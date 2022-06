Estem d'enhorabona, ja que Accademia del Piacere -un dels consorts de música antiga més coneguts del nostre país- ha abordat un enregistrament basat en peces del Cançoner de la Colombina , veritable joia de la música renaixentista espanyola. El conjunt que lidera el violagambista Fahmi Alqhai es caracteritza per la qualitat, la fidelitat i la cura amb què interpreta els repertoris compostos per la música espanyola dels segles XVI, XVII i XVIII. I, en el cas de Colombina , treuen tota la brillantor i l'esplendor que jeu en les composicions d'aquesta recopilació de cançons que amb força probabilitat van ser gestades a la segona meitat del segle XV.

L'anomenat Cançoner de la Colombina és un llibre de música que va adquirir per a la seva nodrida biblioteca particular -parlem d'uns 15 000 volums- Hernando Colón, el segon fill del famós almirall, el 1534. Consta de 95 obres i es conserva a la Biblioteca Colombina de la catedral de Sevilla. Probablement el manuscrit va tenir el seu origen a la capella musical del duc de Medina Sidonia, i és reflex de l'esplendor cultural de la Sevilla de l'època del Descobriment.

El nom més antic que figura al document és el del compositor Johannes Ockeghem, que va escriure entre 1450 i 1480, i que va ser seguidor de la tècnica de Dufay i Binchois, i mestre del grandíssim Josquin des Prés. La conclusió a què arriben els estudis sobre aquest cançoner és que es pot tractar d'una recopilació realitzada en les tres darreres dècades del segle XV d'obres que ja eren antigues en aquell moment, probablement procedents de la primera meitat del segle, ja que incorpora poemes de Juan de Mena i de Juan Rodríguez del Padró, que són compositors dels regnats Juan II i Enrique IV de Castella. Els músics més recents que apareixen al compendi pertanyen a la primera època del regnat dels Reis Catòlics.

Atenent el seu contingut, al Cançoner de la Colombina predomina el gènere de la cançó, 40 en total, davant de la nadala, que sumen 30. Per contra, el Cançoner musical de Palau -una recopilació una mica posterior en el temps- inclou una proporció de cançons molt reduïda en relació a les nadales (52 enfront de 426). A les peces anteriors cal sumar un romanç, Oblida la teva perdiçió , dues amanides en espanyol i una en francès, a més de nou himnes sagrats i quatre fragments de missa.

Més de la meitat de les peces d'aquesta recopilació sevillana no porten firma, i, de les que sí que la porten, les més abundants amb diferència corresponen a Juan de Triana, que és un nom que apareix fins a vint vegades com a autor. Cantor i racioner de la catedral de Sevilla durant la segona meitat del segle XV, el 1478 va rebre permís del cabildo per assistir a les misses solemnes celebrades al palau sevillà dels ducs de Medina Sidonia, cosa que pot justificar l'omnipresència de la seva obra a el manuscrit.

Accademia del Piacere ha seleccionat quinze temes per a l'enregistrament per reflectir fidelment la riquesa i la frescor d'aquesta obra renaixentista, que uneix influències borgonyones, franc flamenques i italianes amb les castellanes, combinant aires tradicionals amb altres cortesans. Pel que fa a això, el musicòleg Jacinto Torres afirma que aquest cançoner recull una bona porció d'obres de clar estil flamenc, però ara ja molt millor “assimilat” que en recopilacions anteriors, com el Cançoner de Segòvia, ia més amb text castellà.

Com expressa Fahmi Alhai , el director del conjunt sevillà, el Cançoner de la Colombina ens ofereix una panoràmica del que podia haver estat una vetllada musical al palau dels ducs de Medina Sidonia.

Els temes que centren les composicions són l'amor, la devoció i la burla, llocs comuns a gran part de les peces dels cançoners de l'època. L'amor concebut en el sentit cortès de l'Edat Mitjana com a eix temàtic al voltant de la dicotomia “placer-dolor” i, de manera més existencial, com a “vida i mort”. Els títols de moltes de les cançons són força il·lustratius sobre això, com aquestes que estan incloses al disc: Amb temor bivo ulls tristos (Juan de Triana) , Mai va ser pena major (Juan d'Urrede) o Doncs amb sobres de tristura (Enric ).

Per a aquest projecte Fahmi Alqhai ha comptat amb els membres habituals d' Acadèmia del Piacere , com són Rami Alqhai i Johanna Rose (violes da gamba), Javier Núñez (òrgan positiu) i Pedro Estevan (percussió). A més dels anteriors, han intervingut els següents instrumentistes: Carles Blanch (viola), Marta Graziolino (arpa), Jacobo Díaz Giráldez (xirimia), David García (sacabuche) i Luis Castillo (baixón). Finalment, el disc inclou les veus d' Alena Dantcheva, Gabriel Díaz, Ariel Hernández, Jesús García i Javier Cuevas .

És aquesta una iniciativa que ens torna la riquesa del patrimoni musical espanyol del primer Renaixement, i que desmenteix aquesta creença tradicional -per sort cada cop menys estesa- que afirma que no va existir pràcticament música polifònica al nostre país fins a l'arribada a la península dels músics flamencs que va portar amb si el rei Felip el Bell.