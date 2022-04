Un navegador italià per a Proust

Marcel Proust va morir tres setmanes després de la Marxa sobre Roma de Mussolini. Al novembre, farà, doncs, un segle. L'autor de la laberíntica obra A la recerca del temps perdut va tenir una salut molt fràgil i sempre va dependre de la tendresa i el control que la seva mare li dispensava de manera obsessiva. Quan aquesta va morir, ell va escriure: “Des d'ara la meva vida ha perdut el seu únic objectiu, la seva única dolçor, el seu únic amor, el seu únic consol”. A partir de llavors, Proust es va bolcar en cos i ànima a la seva obra literària, els setze anys que li van quedar de vida. La seva nova situació de solitud el va desbloquejar psicològicament.

El professor florentí Alberto Beretta Anguissola és un especialista en l'escriptor parisenc i va fer una tesi doctoral titulada Storia, scienza e società in Proust. Ara ha publicat Proust: guia de la Recherche (Elba) on orienta el lector donant mil detalls d'una obra composta per nombroses pàgines i que ha generat una immensa bibliografia crítica. No està de més saber que la primera traducció que es va fer de Proust va ser a l'espanyol, i va ser feta el 1920 per Pedro Salinas quan encara no havia complert els trenta anys.

"L'interès per Proust -afirma Beretta- no dóna senyals de disminuir, almenys entre un grup de lectors potser més sensible que altres al plaer de l'autoanàlisi i de la reflexió ètica i filosòfica inconformista i sovint paradoxal". Una minoria entusiasta a la qual se suma la repercussió no només del qüestionari Proust, sinó de la mediàtica expressió la madalena de Proust, que vincula l'olfacte amb la memòria i que apareix a l'inici de Pel camí de Swam:

“Va enviar la meva mare per una d'aquelles pastes, curtes i voluminoses, que anomenen madalenes (…) molt aviat, aclaparat pel trist dia que havia passat i per la perspectiva d'un altre de tan malenconiós per venir, em vaig portar als llavis una cullerada de te on havia fet un tros de madalena. Però en el mateix instant que aquell glop, amb les molles del brioix, va tocar el meu paladar, em vaig estremir, vaig fixar la meva atenció en una cosa extraordinària que passava al meu interior. Un plaer deliciós em va envair (…). Vaig deixar de sentir-me mediocre, contingent i mortal. D'on em podria venir aquella alegria tan forta? (…). Deixo la tassa i em torno cap a la meva ànima. Ella és la que ha de trobar la veritat”. Amb una madalena o amb un so ressorgeix el contigu , una emoció juvenil recuperada.

La felicitat associada a la memòria involuntària neix de la identitat entre la sensació present i la passada, identitat que anul·la el temps i permet anticipar-ne la plenitud. Trobades i experiències, amb un sentit immens de l'observació. Cap al final de la gran obra, va faltar la darrera revisió de l'autor, Proust, i s'evidencien algunes repeticions, contradiccions i inversemblants.

Per Proust, la mala literatura empetiteix i la veritable literatura ens fa conèixer la part encara desconeguda de l'ànima . “No cal témer arribar gaire lluny, perquè la veritat està més enllà”.

Beretta explica que la intenció de Proust era proposar als lectors un gran Sodoma i Gomorra . I que El temps recobrat s'inicia després del pas que el Narrador fa des de la crisi existencial en què, amb la seva neurosi i depressió, ha caigut fins a la salvació final. Autor, personatge i lector: múltiples jois fragmentats i successius.

L'estupidesa humana pot ser causa de grans tragèdies. El Narrador també es pot tornar estúpid: no veu, no comprèn el que passa al seu voltant, no percep els problemes aliens, els adverteix massa tard i reacciona de manera exagerada i absurda. Flaubert es va referir al caràcter poètic de l'estupidesa humana, a la taxa d'imbecil·litat i absència de sentit crític. Beretta s'estranya que a ningú se li hagi acudit fer un article sobre l'estupidesa a Proust. Al·ludeix al maltractament gratuït d'un personatge humil i manso, que sembla atraure la persecució precisament per la seva excessiva amabilitat i fragilitat.

Beretta destaca que Proust va fer una contribució fonamental a la superació de la crisi de la novel·la , mitjançant una renovació interior silenciosa, no amb sorolloses ruptures i revolucions de les formes exteriors. A la seva obra, remarca, Proust juxtaposar dues estètiques i les va desenvolupar en paral·lel, sense preocupar-se de trobar una solució que anul·lés la contradicció entre elles. Era inusualment sensible i generós per deixar d'integrar les raons alienes.

El professor italià considera genial l'assaig que Samuel Beckett va escriure amb 24 anys, el 1931, sobre Proust, estant a París com a lector d'anglès a l'École Normale Supérieure, fins al punt que afirma:

“Si hagués de triar un sol llibre sobre Proust que salvar de la destrucció de totes les biblioteques, triaria precisament aquest. És una lectura que contradiu gairebé totes les altres lectures”.