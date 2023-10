La grandesa oblidada de l'obra del barroc Alonso Xuárez

Xuarez

L'abandó que coneix la musicologia espanyola al segle XIX va sepultar en l'oblit els noms de nombrosos compositors dels segles XVI i XVII considerats “de segona línia”. El professor José Luis de la Fuente Charfolé ( Noves troballes documentals i biogràfiques sobre Alonso Xuárez, mestre de Sebastián Durón , 2012) esmenta com van passar desapercebudes les valuoses creacions de mestres relacionats amb Conca com Gabriel Gálvez, Alonso Puro o Juan de Castro i Mallagaray, mentre que les del personatge que ens ocupa, Alonso Xuárez, mestre de la capella de la catedral d'aquesta ciutat durant vint-i-tres anys, es va salvar de córrer la mateixa sort gràcies a la fama adquirida pel seu deixeble, Sebastián Durón. D'alguna manera, l'alumne va garantir la supervivència del mentor. Tot i així, les composicions de Suárez no són excessivament conegudes, especialment pel gran públic, així que la seva gravació per part del conjunt Amystis es mostra rellevant i necessària per recuperar tot l'art d'aquest músic barroc.

Amystis és una formació dedicada a la interpretació de la música antiga fundada per José Duce Chenoll el 2010. Un dels seus objectius des dels seus inicis ha estat ampliar el seu repertori mitjançant la investigació i la recuperació de músics i músiques del Renaixement i el Barroc espanyol que van quedar oblidats als arxius. D'aquesta manera, a la seva discografia podem trobar l'enregistrament de l'obra vocal completa de l'organista Juan Bautista Cabanilles, un monogràfic sobre Juan Bautista Comes, un altre volum sobre l'esmunyedís madrigal espanyol, i un disc integrat per obres inèdites dels mestres de Tomás Luis de Victòria a la catedral d'Àvila, Bernardino de Ribera i Juan Navarro, així com del seu company a l'escolania avilesa, Sebastián de Vivanco. I ara l'ensemble li ha dedicat el seu últim llançament a l'obra sacra d' Alonso Xuárez (1640-1696) .

Alonso Xuárez va néixer a la localitat toledana de Fuensalida l'abril del 1640 i, malgrat l'escassa informació sobre la seva vida que ha arribat fins a nosaltres, se sap que va exercir de mestre de les capelles de les catedrals de Conca i Sevilla, els arxius del qual alberguen un ampli catàleg de la seva obra. Sembla que va accedir al càrrec al temple conquense cap al 1664, procedia de Madrid, d'exercir de cantor i mestre de capella al Monestir de les Descalces Reals.

Algunes fonts afirmen que en la primera etapa conquense Xuárez ja va tenir com a alumnes els germans Durón, Diego i Sebastián, que arribaria a exercir de mestre de la Reial Capella sota el regnat de Carles II, i l'obra del qual està considerada una de les cimeres de la música barroca espanyola. Després de marxar a Sevilla, el mestre va aconseguir que Sebastián Durón accedís a la plaça de segon organista a la catedral andalusa. Igualment, gràcies a la seva recomanació, Diego Durón va ser nomenat mestre de capella de la catedral de les Palmes de Gran Canària.

El 1675 es trasllada a Sevilla i treballarà a la seva catedral fins al 1684, any en què torna a Conca, molt a desgrat seu, per culpa d'una rara malaltia de ronyó que patia. El seu talent va ser molt apreciat a la capital sevillana, i l'organista José Enrique Ayarra l'ha arribat a definir com un dels músics més representatius de l'escola castellana del Barroc.

Un contemporani de Xuárez, el canonge Juan de Loaysa (1633-1709) va descriure a les seves memòries la seva relació amb aquest a la catedral sevillana, i li dirigeix les següents lloances a la seva obra:

“…els motets que va compondre per a tots els diumenges d'Advent i Quaresma, l' O vos omnes del divendres dels Dolors, la seqüència del dia del Corpus, Lauda Sion , i les misses i vespres de primera classe i altres jocs de motets de difunts , el de Misericòrdies Domini de Sant Dionís i molts altres li van guanyar tant crèdit i lluïment que era l'únic i millor mestre d'Espanya, i es guarden amb gran estima.”

Als textos que acompanyen el disc, Amystis subratlla la naturalesa eclèctica de l'estil policoral d'Alonso Xuárez, i la distribució dels diferents arranjaments vocals en funció dels mitjans de què disposava el compositor. D'aquesta manera, no són freqüents a la seva obra les peces per a més de tres cors, i, en canvi, abunden aquelles escrites de forma simètrica per a dos cors diferents (tiple i veus mixtes). Pel que fa a l'acompanyament instrumental, durant el segle XVII a la catedral de Conca les veus humanes eren reforçades per l'òrgan, clau i arpa. En aquest enregistrament han intervingut l'arpista Manuel Vilas, Maria Alejandra Saturn a la viola de gamba i el teclista Ignasi Jordà.

El repertori seleccionat -onze composicions en total- procedeix íntegrament dels arxius de la catedral de Conca, que acull cent cinc peces de Xuárez. Destaca la missa basada en el motet Surge propera , que és una de les dues misses policorals de l'autor que guarda l'arxiu i que no han estat mai publicades.

Val la pena acostar-se a l'obra d'Alonso Xuárez a través d'aquest enregistrament d' Amystis per conèixer-ne la bellesa i la grandesa, atès que, per desgràcia, havia quedat relegada a l'oblit, i el seu nom és àmpliament desconegut pel públic no especialitzat.