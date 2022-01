'La dona de l'any': del 39 al 42

Dorothy Thompson @wikipedia





L'atzarós sempre ronda les nostres vides. De manera casual, en qualsevol moment, ens assabentem de coses que desconeixíem i que ens ofereixen algun interès. Recordo que Julián Marías deia: “amb les coses que no sé, quina enciclopèdia es podria fer”. Doncs bé, jo ignorava el nom de Dorothy Thompson, una notable periodista nord-americana que va néixer el 1893 i que va ser la primera periodista expulsada per Hitler. Va passar el 1934, tres anys després d'haver-lo entrevistat, acabava d'escriure un llibre sobre la personalitat del Führer, que titllava de voluble i insegur, 'prototip d'homenet'.





Després d'haver donat suport al sionisme, Thompson va canviar de posició, després d'un viatge a Palestina el 1945, i va qualificar aquest moviment de recepta per a la guerra perpètua. En algun lloc es pot llegir que el 1939 Time la va declarar 'dona de l'any', però no és cert. Aquesta revista va establir el 1927 el premi de l'home de l'any, que va ser inaugurat amb l'aviador Lindbergh. Fa un parell de decennis, el títol va passar a anomenar-se 'persona de l'any'. Fins aleshores només tres o quatre dones havien rebut el guardó, però no Dorothy Thompson. Sí que va ocupar, en canvi, una portada del Time el 1939 i en un escrit d'aquest número se la va qualificar com la segona dona més influent dels Estats Units, després d'Eleanor Roosevelt. Va estar casada amb l'escriptor Sinclair Lewis, Premi Nobel de Literatura el 1930, del qual es va separar el 1942; any en què els Estats Units van entrar a la Segona Guerra Mundial.





Aquestes informacions em van portar a veure La mujer de l'any, una pel·lícula dirigida el 1942 per George Stevens; i produïda per Joseph Mankiewicz (qui cinc anys després dirigiria l'entranyable cinta El fantasma i la senyora Muir). Aquella pel·lícula va tenir com a actors principals els formidables Katharine Hepburn i Spencer Tracy; era la primera vegada que tots dos actuaven junts. Està considerada dins del gènere 'screwball', és a dir, una comèdia esbojarrada; un gènere que va estar en voga durant els anys 30 i 40, encoratjat per sortir de la depressió social produïda després del crac del 1929.





És habitual assenyalar la figura de Dorothy Thompson com a inspiradora de la protagonista de La dona de l'any. Katharine Hepburn hi representa una filla de diplomàtic que ha rebut una acurada educació, és políglota després d'estades a diversos països d'Europa i Amèrica i és una destacadíssima periodista: Tess Harding sap de gairebé tot i se'n diu que és la segona dama del país, després d'Eleanor Roosevelt. Tot i que ni tan sols s'han vist, Tess té per company de diari el periodista esportiu Sam Craig, franc, tosc i resolt. A causa d'un pic entre ells, el director del diari els crida a l'ordre i amb encert els requereix que cessin en les seves hostilitats i cooperin entre si. Tess respon immediatament: “M'encanta rendir-me quan vaig perdent”. Sam, enlluernat pel seu encant, la convida a un partit de beisbol del qual ha de fer una crònica. Ella accepta amb gust i curiositat; era un esport en què es menyspreava les dones. En un grup d'homes es diu: “Les dones haurien de ser com els canaris, ignorants i tranquils”. Tess, somrient i segura de si, fa orelles sordes als ximples masclistes; és intel·ligent i escull el seu silenci i el seu moment de parlar. En correspondència, ella convida Sam a una conferència de reivindicació feminista que dóna davant d'un públic exclusivament femení. S'enamoren i ben aviat es casen.





Destacaré quatre frases dels diàlegs de la pel·lícula: coneixedor de les seves limitacions i de la seva instrucció inferior, Sam confessa amb humilitat que li agrada conèixer gent i escriure-hi, però gent poc important. “Per això –diu- jo sóc tan poc important”. El seu confident li replica amb afecte: “Té un gran cor, vostè és un home normal, segueixi portant una vida normal”. Una altra idea que s'hi aboca és que és bonic conviure amb la gent, en comptes de tractar de canviar-la.





Tess està acostumada a prendre sola totes les decisions, incloses les que afecten la parella. El dia que és triada 'la dona americana de l'any', es desferma una tempesta familiar i Sam es planta. Acabat el sopar de lliurament del premi, al qual a última hora ell s'absté d'assistir-hi, no es produeix la ruptura definitiva en no deixar-se enverinar amb la ira de l'orgull ferit. Tess assumeix que “l'èxit no val res si no tens amb qui compartir-ho”. Torna a casa disposada a atendre Sam amb els seus plats preferits. Es posa de manifest la seva imperícia absoluta. Som el 1942, fa vuitanta anys, Tess, desconsolada, s'atreveix a mostrar-se inútil davant del seu marit, vol complaure'l i es disculpa. Sam, astut i comprensiu, li diu que no li agrada que sigui només la senyora Craig, tampoc que només sigui Tess Harding. Però “per què no pots ser Tess Harding Craig?”. Una sàvia i justa posició intermèdia, clau de convivència i satisfacció, respecte i amor.