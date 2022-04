Els catalans compraran 6 milions de roses per Sant Jordi, un 41% més que el 2021

El polígon alimentari preveu vendre dos milions de unitats



Els catalans compraran sis milions de roses per Sant Jordi , que se celebra aquest dissabte, fet que suposa un 43% més que el 2021, segons les estimacions de Mercabarna-flor, que preveu vendre dos d'aquests sis milions d'unitats.





Ho va dir ahir la presidenta de Mercabarna i regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, en una roda de premsa amb el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de l'Associació d'Empresaris Majoristes del Mercat (AEM), Miquel Batlle.





L'increment de vendes respecte a l'any passat es deu a les ganes dels ciutadans de celebrar un Sant Jordi "sense restriccions" , la major oferta de roses respecte a l'any passat i al fet que els floristes podran posar les parades de roses a la carrer els dies 21 i 22 d'abril.





També ho va atribuir que molts establiments del sector de la restauració, l'hostaleria i el lleure han encarregat roses per als clients que els visitin. Per a Mercabarna, que Sant Jordi caigui en dissabte "dificulta" que es pugui assolir la xifra de comercialització de set milions de roses.





“ Les empreses no en compren tantes per regalar als seus treballadors i perquè una part dels ciutadans es desplaça a passar el cap de setmana a municipis, on la festa no arrela tant com a les ciutats ”, ha afegit.





Tot això en un dia en què es venen el 30% del total de roses que es comercialitzen a Catalunya durant un any, per això és un dels esdeveniments més importants per al sector floral català.





PROCEDÈNCIES I PREUS



Mercabarna-flor preveu que del total de roses comercialitzades a les instal·lacions, un 65% provinguin de Colòmbia, un 20% d'Holanda, un 15% d'Equador i un 3% seran d'origen nacional, sobretot de Tarragona i València.





També va assenyalar que la pujada de preus del transport i la reavaluació del dòlar fan preveure que el preu de la rosa serà un 5% superior a l'habitual.





Per varietats, la Freedom , d'origen colombià i equatorià, serà la "protagonista absoluta", amb el 85% de les vendes de rosa vermella i consolidant-se com a rosa de preferència tant per part dels professionals com dels ciutadans.





La segona varietat més venuda serà la Xarxa Naomi , procedent d'Holanda, que es preveu que suposarà un 10% del total de les roses vermelles, mentre que la resta de varietats es repartiran el 5% restant.





El 80% de les roses comercialitzades per Sant Jordi seran vermelles i només un 20% d'altres colors, i entre les d'altres colors en destaquen les blanques (50%) i les grogues (25%).