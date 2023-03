'Imperatrix Agatha', l'esperada òpera prima d'EGERIA

EGERIA és un dels principals conjunts de música vocal medieval que hi ha actualment a Espanya. Integrat per quatre veus femenines, des de la seva formació a la dècada passada l'ensemble s'ha anat consolidant amb pas ferm al panorama de la música antiga d'aquest país, de manera que ha portat les seves actuacions a les principals cites del sector, com, per posar uns quants exemples, la programació del Centre Nacional de Difusió Musical (CNDM), el Festival Internacional d'Art Sacre de la Comunitat de Madrid (FIAS), el Festival de Música Antiga de Sevilla (FEMAS), la Setmana de Música Religiosa de Conca o les Setmanes de Música Antiga d'Estella, Àlaba i Logronyo.

El quartet està dirigit per Lucía Martín-Maestro Verbo i per Fabiana Sans Arcílagos , i els acompanyen Laia Blasco López i Romina de la Font Villarroel , que a més de cantar toca la lira al present disc. La força d' EGERIA és a la frescor amb què interpreten el repertori medieval, posant en relleu la seva bellesa senzilla i lluminosa, i fent-ho accessible i atractiu per a l'oïda del segle XXI.

Des dels seus començaments, el conjunt ha presentat en directe repertoris molt centrats en la riquesa dels manuscrits ibèrics, com el Còdex Musical de Las Vagues, el Còdex Calixtí i el Còdex de Madrid, i, una mica més endavant, ha obert l'espectre cap a fonts europees, en especial, franceses. Tot i això, per al seu primer treball discogràfic, Imperatrix Agatha , l'ensemble ha decidit fer un pas endavant en la seva carrera i oferir una cosa completament nova, un repertori diferent i poc difós, com és la música continguda al Tropari de Catània .

L'anomenat Tropari de Catània és un manuscrit que acull la Biblioteca Nacional d'Espanya (Ms. 19421) procedent de Sicília i datat als segles XII i XIII. Com indica el seu nom, està compost de trops, és a dir, addicions al cant pla de la litúrgia oficial de l'Església. Aquesta obra va formar part de la biblioteca del duc d'Uceda, que va ser confiscada per Felip V després de la guerra de Successió. Després de perdre's el rastre durant un temps, va ser adquirida per Francisco Asenjo Barbieri a Salamanca el 1869, que va deixar la nota següent:” ho vaig comprar en quaranta duros, el dia 9 d'abril” .

Aquest tropari va pertànyer a la catedral de Catània, dedicada a santa Àgata, per la qual cosa aquesta figura gairebé mitològica -perquè fins i tot se l'ha associat amb la deessa egípcia Isis-, constitueix l'eix que vertebra el disc d' EGERIA. En tot cas, es tracta d'un so que obre a l'oient tot l'univers apassionant de la música d'aquella Sicília medieval normanda, que fou gresol de nombroses influències procedents de diferents racons de la Mediterrània.

Tropo és la forma genèrica de referir-se als afegits o desenvolupaments que s'afegien a l'Edat Mitjana als cants de la missa romana. Podien ser col·locats com a introducció, intercalació o com un agregat al cantell base. Normalment, el seu ús es reservava per a les festivitats litúrgiques més importants, atès que és una manera d'embellir i engrandir la litúrgia. Les addicions d'aquests trops podien ser de tres tipus: una frase musical o melisma sense text, un text o pròsula a un melisma preexistent, o inserir una nova línia o línies de cant, que incloguin tant text com música.

Els troparis generalment són de petita grandària, i aquest que ens ocupa no n'és una excepció. Això pot ser degut al fet que el trop o afegit era cantat per una veu solista, mentre que el text oficial era interpretat pel cor en conjunt. Amb tot, el Tropari de Catània conté a les seves pàgines finals quatre exemples de polifonia a dues veus, en què se suma una ornamentada veu superior a una part inferior més senzilla. Com indiquen les codirectores d' EGERIA , que signen les notes interiors del disc, aquestes mostres recorden les polifonies aquitanes que precedeixen el sorgiment de l'Escola de Notre Dame.

De fet, ia part de la polifonia formal que inclou el manuscrit 19421, EGERIA ha realitzat al disc un exercici de creativitat històrica , es podria denominar així, reconstruint veus no escrites per crear polifonies improvisades, basant-se en les pràctiques d'interpretació vigents a la època. Perquè, com elles mateixes remarquen, l'estudi de l'època deixa clar que aleshores el fet musical excedia amb escreix el que es podia plasmar per escrit.

D'aquesta manera, EGERIA ha superat totes les expectatives amb el seu primer treball discogràfic, abandonant les sendes conegudes i de sobres transitades que els han dirigit durant la seva carrera d'actuacions en directe, per endinsar-se en un terreny molt més desconegut, arriscat per allò nou, però el fruit del qual ha resultat apassionant. Volien oferir alguna cosa diferent i ho han aconseguit: un disc gestat -en les seves paraules- amb tenacitat i constància, però, sobretot, amb molt d'amor. I això es nota en escoltar-ho.