“La imprudència sol precedir la calamitat”

La Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Parlament ha aprovat una resolució que reconeix que “el sistema que aplica Israel a Palestina - els territoris ocupats- “és contrari al dret internacional” i “es pot considerar un crim de “ apartheid ”, La proposta de resolució va ser presentada per ERC, CUP i els Comuns, i el PSC va introduir algunes esmenes. Finalment, va ser aprovada pels quatre partits mentre que Junts va votar en contra, i VOX i Ciutadans es van abstenir.



El vicepresident del Generalitat, Jordi Puigneró (i) i el president Pere Aragonès (d), en una sessió plenària al Parlament de Catalunya, el 8 de juny de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).



Aquest episodi al Parlament ha indignat Junts que han vist com el seu soci de govern, els republicans, han tocat un tema que aixeca butllofes entre el nucli dur de Puigdemont , les relacions del qual amb l'Estat d'Israel han estat fins ara bones i de “ col·laboració”. Entre els afectats, l'“internacional” Josep Lluís Alay -cap de gabinet de Puigdemont-, que a Twitter escrivia “ens costarà anys posar remei a la ruptura que ha provocat avui el Parlament de Catalunya”. Però sens dubte, la que s'ho ha pres pitjor és Pilar Rahola , que ha estat convidada moltes vegades a Israel, i on ha rebut diversos premis. A més, sol ser conferenciant convidada per les diferents comunitats jueves, especialment la de Mèxic de la qual és assídua. De tots és conegut el posicionament de Rahola amb l'Estat d'Israel, que defensa per sobre de tot.



L'activista de l'independentisme Rahola, escrivia al seu Twitter “ Reduïx el complex conflicte israeliano-palestí a una simple visió de bons i dolents. Ataca una democràcia solvent i calla respecte als crims de Hamàs, Hezbollah ”. Tot un manifest de defensa dels seus “amics” que tan bons negocis han proporcionat a la família. Tot i això, ha estat molt callada a l'assassinat de la periodista palestina Shireen Abu Akleh per trets de l'exèrcit israelita com ha quedat demostrat. És la doble vara de mesurar que empra.



El que sí que és cert és que, el govern de la Generalitat no ha portat gaires lleis o propostes al Parlament per ser aprovades. Crec que només se n'han estat dos, tot un rècord que figurarà als anals de la història de la institució.



Mentre això passa, Catalunya està patint una nova onada d'incendis que ha desbordat els diferents cossos de bombers que es veuen impotents per cobrir tots els francs. Els professionals es queixen de la manca d'efectius i la resposta és que no hi ha prou diners per cobrir les necessitats- Per crear noves ambaixades si?-.



Amb el dard llançat a Israel, els propers dies, sense pressa però sense pausa, es produiran reaccions que poden posar en alerta més d'un, atents a la dada, Algú va dir que “ la imprudència sol precedir la calamitat. ”