Marta Ortega, és més que una cara mediàtica?

Marta Ortega @ep





Aquests dies s'ha produït una gran polèmica pel nomenament de Marta Ortega com a presidenta de Zara . La filla del fundador de la firma internacional és més coneguda per la seva presència a les pàgines roses que a les d'economia. Gran aficionada als cavalls –a Arteixo el seu pare li va construir un “petit” hipòdrom– se la veu en companyia de personatges coneguts que promocionen les revistes del cor. No se'l coneixen altres virtuts, sinó la de ser la filla d'Amancio Ortega . No és cap desprestigi, sinó la constatació dels fets. És una “executiva” mediàtica.





En una empresa privada, el propietari pot fer el que consideri més oportú, ell és qui es juga els seus diners cada dia. Però el fenomen de l'empresa gallega ha estat estudiat a les millors escoles de negoci com a model d'èxit. El triomf, en un primer moment, és obvi que és degut al seu creador - ia la seva primera esposa, Rosalía Mera- , però molt hi han tingut a veure els grans executius. Primer va ser José María Castellanos , que va estar amb Ortega durant els primers anys en què va començar el gran enlairament de la companyia. Incomprensiblement, se'n va anar amb la discreció que l'havia caracteritzat. Després d'aquesta marxa tan important, Pablo Isla el va substituir, i fins i tot el va superar, en ser nomenat president de l'empresa, després del pas “endarrere” del fundador, que no ha deixat d'anar a treballar ni un dia. Illa, juntament amb un bon equip supervisat per Amancio Ortega, ha dut a terme l'expansió del grup i ha situat la firma al capdamunt del cim. Però ja se sap: quan una empresa puja com l'escuma, i a més hi ha massa família que hi treballa, l'executiu que ha contribuït al seu èxit ha de marxar per les interferències familiars.





La relació de Pablo Isla amb la dona, filla i cunyats d'Amancio Ortega no era bona , fins i tot en els últims anys s'havien augmentat més davant de l'“avenç” dels cunyats d'Ortega, que seran els que “tutelaran” al seu neboda Marta. Volen el control de la firma ara que el seu fundador té 85 anys, la seva germana està per a altres coses i la neboda té la vista posada a Madrid, d'on és el seu marit actual, que també treballa al grup de Zara.





La nova etapa d'Inditex es percep com una incògnita que va quedar reflectida en la baixada de les seves accions a la borsa el mateix dia que es coneixien els canvis a la cúpula, que han generat desconfiança.





Marta Ortega, segons els entesos, no està preparada per presidir una companyia d'aquesta magnitud. Té temps i diners suficients per demostrar que és alguna cosa més que una nena rica que s'ho ha trobat tot fet, com se'n pensa. Potser amb els anys i amb un bon equip - si no es cremen abans - les coses segueixin anant bé, fins i tot millor, però l'ambició dels parents i l'edat d'Amancio Ortega no són bones perspectives per al futur de la firma. Seria una pena llençar per terra el llegat que ha fet fins ara el seu fundador, la tasca solidària del qual també és un exemple digne de ressaltar.