À deux voix amb Adriana González, Marina Viotti i Iñaki Encina Oyón

La soprano Adriana González, que l'estiu passat va rebre una extraordinària acollida de la crítica internacional amb el seu debut al Festival de Salzburg interpretant el rol mozartià de La Contessa di Almaviva ( Le nozze di Figaro ) amb els Wiener Philharmoniker al fossat de l'Haus für Mozart, acaba de treure al mercat el seu nou treball discogràfic al segell Audax Records. Es tracta del seu tercer disc d'estudi amb la label francesa, que aquest any celebra el desè aniversari, i li ha ofert cart blanche per convidar la coneguda mezzosoprano franco-suïssa Marina Viotti, amb qui li uneix una gran amistat des que el 2017 canten per primera vegada juntes a Il viaggi a Reims del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El feeling personal i artístic entre elles va ser immediat des del primer programa a duo que van cantar en un recital per als Amics del Liceu, i conscients de com empastaven les veus quan comparteixen escenari juntes, van trobar a Iñaki Encina Oyón, director d'orquestra i piano partner d'Adriana des de fa anys, al seu còmplice ideal, per seleccionar i concebre un programa dedicat enterament a duos de compositors i compositores francesos com Charles-Marie Widor, Pauline Viardot, Léo Delibes, Ernest Chausson, Gabriel Fauré, Emile Paladilhe, César Franck, Jules Massenet, Charles Gounod o Édouard Lalo, entre d'altres.

“Les possibilitats d'aquestes dues cantants són enormes, però des del principi em va semblar una evidència que el repertori francès seria el més adequat, perquè és el repertori que més cultivem Adriana i jo en recital, tots dos instal·lats a París ia més és l'idioma matern de Marina”, explica Encina Oyón a les notes del booklet , que també inclou els textos de les obres. “De seguida vaig pensar en els duos de Fauré, potser les peces més conegudes del nostre programa i la dedicatòria d'aquest opus a mesdames Georges Chamerot et Alphonse Duvernoy va servir de fil per anar construint tot el programa. Les esmentades mesdames eren les filles de Pauline Viardot, Claudie i Marianne, i també Massenet hi va dedicar un dels seus duos. Incloure el preciós Rêverie de Pauline Viardot va ser una evidència ja que sortíem de les celebracions del bicentenari del naixement de la cantant i em va animar a buscar més duos composats per dones. Així es va afegir Duo d'étoiles de Cécile Chaminade i Les Papillons de Charlotte Devéria, que vam gravar en primícia mundial”, conclou Encina Oyón, que també ha inclòs altres World premiere recordings de Paul Puget, Gounod i Lalo.

Adriana González, Marina Viotti i Iñaki Encina Oyón interpretaran els duets del disc À deux voix al festival LIFE Victòria de Barcelona el proper 11 de febrer 2024.

Escoltar À deux voix a streaming : https://www.audax-records.fr/adx11209

Clip promocional: E. Paladilhe: Au bord de l'eau [A. González, M. Viotti, I. Alzina Oió]