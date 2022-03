El dictador Nicolás Maduro ha traït a Putin?

El 4 de gener passat es van complir 30 anys del cop d'Estat contra el president Carlos Andrés Pérez. L'autor era el militar Hugo Chávez , cosa que li va costar dos anys de presó, però va ser indultat pel president Rafael Caldera, successor de Pérez. Un cop fora de la presó es va ficar en política i l'any 1998 va guanyar les eleccions i les successives fins a la seva mort el 2013. Després el va substituir el seu alumne rellevant, Nicolás Maduro .





Nicolás Maduro @ep





Amb Chávez havia començat “la revolució Bolivariana” que avui segueix de la mà del seu successor, Maduro. La democràcia a Veneçuela s'ha anat transformant en una dictadura i ha portat més de 8.000.000 de veneçolans a marxar del seu país per la repressió del règim . A més del deteriorament econòmic i social a què ha portat Chávez primer, i Maduro després, un país ric en matèries primeres, com el petroli, però del qual només treuen beneficis econòmics el president, la seva família i la seva cort celestial.





Tots coneixen la situació dels polítics de l'oposició, de les persones empresonades, de les morts i de les sancions que molts països han imposat al règim bolivarià. Maduro no respecta els drets humans, campa a gust i diu i fa el que li ve de gust. La veritat és que el conductor d'autobusos ficat a dictador milionari -com tots ells- segueix arengant els seus seguidors amb unes intervencions televisades de diverses hores que avorreixen fins i tot les ovelles. Però a ell funciona amb els seus seguidors. Ja deia el vell professor i polític, Enrique Tierno Galván, que “en política s'està en contacte amb la mugre i cal rentar-se per no fer mala olor”.





Aquests dies Maduro ha tornat a ser notícia després de la inesperada reunió mantinguda a Caracas amb una delegació nord-americana d'“alt nivell” , segons Maduro que va qualificar-la com a “respectuosa, cordial i molt diplomàtica”. Segons el dictador, han acordat treballar en una agenda àmplia, temes d'interès. Em va semblar important poder conversar cara a cara temes de màxim interès de Veneçuela i del món”. Sorprèn que amb el nivell cultural que té el president veneçolà pugui parlar d'una cosa diferent de la que coneix, que no és gaire.





L'oposició veneçolana i mig món s'ha quedat amb la boca oberta davant el pas que ha fet el govern de Joe Biden d'enviar una delegació a reunir-se amb l'enemic més gran -ho ha manifestat públicament més d'una vegada- que tenia fins fa pocs dies. El motiu no és altre que substituir el petroli que subministrava Rússia als EUA pel de Veneçuela . La crisi produïda per la invasió russa a Ucraïna està fent tremolar, entre moltes altres coses, els subministraments de petroli i gas. La crisi energètica és un fet a curt o mitjà termini. Però la pregunta és, no hi ha altres alternatives? Alaska, per exemple? L'alta política té massa secrets gens clars ni a l'abast de ments “normals”. ¿L'operació iniciada per Biden vol dir que es relaxaran les sancions a Veneçuela?





Els efectes de la reunió a Caracas s'han vist l'endemà on, com a gest de “bona” voluntat, Maduro ha deixat lliures dos ciutadans americans que tenia empresonats.





El canvi d'actitud del govern de Biden i la receptivitat de Maduro fa preveure que està canviant alguna cosa? Què opinarà el vostre amic de l'ànima Putin d'aquesta actitud? Recordem que fa tan sols 9 dies Maduro va expressar públicament el seu fort suport a Putin i que continuarien amb la col·laboració amb Rússia. Cal no oblidar que, després de les sancions, Rússia ha estat el seu gran suport. Tampoc no hem d'oblidar que la cúpula del règim de Maduro té dipositats en bancs russos or i grans fortunes. A més que, el 2019, per evitar les sancions, el govern de Maduro va traslladar l'oficina de la petroliera estatal PDVSA de Lisboa a Moscou per tenir millor controlat tot el compte de petrolieres, de l'or, minerals i metalls i que poden estar ara en perill.





Mentre la cúpula del règim bolivarià s'enriqueix a les mans plenes, més de 8.000.000 milions de veneçolans han de marxar i els que s'han quedat ho estan passant realment malament. Però això no importa. Ja deia Napoleó que res no va bé en un sistema polític en què les paraules contradiuen els fets”.