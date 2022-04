ERC “escenifica” el seu no al decret del Govern central

La situació política a Espanya està entre una partida d'escacs i una escena esperpèntica d'una obra de Valle Inclán, tot i que totes dues poden ser compatibles.





El Congrés dels diputats, la casa de la representació del poble, ha estat l'escenari, una altra vegada, de l'escenificació de l' intercanvi d'interessos d'alguns partits polítics per sobre de la responsabilitat d'Estat. És clar que algunes aquestes formacions polítiques això de l'Estat sona a xinès i als altres, busquin excuses per no complir amb les seves responsabilitats.





Gabriel Rufián parlant amb Irene Montero i Pablo Echenique @ep





El Govern després de moltes negociacions i de més d'un intercanvi de favors , ha aconseguit aprovar el decret llei de mesures econòmiques i socials per fer front als efectes de la guerra d'Ucraïna . Els partits independentistes catalans, a excepció del PDeCat, com calia esperar, han votat en contra. Igual que el PP, Vox, Ciutadans, els dos exdiputats d'UPN, Fòrum Astúries, ERC, Junts, la CUP i l'exdiputat de Ciutadans, Pablo Cambronero. Només Ana Oramas (Coalició Canària) s'ha situat a l'abstenció. Mentrestant, els que han donat suport a les mesures han estat: PSOE, Podem, PNB, Bildu, PDeCAT, Més País, Compromís, Terol Existeix, Nova Canàries i el PRC. A darrera hora, el BNG s'ha sumat al sí.





Bildu curiosament ha salvat la votació, diuen que a canvi de tenir un representant a la Comissió de Secrets . Mentres que el PP de Feijoo, del qual s'espera un canvi d'actitud en els temes que es consideren importants per al país, ha demostrat que no és així, de moment. El nou president popular s'ha equivocat en votar en contra en un moment en què s'esperava alçada de mires i que el seu partit sigui capaç de donar suport a mesures que són necessàries en una situació com l'actual.





Mentrestant, els republicans s'han “enroscat” en el tema de les escoltes . Per no quedar-se enrere dels de Junts i els cupaires s'han de posar al capdavant de demanar una investigació i el cessament de la ministra Margarita Robles. Què té a veure una cosa amb una altra? La responsabilitat ha d'estar per sobre dels interessos de partit, per més que venguin una altra cosa. Amb els companys de govern que tanta estabilitat donen a l'executiu català més els socis externs de la CUP, el president Aragonès té la continuïtat del seu govern assegurada. Algú s'ho creu? L'escriptor gallec Vallé Inclán ja deia que “qui sap del passat sap del futur”. Això hauria de pensar el president català, però com es diu popularment, “l'home és l'animal que ensopega dues vegades a la mateixa pedra”.





El que és evident és que, de moment, Pedro Sánchez ha salvat els tractes ¿Hi hauria pacte ERC i Bildu per no trencar en bloc d'investidura? Això sembla, però amb aquests companys de viatge parlamentari la situació no té gaire recorregut. Amb aquests amics parlamentaris, no necessita més enemics.