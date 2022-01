El necessari niu del silenci

Albert Schweitzer @wikipedia







De manera casual em retrobo amb el nom d'Albert Schweitzer, un home preocupat per la cultura i l'ètica, però especialment per l'atenció concreta als més desafavorits i oblidats. Va ser un metge instruït que amb extraordinari esforç va obrir, el 1913, un hospital a la ciutat gabonesa de Lambaréné. No tenia llavors els quaranta anys, i quaranta anys més després se li va concedir el premi Nobel de la Pau, en reconeixement a la seva contínua i abnegada tasca humanitària. Tenia estudis de filosofia i teologia i feia concerts d'orgue. Una de les seves cosines va ser la mare de Jean-Paul Sartre.







Llegeixo que Schweitzer va afirmar que hi ha molta gent que creu veure un quadre quan en realitat ho està escoltant. Seguim la via d'aquesta paradoxa dels sentits. Es pot sentir un quadre que s'està mirant? Així mateix, es pot veure la música escoltada?





Atenc el proverbi xinès que diu: “La llengua pot pintar allò que l'ull no pot veure”. Veuran vostès que tot va de cap per avall: escoltar i veure, dir i fer, colors i sons que es complementen i s'assisteixen els uns als altres. Per indagar una mica més, trio la guia del compositor britànic i concertista de piano Mark Tanner, que ha escrit un llibre amb el títol 'Els sons i la meditació' (Siruela).





Crec que no necessitem aquí una definició de so, ni una definició de música per escoltar-la i gaudir-la. El músic Tanner viatja cap al´atenció plena sense un catàleg de conclusions prèvies. Assaja un estat d'ànim que us disposi a aconseguir la millor connexió amb el nostre entorn i amb nosaltres mateixos, amb consciència.





Immediatament ens trobem amb la realitat del soroll que ens distreu i confon, en tapar el senyal. L'estadística Nate Silver ha insistit que cal prestar una atenció acurada al soroll que contenen les dades i que contamina les nostres anàlisis: “quan passa una catàstrofe, tots busquem senyals al soroll, qualsevol cosa que pugui explicar el caos que ens envolta i tornar l'ordre al món”. Com diferenciar el senyal del soroll? Es necessita tant el coneixement científic com el coneixement d'un mateix: “serenitat per acceptar les coses que no puguem predir, valor per predir les coses que sí que podem predir i saviesa per saber diferenciar les unes de les altres”.





La mare Teresa de Calcuta afirmava que necessitem el silenci per tocar les ànimes; un silenci de reflexió, pausa i consistència, enmig del soroll que tot ho ensordeix i invisibilitza. Evoco ara Antonio Machado. El seu alter ego, Juan de Mairena, deia ser un professor de Retòrica que no buscava formar oradors, sinó persones que parlessin bé sempre que tinguessin alguna cosa bona a dir, i no estava disposat a ensenyar a decorar la vacuïtat. De nen, s'havia entrenat a sentir allò inaudible: “El nen Joan, el solitari,/ sent la fuita del ratolí,/ i el corc a l'armari,/ i l'arna al cartró”.





En qualsevol cas, les frases que repetim sense pensar, diu Tanner, són com “ocells que poden volar en qualsevol adreça quan els plagui”, no tenen base ni fonament, no són de fiar. Convé que cadascú de nosaltres incorpori un niu de silenci, que ens reservi un espai de banda particular.





Es pot dir que tot so necessita algú atent, amb orelles per sentir-ho i concretar-ho en una zona de ressonància interior; sospesant el volum, el to i el timbre, els quals modelen les emocions i les configuren. En la mesura que ens parem a distingir les veus dels ressons, com deia Machado en un dels seus meravellosos poemes, més a prop estarem de dotar-nos d'una veu pròpia, per modesta que sigui, que anirem afinant sense pausa i sense pressa. I així estarem més a prop de no parlar d'oïdes i no repetir el que sona per aquí. D'aquesta manera, facilitarem el pas a la realitat perquè se'ns presenti amb el pes adequat.