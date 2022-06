He tornat a veure la pel·lícula La invasió dels lladres de cossos (1956), de Don Siegel. Després d'una absència de quinze dies, el doctor Miles Bennell torna a Santa Mira -ciutat fictícia de l'estat de Califòrnia- i troba un ambient enrarit: sovintegen comportaments alterats de persones que no saben explicar amb claredat el que els passa. Hi ha un creixent desassossec i espant en interpretar una identitat falsificada entre els més propers ('no és la meva mare', 'no és el meu oncle', 'no és la meva nora'…): perquè n'ha desaparegut l'emoció que els caracteritzava, i ni la paraula, ni el gest, ni el sentiment no són iguals. S'estableix així una obsessiva preocupació, cosa que serà qualificada com una epidèmia d'histèria col·lectiva, una estranya neurosi contagiosa que es va estenent de manera imparable. Ja no és possible confiar en ningú. Impera l'espant i l'angoixa de la solitud i la indefensió. Unes llavors vagant per l'espai arrelen al camp d'un granger, unes beines que es reprodueixen a si mateixes amb la semblança de persones del lloc. Quan aquestes dormen, la presència d'aquestes beines absorbeix els seus cervells i pren possessió dels cervells, consumant-se una suplantació. Ara viuran sense problemes i sense poder triar: “l'amor no és necessari ni estimar ni ser estimat. No és una cosa terrible”, diu un dels convertits per integrar una nova secta.





El senador Joseph McCarthy @ep





Aquesta pel·lícula de ciència ficció es va estrenar al final de la caça de bruixes del senador McCarthy -obsessionat amb una conspiració comunista- i el seu Comitè d'Activitats Antinord-americanes.





Jo no vull continuar parlant de lladres de cossos o d'ànimes, sinó de lladres d'aferraments. Em preocupa el trastorn d'afecció real que perdura, un sentiment d'inseguretat que es manifesta des de l'adolescència i que no es diagnostica fins després dels 18 anys. M'inspiro en el llibre generalista Com tractar amb personalitats difícils (Arpa), dels psiquiatres Christophe André i François Lelord, els qui creuen que curar a través de la paraula pot ajudar molts éssers humans. Donen dos criteris per reconèixer una persona difícil al teu entorn: el vertical, d'estabilitat temporal, 'presenta els mateixos trets des que el coneixes?'. I l'horitzontal, d'estabilitat relacional, 'presenta els mateixos comportaments amb altres persones i altres plans de la seva vida?'. Per tractar-les de la millor manera possible, recomanen no pretendre un canvi dràstic, però expressar-los alhora els teus límits; mitjançant crítiques precises -mai consideracions moralitzants-, i, per descomptat, sense entrar al seu joc i sense compadir-se.





Hi ha molts tipus de personalitats difícils, i se solen superposar. No cal ignorar que hi ha circumstàncies traumàtiques que posen a prova els nostres nervis, i ens poden arribar a despertar un comportament sàdic. S'etiqueta amb una lleugeresa lleugeresa de psicòpata, però s'estima que només es correspon amb un 2% dels homes i un 1% de les dones; en el cas dels homes empresonats, la proporció oscil·la en una forquilla que va del 15 al 25%. Els psicòpates d''èxit' destaquen pel seu encant, se sobrevaloren i menyspreen les regles establertes, tenen fredor emocional i facilitat per mentir. Els narcisistes, per part seva, concedeixen molt escassa importància als altres i no dubten a apropiar-se de les idees del seu equip i atribuir-se tot l'èxit. Coneixen vostès algú així? No falten exemples al terreny polític, empresarial o esportiu.





Convé protegir-se dels tipus autoritaris, irritables, ansiosos i controladors. Però també dels depressius que enfoquen el costat ombrívol de tot. Fins i tot dins de la família, alguns tallen les ales als seus abusant de la vella por infantil a ser rebutjat: “M'han educat sota la idea que no mereixia ser feliç”; “els meus pares m'han transmès la seva pròpia manera de veure les coses: no som gran cosa i val més que els altres no se n'adonin… Tots aquests anys transcorreguts amb això al cap, és que potser es pot modificar?”. Són expressions que cal tenir present per arreglar i il·luminar la nostra existència. No és oportú idealitzar o devaluar ningú de manera exagerada, tampoc desenvolupar una hostilitat absoluta i una desconfiança sense remei. Hi ha personalitats 'evitatives' a qui la menor crítica els fa sentir el perill de ser rebutjat i són extremadament sensibles als judicis negatius dels altres. Els domina el temor de resultar maldestres i ridículs. André i Lelord es pregunten quants hauran estat desanimats, desaprofitats o vegeten avui en un lloc inferior a les seves capacitats.





Per acabar, torno als lladres d'aferraments i al contagiós abús sobre ciutadans menyspreats i tractats com a inferiors, també amb violència invisible. És a les nostres mans no consentir que s'avergonyeixi ningú pels seus aferraments, ni empènyer-los a renunciar o amagar la seva identitat. Si més no, a no fer-nos còmplices.