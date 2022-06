Mònica Oltra i el seu “feminisme” a la carta

No sé qui va dir que “l'honradesa, no només cal aparentar-la, sinó també practicar-la”, cosa que no sol passar a la política, per desgràcia. Aquest dimarts, a la fins ara vicepresidenta del govern valencià Mónica Oltra , no li ha quedat més remei que presentar la seva dimissió abans que la cessés el president Ximo Puig , després de l'enrenou publicomediàtic que s'ha format després de ser imputada pel presumpte encobriment d'abusos sexuals del seu exmarit a una menor.

L'exportaveu del Consell, Mónica Oltra, a la roda de premsa després del ple setmanal

Quan es va conèixer la imputació, el primer que va manifestar Oltra és que era innocent i que no pensava dimitir. Unes declaracions que no tenen res a veure amb els seus discursos contra la corrupció de polítics del PP valència dels quals va ser fustigadora implacable. Oltra s'ha equivocat en no dimitir des del primer moment que se'n coneixia la imputació i el plantejament hauria d'haver estat “no sóc culpable, però em retiro fins que s'aclareixi la situació, pel bé del govern de València i per no implicar el meu partit”, cosa que no va fer en aquell primer moment. Deia Demóstenes que “ les paraules que no van seguides dels fets no valen per res ”.

Perquè si al final la justícia sentencia que Oltra és innocent dels càrrecs que se li imputa, té la tornada a la vida pública garantida. Ara, amb aquest paperó tan poc ètic que ha interpretat, tinc seriosos dubtes que pugui ser rehabilitada per la ciutadania. La política no ha donat exemple ètic en tota aquesta història, perquè només se n'ha preocupat -és humana- i no de la nena que al seu dia era una menor tutelada i que l'administració no va vetllar per ella. Val més un càrrec de vicepresidenta que no pas una nena? Que se sàpiga, d'aquest tema la ja exvicepresidenta no n'ha parlat, ni tampoc Yolanda Díaz, Belarra, Montero i companyia, grans feministes de filtre que s'han oblidat de les malifetes de l'indesitjable -ja condemnat- de les que ha estat objecte la jove -, però sí que s'han preocupat de salvar la imatge de la col·lega política. I aquestes són les grans defensores de les dones? Seran de les dones que són de la seva corda, de la resta no val la pena.

Recordo amb claredat com Mónica Oltra va arribar a la fama mediàtica-popular després de protagonitzar un episodi de denúncies contra els aleshores polítics - entre d'altres- Francisco Camps i Rita Barberá . La jove política es va guanyar el qualificatiu de valent i així es va confirmar quan el seu partit – liderat per ella- va formar govern amb els socialistes de Ximo Puig. Oltra significava l'aire fresc que arribava a la nova política que ha durat set anys. Encara ressonen les paraules que el 2009 li va dirigir al llavors president valencià Francisco Camps: “El dia que em vegi com vostè, imputat, vilipendiat, enxampat en totes les mentides possibles, i més, sent l' hazmerriure de tot Espanya , apareixent més a les vinyetes dels humoristes que a les notícies, aquell dia sí que me n'aniria a casa meva ”, promesa que només ha complert perquè l'han obligat a marxar abans que Puig l'hagués cessat. En aquest context, em ve a la memòria una frase del meu admirat Jaume Perich que diu: “Un polític és l'oncle/a que té solucions quan és a l'oposició i problemes quan és al govern”. Doncs això. Cal no oblidar que les accions tenen conseqüències i aquestes cal assumir-les, agradi o no.