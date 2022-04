TMB augmentarà la freqüència de trens durant Sant Jordi

Un vagó de metro en imatges de fitxer @ep





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà el servei de Metro a les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 11 per Sant Jordi per incentivar l'ús del transport públic, ha explicat en un comunicat aquest dijous.













Per totes elles circularan més trens del que és habitual per augmentar la seva freqüència de pas i el reforç es produirà especialment a les línies 1 i 3, on es preveu que hi hagi més usuaris amb motiu d'aquesta festivitat; també sincrementarà el nombre dagents datenció al client i de vigilants de seguretat.





Pel que fa al servei de bus, s'adaptaran els recorreguts de les línies afectades per la 'superilla' literària que albergarà parades de flors i llibres a tot el passeig de Gràcia i s'estendrà de Diagonal a Gran Via i de Pau Claris a Balmes.





En general, les línies que transcorren pel passeig de Gràcia es desviaran de pujada per Roger de Llúria i de baixada per Pau Claris, mentre que les de l'eix Mallorca faran servir el carrer Aragó per travessar la superpoma.





Les línies afectades seran: D50 en sentit Ciutat Meridiana, H10 en sentit Plaça de Sants, V15 en sentit Avinguda Tibidabo, 7 en sentit Zona Universitària, 19 en sentit Sant Genís (en sentit plaça de Catalunya tindrà la terminal a Ronda Sant Pere), 22 i 24 en els dos sentits i 54 en sentit Estació del Nord; els desviaments també alteraran el Barcelona Bus Turístic.





TMB recomana a tots els usuaris d'aquestes línies de bus que el dissabte 23 d'abril consultin les alteracions del servei i planifiquin el viatge.