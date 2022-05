Ada Colau, l'actriu frustrada que persegueixen “els lobbies”

Quan una persona ha viscut la frustració de no assolir el seu somni, i es veu forçada a buscar altres alternatives, sol passar que la nova aposta sempre estarà marcada per aquesta il·lusió incomplerta i intentarà traslladar-la a la nova ocupació.





Una cosa així li ha passat a l'actriu frustrada i actual alcaldessa de Barcelona i candidata a un tercer mandat, Ada Colau . Va arribar a la política sent la “cara” visible de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) , amb aparicions diàries a les televisions i altres mitjans de comunicació.





Es va ficar de ple en aquest paper d'“activista social” cobrant. La gent es va creure el paper magistralment interpretat en aquesta etapa de la qual tant rendiment ha tret fins ara, pretenent seguir quatre anys més, sense que això sigui “perpetuar-se” en la política , com ho qualifica l'activista actriu.





Quan les seves actuacions públiques i el seu poder de convicció la van portar a encapçalar una llista trencadora, amb l'esforç de moltes persones que s'havien cregut el projecte que hi ha una altra manera de fer política , sorprenentment es va fer amb l'alcaldia de la capital catalana .





La ciutadania desitjava els canvis que Colau i el seu equip havien plasmat en la seva proposta electoral i per això estaven entusiasmats. Sol passar que una cosa és el que es diu i una altra allò que es fa.





L'estrella va canviar les seves prioritats, va deixar tirats alguns dels que els havien donat un cop de mà i es va envoltar d'una guàrdia pretòria de dubtosa efectivitat en la gestió, però sí d'obediència cega. Alguns dels quals, com el seu amic de l'ànima, Eloi Badía, el rebotat i frustrat aspirant a funcionari, l'han posat en més d'un compromís.





Però és igual, la supèrbia no el deixa veure la pèssima gestió que ha fet. Fins i tot la mateixa PAH se sent decebuda i li han dit que Barcelona és la Ciutat amb més desallotjaments d'Espanya i es queixen que les famílies han d'esperar dos anys i mig per accedir a un habitatge social”. Cal recordar que a la seva candidatura del 2015 va prometre construir o adquirir fins a 8.000 habitatges socials, i ha quedat palès que ha estat l'alcaldessa que menys habitatge social ha construït a la ciutat, fins al mateix Xavier Trías ha fet més inversions que ella.







La manca de polítiques socials l'han portat a tenir diferències amb col·lectius i treballadors, però és que també els sectors econòmics: turisme, part del comerç, hostaleria, indústria i altres no se senten escoltats. Colau només se sent a si mateixa.





Altres dels grans projectes de la primera edil és l'anomenat urbanisme tàctic del que tant li agrada presumir. La polèmica sempre acompanya les seves decisions perquè això de dialogar, consensuar i pactar són paraules que no tenen valor per a ella: aplica la política d'ordre i comandament, perquè tinc el poder –amb permís dels socialistes que callen–. És el seu tarannà. Quan se li retreuen aquestes actuacions, es defensa atacant aquests enemics, les “elits” i els “lobbies” econòmics, tots van contra ella. “La millor defensa és un atac” és la seva millor arma i més en aquesta activista de la qual només en queda el record i que li ha agafat el gust al sou, les prebendes, el càrrec, els viatges i que bé que es ven fora de Catalunya, especialment al?estranger.





Aquest dilluns, els exalcaldes Serra, Clos, Hereu i Trías , en una tertúlia, han retret a l'alcaldessa la manca de lideratge, i que el seu projecte no ha suscitat unitat ni la cohesió política que hagués pogut donar una empenta. Per a qui fos el seu antecessor, Xavier Trías , “l'error de Colau ha estat no deixar empremta en la lluita contra la pobresa. Sempre dóna la imatge teatral que tothom la persegueix”.





Però aquí hi ha Colau disposada –si la voten– a continuar amb el seu projecte de carregar-se més a la ciutat que va ser un model no fa tants anys. Això sí, l'encara alcaldessa ho fa pels ciutadans, no per ella i el seu “equip”, que com s'ha vist tots aquests anys, no tenen interessos personals. Només són una “gran família” que volen el millor per a la Barcelona que representen ells.