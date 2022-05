Juan García-Gallardo, un vicepresident intolerant

Diuen que la manca d'experiència, en qualsevol situació de la vida, fa cometre errors, ningú neix ensenyat, es diu. Això significa que, depenent de la gravetat de l'error, se sol perdonar. No obstant això, ser jove, i no tenir experiència, no esmena les ficades de pota . En política, hi ha massa joves –no tots– que se l'han plantejada com una professió de per vida i amb aquesta percepció, fan el que faci falta per “complir” les seves aspiracions.













García-Gallardo en un moment de la seva compareixença a la Comissió de Presidència @ep





De vegades, per necessitats aritmètiques, a l'hora de formar governs, cau en la relliscada de pactar amb el primer nouvingut amb pretensions, pocs escrúpols, mal criteri, falta de sensibilitat i pocs dots per a la diplomàcia. Aquest és el cas del vicepresident de la Junta de Castella i Lleó Juan García-Gallardo , de Vox . Cap experiència política a les seves alforges, encara que sí al món de l'hípica on ha participat en diversos campionats com a genet.





Juan García-Gallardo, advocat de professió i membre d'una família acomodada, molt donat a les xarxes socials amb comentaris contra els estrangers, col·lectius LGTBI+ i el feminisme , és aquest tipus de mascle ibèric més propi de segles molt passats que d'ara. Un frau a la modernitat, tolerància i exemple de la política. Doncs aquí està ocupant un càrrec de responsabilitat, en un Govern on es pot predir que, si no canvien les seves maneres, dialèctica i verborrea, pot durar ben poc.





La penúltima actuació del vicepresident de la Junta ha tingut com a escenari les Corts de Castella, on va criticar la llei de l'avortament "per triturar nens amb discapacitat" i va contestar la procuradora socialista, Noelia Frutos, del PSOE, que va amb cadira de rodes: "Li respondré com si fos una persona com totes les altres" . Paraules que van aixecar les crítiques de la majoria dels presents i de partits, associacions i altres.





Les afirmacions del vicepresident castellanolleonès han deixat palès el tarannà del militant de Vox. Que en tan poc temps que fa que forma part del govern de coalició amb el PP, no deixa passar l'ocasió d'escandalitzar la ciutadania.





Tot i que en un primer moment, els líders populars van afirmar no haver escoltat les paraules del vicepresident, davant de l'escàndol, no han tingut més remei que intentar suavitzar la situació. El president de la Junta de Castella i Lleó ha demanat perdó a qualsevol persona o entitat que hagi pogut sentir molesta i ofesa per qualsevol cosa que hagi fet el Govern.





Mentrestant, Feijóo intenta passar de puntetes per la polèmica i ha manifestat que les declaracions li semblen sorprenents. Mentrestant, en privat les crítiques són ferotges Deia Isaac Asimov que “Quan l'estupidesa es considera patriotisme, no és segur ser intel·ligent”.





La situació creada per García-Gallardo ha posat dels nervis el president Mañueco, que veu com el Govern compartit amb Vox, no ha estat la millor elecció pels problemes que portarà el vicepresident, encara que no li quedava més remei -amb permisos dels socialistes que va menysprear per al pacte de govern- si volia governar a la comunitat. Més d'un li havien aconsellat que governar amb Vox, i especialment amb García-Gallardo, no li resultaria fàcil com s'està apreciant. El poder forma estranys companys de llit i en aquesta ocasió els problemes amb el líder castellanolleonès de Vox el van fer suar de valent.





Ja ho deia Napoleó, “ l'estúpid té un gran avantatge sobre un home de sentit comú: sempre està satisfet amb si mateix ”. Al final a Marñueco a la penitència li anirà el càstig.