Altres maneres de pensar i de ser jueu

El pensador Ernst Tugendhat va néixer a Brno, el 1930. Amb prop de 400.000 habitants, aquesta ciutat és avui seu judicial de la República Txeca, alberga els Tribunals Constitucional i Suprem, les Oficines per a la Protecció de la Competència i del Defensor del Poble, entre altres centres administratius. Amb vuit anys, Tugendhat va haver d'abandonar el seu país: la seva família va preveure el perill nazi, eren jueus. Entre els vuit i els onze anys va experimentar, segons explica, el que els yazidis han experimentat a partir del Daesh (els terroristes islamistes que procuren el seu extermini): “la por de no ser acollits enlloc”. Un pànic així desemboca en diferents posicions, les extremes són: la identitària a machamartillo (instal·lar-se físicament i emocionalment en un gueto) o la sobreidentificació amb el país d'acollida. Totes dues són solucions insatisfactòries per a l'autenticitat personal.





Sense impostures de bondat ni de paternalisme, sempre cal estar al costat dels més febles. El simple sentiment de menyspreu a qui ve de 'fora', amb el que s'ha posat, s'ha de combatre per raons de justícia. Cal ser conscients que "les persones que són excloses per poders econòmics de l'accés a recursos per a la subsistència i passen gana, o les persones amb discapacitats que no són recolzades, no són reconegudes a la seva dignitat humana". Així s'expressa Ernst Tugendhat a Un jueu a Alemanya (Gedisa), llibre que recull diferents intervencions seves entre 1978 i 1991.





Durant un temps, ha confessat, ell evitava esmentar que era jueu. Després li va resultar gairebé fàcil dir-ho, en assumir plenament la condició personal. Tot i això, critica el sionisme que va sorgir cap al 1900, per ser des del principi un camí erroni i una injustícia. Ho veu i interpreta com a “nacionalista i, per tant, potencialment agressiu cap a l'exterior”. Aquesta visió del judaisme, assenyala, va ser rebutjada en els primers decennis del segle XX per la majoria dels jueus. Fins i tot després de l'Holocaust, molts ho han repudiat com una aberració que contradiu la tradició religiosa jueva, i perquè “la fundació d'un Estat sobre una injustícia no pot resultar gens bo”.





En efecte, aquest professor txec declara que haver estat perseguit, no et dóna dret a perseguir-ne d'altres. I que haver estat expulsat de casa teva, no et dóna dret a irrompre a casa d'un altre. Recorda, alhora, que, des de la fundació de l'Estat d'Israel el 1948, la relació oficial d'Israel amb els àrabs, “al seu país i als països que mantenen ocupats il·legalment, sempre ha estat de menyspreu creixent”. Per a la majoria, Palestina no era res més que un país buit , i no tenia importància que allà visquessin els àrabs. És un error que té el cost.





Ernst Tugendhat entén la seva manera de ser jueu altrament que l'imperant a Israel, però no és antisemita; així ho pretenen els totalitaris, els de l' o tot o res , els qui no admeten matisos. Bé sap que res que tingui alguna rellevància es pot dir sense que hi hagi qui “faci un mal ús i ho exploti per a les finalitats”. Però què se li farà. Per ell, l'antisemitisme és una manifestació d'una malaltia més profunda: “la incapacitat de conformar la consciència de la identitat col·lectiva pròpia sense menysprear altres identitats culturals i nacionals, arribant fins a la negació de la humanitat dels altres”. De nou, al parany d'identitats imposades i úniques.

@pixabay.com





Alguns pretenen que aquesta actitud genera un mal irreparable: la desaparició gradual de la identitat jueva. Però cal reivindicar el dret de cada persona a exercir la seva sobirania i no sotmetre's a un arbitrari i indefugible peatge.





D'altra banda, cadascú és cadascú i cada poble té la seva peculiaritat. Tugendhat admet que com a jueu li resulta més senzill que a altres veure determinades coses, però “o bé els meus punts de vista són falsos, o bé un alemany no jueu hauria de veure les coses com jo”.





És el terreny de la racionalitat. És necessari un diàleg entre jueus i alemanys?, es pregunta. Té clar que des de dues perspectives contraposades s?enfronta la mateixa història.





En qualsevol cas, i això sempre és fonamental, cada negligència de racionalitat és un pas més cap a l'abisme. I, per descomptat, cal preveure i evitar aquestes tragèdies.