El Mundial de Qatar, la FIFA, Blatter i 6.500 morts

Estadi del mundial de Qatar @ep





Ja fa temps que el futbol ha deixat de ser un esport per convertir-se en un espectacle circense dins i fora dels estadis, que a més reporta milers i milers de milions d'euros a jugadors, club i entitats. Els seus dirigents màxims gaudeixen de sous i privilegis que no tenen res a veure amb els del comú dels mortals, més aviat al contrari. Per això, i per algunes coses més, no volen abandonar les seves poltrones on el poder els ha embriagat de manera que no hi ha manera de treure'ls. La “indústria” del futbol és el gran negoci per a uns quants espavilats, més d'un embolicat en casos de corrupció.





Quan s'ha complert un any perquè se celebri el Mundial de Futbol de Qatar 2022, l'expresident de la FIFA, Joseph Blatter, es destapa amb unes declaracions en què afirmava que “el Mundial del 2022 a Qatar és un error” i per justificar-se, acusa Nicolas Sarkozy de tenir molt a veure al lloc escollit. Per això no va dubtar a “convèncer” Michel Platini, que en aquell moment era el president de la UEFA. Ha declarat que "en decisions tan importants com l'atribució d'un Mundial és molt possible que els diners circulin i que algú els els fiqui a la butxaca". Es justifica argumentant que potser la investigació que es va dur a terme al seu dia per descobrir-ho, no va ser prou exacta.





L'expresident de la FIFA, que per cert va haver de dimitir el 2015 per un escàndol de corrupció, només quatre dies després de ser elegit president de la FIFA, ara surt amb aquestes declaracions, serà per tranquil·litzar la seva consciència? Com diria qualsevol fill de veí: "¡A buenas horeas, mangas verdes! ". Tot i que tard, ha reconegut el gran error de celebrar el mundial on en el pla social i el climàtic genera dubtes més que evidents.





Al món del futbol, des dels diferents clubs, federacions internacionals, jugadors, directius i el món de la política, estan molt callats, miren cap a una altra banda i no hi ha cap selecció que hagi declinat participar en aquest mundial on els drets dels treballadors -mà d'obres barata, més ben dit, d'esclavatge- i els drets de les dones brillen per la seva absència. Ningú no s'ha d'oblidar que en els anys que es porten realitzant les infraestructures que han de netejar la imatge d'aquest país, que es conegui, han mort més de 6.500 persones que no han tingut les condicions de seguretat a la feina que les institucions futbolístiques haurien d'haver revisat. On és la FIFA UEFA? Només són pobres de solemnitat, que només se'n preocupen i les famílies, a les quals per poder alimentar han fet i segueixen fent -els que segueixen amb vida- jornades de 14 hores.





Les dades dels treballadors morts són aportades per alguns dels països d'origen de les víctimes: Nepal, Sri Lanka India, Pakistan i Bangla Desh. Però hi ha altres països, com Filipines o Kenya, que no faciliten dades. Això vol dir que les xifres poden ser superiors als 65.000 morts. El nombre total de persones que treballen en obres relacionades amb el Mundial són al voltant de 2 milions, i es parla, amb les dades oficials, que cada setmana moren 12 persones. Una xifra que hauria d'aixecar consciències. Els diners tapen gairebé tot, però als anomenats països civilitzats i moderns, de tecnologia punta, s'ha perdut la dignitat i la vergonya. Tot s'hi val i els diners enterren consciències, mentre l'ètica la posen per montera.





Qatar 2022 és un mundial tacat de sang dels més de 6.500 persones mortes de les quals no se'n coneix ni el rostre, ni el nom, perquè són pobres. Mentrestant, s'inclinen davant els xeics de gel·labes blanquíssimes, que sí que tenen nom i sobretot diners amb què comprar alguna cosa més que voluntats. Algú es pot empassar això? És clar que sí.