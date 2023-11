Emiliano González Toro: “Som fidels a l'esperit de Monteverdi, que sempre va defensar les “varietes”"

Emiliano Gonzuález Toro (c) Michal Novak

El tenor xilè nascut a Suïssa Emiliano González Toro somiava interpretar el personatge d'Ulisses a l'òpera de Monteverdi, i, de fet, havia cantat durant anys pràcticament tots els papers que apareixen a El retorno d'Ulisses a la pàtria . Aquest any, finalment, ha pogut assolir aquest anhel, i, juntament amb la soprano Mathilde Étienne, ha dirigit una versió discogràfica d'aquesta obra que es presenta en una edició de luxe, acompanyant els enregistraments d'un llibre de més de dues-centes pàgines que, a banda del llibret complet, inclou nombrosos articles summament interessants.

González Toro, tot i cantar nombroses obres mestres dels segles XVII i XVIII, ha treballat especialment l'obra de Monteverdi amb nombrosos conjunts i directors de renom internacional, com Ottavio Dantone, Alessandro de Marchi, Emmanuelle Haïm o Cristophe Rousset, entre d'altres. El 2018, funda amb Mathilde Étienne l'ensemble vocal I Gemelli per interpretar obres mestres del segle XVII, així com altres menys conegudes i inèdites, i, després de tres anys d'assajos i preparació, el 2023 ha gravat amb ells aquesta grandiosa versió d' El retorn d'Ulisses a la pàtria .

El 2020 va presentar Orfeu amb el segell discogràfic GemelliFactory. Què us ha portat triar ara El retorn d'Ulisses a la pàtria a l'hora de tornar a gravar Monteverdi?

Quan vam començar a treballar la música de Monteverdi, immediatament després dels nostres primers concerts d' Orfeu , els productors de concerts i les sales d'espectacles ens van demanar que féssim la trilogia amb Ulisse i Poppea . Ulisse va ser per a mi un gran somni. Vaig cantar pràcticament tots els papers en diferents produccions durant més de 15 anys. Sempre vaig voler (igual que Orfeu ) cantar el paper d' Ulisse i aquest impuls nascut d' Orfeu ens va permetre fer realitat aquest somni.

Aquest projecte ha fet tres anys de preparació i vint-i-tres dies d'enregistrament tota una epopeia! Expliqui'ns com ha estat aquest intens procés de gestació.

És una mica com la filosofia de Gemelli: no fem gaires projectes, però ens prenem el temps per realitzar-los amb la màxima cura possible. Quan vam prendre la decisió de gravar Ulisse , ens vam dir que volíem fer-ho a fons, oferint a aquesta òpera tan poc estimada, les millors condicions possibles. Per tant, triem fer una versió d'estudi i no una versió en viu més correccions, per prendre'ns el temps de construir aquest projecte amb una presa de so única, treballar l'italià el més possible, i sobretot el temps necessari per a cada cantant, per donar el millor de si, sense l'estrès d'haver d'acabar ràpidament per passar a l'escena següent.

Abans de l'enregistrament, ens prenem el temps de fer diversos tallers per preparar el continu, els cantants, treballar la partitura, les orquestracions, etc. Aquesta és una feina llarga i necessària quan es vol arribar el més lluny possible.

S'ha arribat a afirmar que títols de maduresa de Monteverdi, com La coronació de Popea o El retorn d'Ulisses a la pàtria , que ens ocupa, asseu les bases de l'òpera moderna, En quina mesura es diferencien de la producció anterior per a la escena?

La diferència està en la manera de producció: Orfeu va ser un encàrrec d'un mecenes ric, sense limitacions financeres, pensat com un one-shot . A Venècia, els teatres fan pagar les entrades i les sales s'han d'omplir, de manera que les produccions intentaran atraure el nombre més gran de persones. L'òpera continua sent domini d'acadèmics i erudits, però s'hi introdueixen elements populars per a la part menys educada del públic. En això, els venecians segueixen la influència del teatre espanyol. L'orquestra també està molt simplificada, per una banda, per raons econòmiques, però també per permetre que el text i la interpretació ocupin el lloc principal.

Quina influència té la comèdia de l'art italiana sobre l'òpera veneciana, i, en concret, sobre El retorn d'Ulisses a la pàtria ?

L'òpera veneciana de la dècada de 1630 va estar influenciada per la commedia dell'arte i la comèdia nova teoritzades per Lope de Vega. La diferència amb les faules mitològiques de principis de segle rau en l'estructura narrativa, més fragmentada que concentrada, en la diversitat de personatges, de gèneres (passem del riure al plor en un instant), en l'ús del burlesque (hi ha molta comèdia visual a Ulisse ), així com en el potenciament de l'actuació. Això requereix una companyia que no només canti bé, sinó que sigui capaç de representar comèdia amb personatges molt diferents, però complementaris. Certs personatges, com els pretendents, són estereotips de la commèdia de l'art veneciana: el públic de l'època els reconeixia immediatament, sobretot per la seva forma de cantar en trio. Hi ha molts episodis còmics a l'òpera, en particular l'escena del concurs d'arc.

El seu mètode de treball prescindeix de la direcció en les actuacions en viu, és a dir, no hi ha una figura que transmeti indicacions, ni amb batuta, ni amb la mà. Com aconsegueix que el conjunt d'intèrprets mantingui el pols de l'obra? ¿Implica potser que disposen de més llibertat interpretativa que si fossin efectivament dirigits?

Això significa simplement molta feina de preparació i l'establiment d'un vocabulari comú. Tots estan reunits al voltant del tactus, és a dir, a la pulsació, que permet que la mecànica dramàtica es desenvolupi perfectament. Amb una orquestra d'aquesta mida no cal marcar el compàs; cadascun és independent. Els cantants s'encarreguen d'indicar com s'ha d'acompanyar amb la respiració, els moviments corporals, les consonants... Al principi això sembla restrictiu, però al final crea una cohesió de grup molt forta. Som com una tropa, tots hem d'estimular i escoltar constantment els altres. El continu té la llibertat d'improvisar a partir de la línia del baix, seguint sempre la pulsació, però seguint també especificacions concretes: és la retòrica del text la que s'ha de seguir constantment, perquè hi hagi concordança entre allò que es diu i allò que s'executa . Per això, Mathilde Etienne va treballar àmpliament el text i la partitura per identificar les figures estilístiques, poètiques i musicals. Per tant, cadascú sap perfectament què ha de fer, dins d'un marc precís que no impedeix que l'espectacle sigui diferent cada nit, amb la seva quota de sorpreses.

Per preparar els cantants del repartiment, ha enregistrat amb la veu tots els rols de l'òpera Com funciona aquest mètode de treball?

És una mica el nostre mètode; Mathilde i jo donem moltes instruccions a tots els cantants per que arribin el més preparats possible als assajos. Per ajudar-los, sovint (o sempre) faig petits enregistraments on analitzo el que han de cantar, els dono punts de referència, en particular sobre el tactus, el ritme, la prosòdia, les dissonàncies i tot el que els pugui aportar informació important per a la seva treball. I, al final, també enregistro el seu paper amb un metrònom per mostrar-los el que espero ells i la manera com podem fer servir el tactus per “surfejar” sobre el ritme, per donar aquesta sensació de llibertat i improvisació.

Per fer aquesta gravació ha comptat amb més de vint-i-cinc instrumentistes, un nombre elevat comparat amb què se suposa que presentaven les produccions de l'òpera comercial veneciana. En quina mesura aquest factor enriqueix la posada en escena de l'obra?

No hi ha indicació del període que ens quedi en relació amb la instrumentació d' Ulisse , així que res no impedeix que l'orquestra s'ampliï. Per a l'enregistrament, vam trucar a molts músics perquè alguns no estaven disponibles durant tot el període i van haver de ser reemplaçats per uns dies. Cal assenyalar també que alguns instrumentistes toquen diversos instruments, per exemple, la viola i la rata o la trompeta de mar, cornetes i flautes, etc. Les peces tutti (poques en nombre) són interpretades per un màxim de quinze persones. Estem lluny de les grans orquestres de Mozart, per exemple... La diversitat d'instruments, però, ens permet aportar colors diferents i complementaris, al servei d'un drama que barreja personatges tràgics i còmics. Som fidels a l'esperit de Monteverdi, que sempre va defensar les “varietes”, aquesta qualitat literària de l'antiguitat aplicada a la música.

Com valora en relació amb la seva llibertat creativa poder gravar amb el seu propi segell discogràfic, Gemelli Factory?

Treballem en família amb Mathilde Etienney el nostre administrador Pierre Otzenberger. És un equip minúscul, amb les seves limitacions i els seus avantatges: menys contactes significa menys pèrdua de temps i menys complicacions. La nostra llibertat és total perquè definim el nostre propi marc, involucrant-nos en totes les etapes de la producció, amb l'obligació, òbviament, d'assumir la part d'errors, que limitem escollint produir poc. La nostra filosofia és la contrària a la producció discogràfica actual: fer-ne menys, però millor, amb més temps i preparació.

Està previst que El retorn d'Ulisses… surti de gira?

Sí… de fet, acabem de presentar Ulisse a Bordeaux, Tours, Ginebra i Nantes… I, a finals de novembre, començarem la segona part de la gira al Teatre Colom de la Corunya, per prosseguir amb més actuacions a Tolosa, Brussel·les i el Teatre Real de Madrid, on conclourem aquest gran tour europeu.

Expliqui'ns, per acabar, quins projectes contempla a curt termini. Potser alguna cosa nova de Monteverdi?

L'enregistrament de les Vespres de Monteverdi ja està previst per al gener del 2024. És una peça que he cantat molt, fins i tot l'he gravades diverses vegades amb altres formacions. Ara que he aconseguit certa maduresa, em sento preparat per fer-ho amb I Gemelli. Entre temps, estarem acabant la nostra gira d'Ulisses i debutarem a Amèrica del Nord amb una gira del nostre programa A room of mirrors , a duo amb ZacharyWilder.