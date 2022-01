Bonsais a l'espai i enemics de ficció

Quan s'és educat no cal demanar perdó per dir el que es pensa. Ser educat suposa mostrar-se mesurat i tenir bones maneres, però de res val ser-ho si no s'és respectuós amb la realitat, amb allò que veig, tal com ho veig. Sovint, però, expressar-se amb llibertat i rigor causa problemes davant dels enemics de la llibertat, que sempre hi són i als qui els enfada i importuna que es digui el que no volen que els altres escoltin o llegeixin. Per això, llibertat i democràcia van de bracet, les necessitem juntes per portar una vida humana, digna i raonable.





Llegeixo amb gust Albert Boadella, un joglar que escriu amb estil. Al pròleg a ' El llibre negre del nacionalisme' (Deusto) descriu la llibertat i la igualtat com "els pilars fonamentals pels quals avui hauríem de sentir el nostre màxim aferrament a un territor”. Per això no dubta a declarar-se traïdor a una suposada pàtria que s'identifiqui amb l'odi a un enemic de ficció. Em sembla honrat i valent. Altres, sempre enfadats i agressius, l'insulten i el titllen de provocador. Provocador? Sí, però en el bon sentit del terme: el de qui intenta promoure reaccions decents, incitar i estimular cap a l'autenticitat. Ell ho fa a més a més amb talent irònic i humorístic, el que als seus acusadors els falta.





Al mateix llibre llegeixo amb interès l'editor Pedro Gómez Carrizo. Reivindica la no exclusivitat de les cultures nacionals, recorda la frase de Mahatma Gandhi que cap cultura no pot sobreviure si es pretén que sigui exclusiva. És a dir, la seva pervivència depèn que sàpiga integrar i incorporar elements d'altres, sense antagonismes ferotges, inútils i retrògrads, sense manies insostenibles.





Em fixo en una menció que Gómez Carrizo fa de l'escriptor Ralph W. Emerson, un escriptor immers al segle XIX nord-americà. Recull aquesta frase: “El triomf de la cultura és fer oblidar la nacionalitat posant a l'abast del cavaller la flor del geni de tots els països”. Verd i amb nanses, que vol dir: 'fora de discussió i de dubte', igual que blanc i en ampolla . El que és substancial és recollir el millor de cada casa i, en tot cas, configurar amb llibertat una identitat pròpia. No és acceptable que per això calgui passar per una inquisició.





Certament, Emerson no té la ressonància històrica de Gandhi, però sempre cal atendre el sentit de les paraules, les digui qui les digui, i no estancar-se al possible prestigi del ressò d'un nom. He llegit molt poc Emerson. De jove, vaig llegir uns assaigs seus. Recordo que va afirmar que el veritable poema és l'ànima del poeta ; és a dir, l'esperit està per sobre de la lletra, allò personal il·lumina el text i copa el millor del poema. En la mateixa línia, l'escriptor de Massachusetts proclamava una mística confiança en la força de la personalitat: “ La grandesa de caràcter actua en la foscor i socorre els que mai no el van veure ”.





Estic d'acord amb Pedro Gómez Carrizo quan diu que anul·lar el que és espanyol és una necessitat per al projecte secessionista; és una evidència contrastable cada dia. I que: “En cancel·lar l'espanyolitat de Catalunya, el nacionalisme ha alienat un valuosíssim tresor als seus ciutadans i ha fet sal sobre terrenys fèrtils on podria sorgir una cultura poderosa filla de la barreja i de l'autenticitat”.





El mal que, des del poder, ocasiona la praxi nacionalista és visible. Tot i això, un projecte alienador es pot revertir. Cal poder polític per estendre la raó i la concòrdia, per desenvolupar la llibertat i la igualtat amb la major satisfacció de tots. A qui el molesta que altres parlin amb llibertat per la igualtat i rebaten les seves pràctiques amb raons fredes i clares? Crec que, en aquest sentit, cal encertar a incorporar el factor sorpresa que descol·loca i genera una imaginació en què ningú no pensa ni espera, però que actua en la foscor.





Així, per exemple, em fixo al japonès Azuma Makoto, per a qui hi ha moltes similituds entre tocar en un grup de rock i el seu treball d'artista botànic o floral. Sens dubte, és una afirmació molt sorprenent, potser extravagant, però ¿es pot entendre el que dic en introduir-ho en aquesta qüestió?





És clar que, en primer lloc, caldria assabentar-se de qui és aquest Makoto, en què treballa, quines obres fa. Les connexions anunciades vindran a continuació.