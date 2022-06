Un il·lustre cubà

La idea que mai no és massa tard per aprendre m'anima a acostar-me a un autor que diu que no aconsegueix dormir si no té a l'abast de la mà alguna cosa per llegir. Alvar González-Palacios és una de les màximes autoritats al camp de la història de les arts decoratives. El 1957, amb 21 anys, va sortir de Cuba per estudiar. Ja no va tornar mai més. La pujada al poder de Fidel Castro li va frenar qualsevol volta. Es va instal·lar a Itàlia, on avui viu, i va adquirir la nacionalitat. S'acaba de traduir un dels seus darrers llibres Sólo ombras (Elba), escrit directament en italià, on desglossa algunes de les seves peripècies vitals i presenta uns perfils o siluetes de més de cinquanta personatges.

@ELBA

Em permetré dir que l'origen de la paraula 'silueta' es troba a Étienne de Silhouette, un fugaç i oblidat ministre de Finances del rei francès Lluís XVI, ho va ser el 1759 (30 anys abans de la Revolució Francesa) i va reduir les despeses de la Casa Reial i les seues assignacions. Va estar uns quants mesos al càrrec i va ser qüestionat i vituperat pels nobles que l'avorrien per les seves mesures econòmiques. El seu cognom es va fer, així, sinònim de barat o simple. Va traduir al francès l'obra de Baltasar Gracián El político.

Què podem aprendre en aquestes pàgines més enllà del camp reduït de les arts decoratives? La seva lectura ens permet entrar en un món a part, a través d'uns retrats de comerciants d'obres d'art cobdiciosos, intel·ligents, astuts, darrere de cadascun dels seus moviments hi havia (o hi ha) els diners. Però, evidentment, no tothom és així. Hi ha qui va tenir una profunda hostilitat envers el seu propi món i la seva pròpia classe social. I s'esmenta algú, el nom del qual a pocs els dirà res, que va convertir la seva vida en el reflex d'un reflex i que agradava dels objectes i els estimava amb una passió obsessiva, una vida envaïda de marbres, motlles, guix, marcs o triglifs.

En sorprenent barreja, el nostre autor ens explica anècdotes de dones al poder, de prínceps de sang, d'àvids col·leccionistes de curiositats rares i precioses. O d'historiadors i crítics d'art que fan servir un llenguatge professional, fosc i pretensiós que confon més que no pas explica. És una mostra de la immaduresa de qui no s'ha decidit a anar més enllà de l'adolescència. També de qui s'emociona més amb els mobles i els quadres que amb qualsevol ésser humà, sempre vists de forma impersonal i indiferents a la seva sort: efímers, volàtils, inassibles, desproveïts de tot interès; és a dir, amb una perspectiva reaccionària.

Hi ha un capítol de particular interès titulat 'Praz, Visconti i el cine', a propòsit de Confidencias (Retrat de família en interior), pel·lícula de Luchino Visconti, on el paper de Burt Lancaster (doblat a l'espanyol per la inoblidable veu de Teófilo Martínez ) s'inspirava en un crític de primera magnitud anomenat Mario Praz.

Es parla també de l'escriptora en què es va basar Max Ophüls per a la seva pel·lícula Madame de…, Louise de Vilmorin, a qui aquí es qualifica de “bella, molt enginyosa, intel·ligent”. Pitjor consideració rep Ernest Hemingway, pel seu estil entre rude i mel·liflu. I de María Zambrano es recull la sensació de llum que acomiadava i la seva veu forta, convincent.

González-Palacios parla de Borges com “un dels grans escriptors del segle XX i poques vegades la llengua espanyola ha estat tan ben servida com a les mans”, però recorda que l'escriptor argentí mai no va tenir una bona paraula per a l'obra de García Lorca , Jorge Guillén o Juan Ramón Jiménez; encara que sí molt despectives per a Goethe i Eckermann.

En aquestes passejades al marge dels mobiliaris i de les arts de decoració, s'al·ludix també al promotor del Monestir de l'Escorial Felip II, home de poques paraules i veu baixa, la imatge del qual –diu l'historiador cubà- no es correspon sempre amb la veritat en estar enterbolida per les interpretacions de Schiller i Verdi.

Per acabar, esmentaré el record dedicat a Gertrude de Stein: “una dona que sempre s'havia mirat en un mirall per trobar-hi el reflex d'una altra persona”. En qualsevol cas, el mateix González-Palacios arriba a parlar en un moment d'ell mateix i confessa que cada cop que ha intentat convèncer-se de l'autenticitat d'una obra a través de la ment, més que a través del que s'ha vist, s'ha equivocat.