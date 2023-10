Il Ritorno d'Ulisse in Patria: una majestuosa recreació de l'òpera tardana de Monteverdi

Posar en escena l'òpera de Claudio Monteverdi El retorn d'Ulisses a la pàtria (Il Ritorno d'Ulisse in Patria ) és summament complex, principalment per la gran quantitat d'intèrprets que requereix. Es tracta d'un dels títols del genial compositor de Cremona menys representats, a diferència de La coronació de Popea , que és una obra escrita a la mateixa època. Per fer-nos una idea del majestuós espectacle que suposa, hi intervenen fins a nou tenors en papers diferents. Per sort per a nosaltres, hi ha professionals aguerrits de la música antiga que no es creden davant de desafiaments descomunals com aquest, i, en conseqüència, el tenor Emiliano González Toro i la soprano Mathilde Etienne, juntament amb l'ensemble I Gemelli, han portat a terme la enregistrament integral d'aquesta òpera, presentada en un luxós format format per tres discos i un llibre.

González Toro reconeix que sempre havia somiat a emprendre aquesta producció, sobretot tenint en compte que des dels seus inicis com a cantant ha interpretat gairebé tots els papers del llibret, i és ara quan sent la maduresa suficient per assumir el rol del mateix Ulisses, el protagonista de la història. I no ha estat una tasca fàcil. Mathilde Etienne i Emiliano González Toro han dedicat tres anys sencers a preparar aquest enregistrament, les sessions del qual han durat vint-i-tres dies, ni més ni menys, i han involucrat gairebé vint veus i al voltant de trenta instrumentistes. Tota una epopeia amb un resultat excel·lent.

Els directors d'aquest projecte plantegen que El retorn d'Ulisses a la pàtria té una fama com a obra difícil d'identificar dins la producció de Monteverdi, i que potser suposi un vincle entre l'absolut mestratge de l' Orfeu de 1607 i el sensacionalisme de La coronació de Popea, la darrera òpera que va signar el mestre barroc. Totes dues estan escrites a l'última època de la seva carrera, entre els anys 1637 i 1643 -el de la seva mort-, en què manifesta una explosió final de creativitat, enllumenant entre altres obres excel·lents el vuitè llibre de madrigals (1638) o la recopilació de música sacra Selva morale i spirituale (1641).

Al terreny de l'òpera, un àmbit que Monteverdi dominava amb soltesa, es dóna la circumstància que a finals de la dècada de 1630 comencen a aparèixer els primers teatres públics a Venècia, de manera que les representacions surten dels palaus i comença la era de l'òpera comercial. D'aquesta manera, el compositor és requerit immediatament per aquest nou sector emergent, cosa que el porta a recuperar i reestrenar la seva segona producció de 1608, L'Arianna, ia presentar tres nous títols: El retorn d'Ulisses a la pàtria , Le nozze d'Enea amb Lavinia (1641), que no ha arribat fins a nosaltres, i, finalment, La coronació de Popea (1643).

Un dels atractius afegits d'aquest disc-llibre és la riquesa i l'interès dels textos que acompanyen l'enregistrament, ja que escometen amb èxit la construcció del context històric i artístic d' El retorn d'Ulisses…, i alhora ofereixen molt sucosa informació sobre el procés de treball i de recreació que han seguit els membres de I Gemelli. En aquest sentit, resulta apassionant l'entrevista que conté Emiliano González Toro i Mathilde Etienne , atès que il·lustra sobre les diferents particularitats de l'obra. Així, Etienne destaca les diferències entre aquesta òpera i l' Orfeu , escrita trenta anys abans i dirigida a un públic acadèmic, a l'elit intel·lectual de l'època i la noblesa, i El retorn d'Ulisses…, concebuda per a un públic més variat i popular , cosa que exigia una posada en escena més espectacular dirigida a l'entreteniment. És una evolució del gènere imposada pel criteri comercial que marca tota l'òpera posterior. Per al musicòleg britànic Denis Arnold El retorn d'Ulisses a la pàtria i La coronació de Popea constitueixen les primeres òperes modernes, on l'interès se centra a contemplar el desenvolupament de l'ésser humà en situacions realistes. Hi ha trames i subtrames poblades de nombrosos personatges, i la música expressa les seves emocions.

Una de les raons per les quals El retorn d'Ulisses… és una òpera més popular, més assequible a tots els públics, és la seva relació amb la commedia dell'arte , aquest gènere escènic purament italià que entre els segles XVI i XVIII va recórrer Europa interpretat per companyies ambulants, i que estava fortament basat en la improvisació i articulat al voltant d'una sèrie de personatges fixos o màscares que apareixen a totes les obres. I és que l'òpera veneciana dels teatres s'allunya de mica en mica de les formes clàssiques i comença a importar el llenguatge popular, i fins i tot alguns personatges i situacions d'aquestes comèdies. L'òpera rep una lliçó magistral de la commedia dell'arte sobre el que és un espectacle destinat a divertir i entretenir.

González Toro i Mathilde Etienne tenen clar que El retorn d'Ulisses a la pàtria presenta els trets d'una òpera “còmica”, o, per dir-ho d'una altra manera, més terrenal, ja que està més basada en la personalitat i les passions humanes, lluny de obres anteriors, com Orfeu , que retraten situacions èpiques entre déus i herois.

Aquesta producció ha comptat amb un elevat nombre d'instruments, si bé els testimonis de mitjans del segle XVII ens parlen que als teatres venecians sonava un reduït baix continu i, en general, només dos violins com a solistes. No obstant això, no han arribat a nosaltres referències sobre com podia haver estrenat aquesta òpera Monteverdi al Teatre San Giovanni e Paolo aquell febrer del 1640, si amb més o menys mitjans. La veritat és que la riquesa instrumental que comporta aquesta versió d' I Gemelli persegueix que els instruments donin suport als diferents personatges, de manera que el cromatisme i els trets específics de cadascú acompanyin els cantants.

El resultat de tot aquest esforç és majestuós i summament colorista, i transmet a l'oient una sensació càlida i viva, aliena al formalisme distant que de vegades caracteritza la música escènica d'aquesta època. Sempre ens resulta atractiu, als que ja tenim certa edat, disposar del suport físic en aquesta era caracteritzada pel streaming i les plataformes, però en aquest cas val realment la pena per l'interès i la riquesa dels textos que inclou l'extens llibre que acompanya els tres discos.