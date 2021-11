Baudelaire: la infància recobrada?

Aquest any s'està commemorant el segon centenari del naixement de l'autor de 'Las flores del mal', cèlebre llibre de poemes que Charles Baudelaire va publicar quan tenia 36 anys i que li va suposar ser portat davant d'un tribunal de justícia, acusat d'ultratge a la moral pública. Se'l va condemnar a retirar de la seva obra alguns poemes i a una multa econòmica; aquella censura no es va retirar fins passada la Segona Guerra Mundial.





Baudelaire va fer abundant crítica literària i musical, també de pintura i escultura, i va ser un traductor memorable d' Edgard Allan Poe. Poc després de l'escàndol referit, va escriure 'El Pintor de la Vida moderna', un assaig que li va costar publicar i que va sortir per entregues a Le Figaro, un diari llavors de modesta tirada, vuit pàgines i bisetmanal (així el llegeixo a la introducció de Silvia Acierno i Julio Baquero a aquest llibre) i que va influir amb "inquina" a la seva condemna per 'Las flores del mal'; una estranya compensació, certament.

Preocupat de forma obsessiva per viatjar a través del desert humà, a Baudelaire se li ha atribuït la noció de modernitat. Segons va escriure, perseguia on fos “la bellesa passatgera i fugaç de la vida actual, l'essència del que el lector ens ha permès anomenar modernitat”. Ho feia en la creença que cada època acaba imposant al seu voltant un port, una mirada i un gest, i que el temps deixa una marca a les nostres sensacions.





Baudelaire divagava sobre dandisme, moda i vestits, i de la fatuïtat innocent i monstruosa que llueix en molts rostres i mirades, i que semblen expressar la felicitat d'existir (en realitat per què viuen?, es preguntava amb menyspreu o potser només era una inevitable amargor). Al·ludia també al maquillatge i l'estètica de la gent que no pensa. I sentenciava que la senzillesa embelleix la bellesa.





D'altra banda, va anotar als seus escrits que qui s'acosta a l'antiguitat com a matèria d'estudi i s'"empapa" d'aquesta, ho fa a costa de la memòria del present. D'aquesta manera, es despenja del valor que ens reserven les circumstàncies presents i en perd la modernitat; però també, podríem dir, la seva capacitat de relació amb els qui l'envolten.





En qualsevol cas, cal ressaltar que Baudelaire parlava de l'art de captar i extreure de qualsevol cosa allò etern d'allò transitori; en definitiva: allò digne de transformar-se en clàssic, allò poètic, bell i imperible que s'amaga i roman ocult. Estem, doncs, davant d'una tasca de desvetllament; seguint un anhel ideal.





Per tal missió, la feina d'imitar la sola naturalesa resulta estèril. Però no hi ha dubte, insistia, que hi ha un idiotisme lligat a cada ofici, envoltat de l'automatisme alienador i aliè al sabor intens d'un somni.





A les pàgines d' 'El Pintor de La Vida moderna ', afirmava que la convalescència ens retrotrau a la infància. I que: “Res no s'assembla més al que anomenem inspiració que l'alegria amb què el nen absorbeix la forma i el color”; passa que l'home de geni té nervis sòlids i el nen els té febles, i, amb un esperit analític format, pot ordenar el conjunt de materials que ha pastat sense saber-ho. I l'autor de 'Las flores del mal' sentenciava: “El geni no és més que la infància recobrada a voluntat”.





Arribats a aquesta consciència, és possible estar fora de casa, i no obstant això“sentir-se a casa a tot arreu; veure el món, estar al centre del món i romandre ocult per a aquest món”. Val la pena absorbir aquesta reflexió i portar-la a la pràctica? Al cap i a la fi, importa que un món que tu observes amb raó i feina, amb encert i bellesa creixent, no et reconegui ni valori?





A més maduresa i seguretat en si mateix que tingui un autor, menys li importarà. Tant se val? Com diu Lao Tse: "Persegueix l'aprovació de la gent i seràs presoner. Fes la teva tasca, després retira't". Baudelaire va morir sifilític, amb 46 anys.