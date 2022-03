Manseliña i les cantigues d'escarni sobre la soldadeira María Pérez Balteira

María Pérez es maenfestou

Avui ens fem ressò en aquestes pàgines del segon llançament discogràfic del conjunt Manseliña, que, seguint amb la seva línia de treball habitual centrada en l'estudi i la difusió de la lírica medieval, ha centrat aquesta obra a les cantigues d'escarni dirigides a la mítica Maria Pérez Balteira, un dels personatges més apassionants que podem trobar pels regnes peninsulars dels temps d'Alfonso X el Sabio. El primer disc del grup, Sedia la fremosa, també va estar dedicat a la lírica galaicoportuguesa pròpia dels trobadors i joglars del segle XIII, quan l'ús del castellà encara estava reservat per al poble pla sense arribar a impregnar, encara, la cultura més elevada .





Els membres de Manseliña interpreten la seva música en instruments tradicionals. Maria Giménez s'encarrega, a banda de la veu, de tocar la fídula; Pablo Fuster dels aeròfons medievals i la percussió, i finalment, Tin Novio , toca en aquest àlbum el llaüt.





La figura de Maria Pérez Balteira protagonitza aquest treball del grup gallec. La Balteira, com és de vegades anomenada en diferents fonts, apareix per primera vegada a la cort de Ferran III, encara que els seus escàndols i mala fama comencen a brillar per a l'època del regnat del fill d'aquest, Alfonso X, en la cort del qual va seduir i va manipular no pocs trobadors gallecportuguesos.





María Pérez era una soldadeira o soldadera, és a dir, una de les dones que participaven en la posada en escena de les cantigues interpretades pels trobadors, ballant, realitzant acrobàcies i tocant instruments de percussió. No obstant això, diverses fonts de l'època pinten a la Balteira com una persona que va saber amassar poder a la seva època i utilitzar-ho eficaçment. S'explica també que va poder haver actuat com a espia del monarca Alfons X, resolent o aplanant amb els seus encants obstacles polítics, com va poder ser la rebel·lió dels Beni Escaliola, aleshores arrelaments de Màlaga, Guadix i Comares, contra el regne de Granada, que va estar recolzada pel Rei Savi.





Una personalitat tan singular probablement no deixava ningú indiferent. Igual que molts trobadors van caure rendits davant dels seus encants, també va collir enemistats, i la soldadera va ser objecte de burles i bromes a través de les cantigues d'escarni, un gènere líric de poesia medieval que busca el desprestigi de la persona a qui va dirigit el cant. A diferència de les cantigues de maldizer o maleir, que segons el tractat anònim L'art de trobar, són aquelles “que fan els trobadors descobertament”, les d'escarni estan formades “ per paraules cobertes ”. És a dir, que parlen malament d'algú, però amb paraules encobertes o sentits dobles, a diferència de les anteriors.





El disc de Manseliña ha inclòs fins a setze cantigues en què apareix María Pérez Balteira o en què és al·ludida. Cadascuna ens ofereix anècdotes molt sucoses que ens aporten diferents trets d'aquesta dona tan excepcional. Seguint els comentaris del filòleg Carlos Alvar ( María Pérez, Balteira ), podem il·lustrar-ne diversos exemples.





El disc s'obre amb la peça del trobador Fernán Velho Maria Pérez es maenfestou, que li dóna títol, i en què, d'acord amb Alvar, el poeta censura les relacions de la Balteira amb un clergue. D'altra banda, la fosca cantiga alfonsí Joan Rodríguiz va ser osmar a Balteira que segueix l'anterior , sembla tenir un doble sentit obscè.





Un altre testimoni, Maria Balteria, perquè jugades, aquesta vegada de Pero Garcia Burgalês, ens dibuixa a una Maria Pérez jugadora de daus i mala perdedora, i a la cantiga Maria Pérez, and' eu mui tallat, Però Mafaldo li retreu que tots els béns que li atorga se li troquen malament, probablement al·ludint al contagi d'alguna malaltia venèria. En O que veure quiser , el trobador Joan Vaásquiz avisa a aquell que vulgui tenir relacions amb Maria que porti diners, deixant ben clar el caràcter mercenari dels seus amors:





O de veure quiser, ai, cavaleiro,

Maria Pérez, lleu algun dinheiro;

senon, non podrà i adubar prol.





La Balteira és igualment acusada d'estafadora a les cantigues d'escarni, ja que a De qui engano prenem, Vaasco Pérez Pardal es queixa davant el rei perquè ella l'enganya venent-li coses que no posseeix. La peça de Pero da Ponte Maria Pérez, a nossa creuada recorda el retorn de la soldadera d'ultramar, ja que sembla que efectivament cap a 1257 va complir el vot que havia fet de peregrinar a Terra Santa. La burla en aquest cas parteix que a la tornada li van robar les indulgències que portava, traient-les de l'estoig on les guardava.





Un últim i il·lustratiu exemple de les cantigues dedicades a la Balteira que inclou el disc de Manseliña es els ballesters reals a la frontera, si bé Alvar apunta a un possible doble sentit obscè de la peça.





El disc María Pérez es maenfestou constitueix un retaule musical fresc dels dies d'aquells trobadors gallec portuguesos, a través de les aventures d'aquesta gran dona que sens dubte va ser María Pérez Balteira.