La sonata a trio: els secrets més amagats de l'harmonia en l'execució més artística

Aquest enregistrament constitueix la celebració dels quinze anys en actiu del conjunt Ensemble Diderot. La formació, fundada i dirigida pel violinista austríac Johannes Pramsohler, ha dedicat els seus esforços i el seu talent a l'exploració i posada en escena del repertori de la música barroca de cambra. D'aquesta manera, els seus programes s'han centrat majoritàriament en l'immens cabal de trio sonates, quartets i sonates per a grans conjunts dels segles XVII i XVIII, i la seva producció discogràfica -editada amb el segell propi Audax Records- supera la vintena de discos, ordenats temàticament en els dedicats a sonates a trio, els centrats en concerts o la sèrie associada a ciutats europees.

El volum que ens ocupa ha seguit de prop en el temps Travel Concertos , publicat a finals de l'any passat, i Sonate a quattro , que va veure la llum al maig, cosa que ofereix una mostra del prolífic de l'ensemble. Ara li ha tocat el torn a les trio sonates de Johann Gottlieb Goldberg , compositor l'obra del qual ja va protagonitzar l'anterior disc Sonate a quattro, i Wilhelm Friedemann Bach , el fill gran del geni d'Eisenach. L'esperit de Johann Sebastian planeja sobre aquesta obra, ja que, com indica Pramsohler, podem assumir que va arribar a escriure sonates per a dos violins i baix continu, encara que no n'hagi arribat cap fins a nosaltres. Així que ens haurem de conformar amb les que tenim dels alumnes avantatjats, que no és poc.

Aquest projecte ha reunit la formació original de l' Ensemble Diderot , és a dir, Johannes Pramsohler i Roldán Bernabé als violins, i Gulrim Choï i Philippe Grisvard interpretant el violoncel i el clavicèmbal, respectivament, a mode de baix continu. El disc conté l'enregistrament de quatre peces de Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756) i una de Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) .

Goldberg ha passat a la posteritat per les famoses variacions que porten el seu cognom compostes per JS Bach per encàrrec del comte Hermann Carl von Keyserlingk. D'acord amb el biògraf de Bach Johann Nikolaus Forkel, el noble li hauria encarregat aquestes peces perquè fossin interpretades pel seu teclista, el jove i talentós Johann Gottlieb Goldberg, perquè l'ajudessin a agafar el son. Tot i això, el director de l'ensemble, Johannes Pramsohler, en les notes que acompanyen l'edició, suggereix tractar amb cautela les històries i anècdotes que ens han arribat sobre Goldberg a través de Forkel, que amb prou feines tenia set anys quan va morir el músic, ja que és probable que les hagués sotmès a cert embelliment i mitificació.

Tot i així, la imatge que ha arribat fins a nosaltres és la d'un nen prodigi de la tecla, que va rebre la seva elevada formació musical primer de Wilhelm Friedemann Bach, i, posteriorment, del seu pare, el mateix Johann Sebastian. Una altra de les fonts sobre la seva persona, l'escriptor Johann Friedrich Reichardt, el presenta com a tossut i malenconiós, amb tendència a destruir les seves pròpies composicions, de manera que, segons Reichardt, la petita part de les que han sobreviscut constitueixen “avorrides miniatures per a dames ”. Se sap que va compondre cantates, peces per a tecla, concerts per a clau, preludis corals i sis sonates a trio, quatre de les quals integren aquest disc.

Pramsohler ens informa en el text que JS Bach buscava que els seus alumnes més avantatjats, entre els quals hi havia Goldberg, aconseguissin un grau tal de perfecció com per poder “implantar els secrets més amagats de l'harmonia en l'execució més artística”. En aquest sentit, la sonata a trio era la prova de foc de l'excel·lència per als músics de l'època.

La trio sonata o sonata en trio és un format de música instrumental composta en tres línies polifòniques: dues corresponents a instruments melòdics -en els exemples que ens ocupen, violins-, més la del baix continu, que és executada generalment per dos instruments, un melòdic, com la viola de gamba o el violoncel, i l'altre polifònic, per exemple, clau o òrgan. Aquest gènere es va difondre al llarg del segle XVII per tot Europa –menys a Espanya, que sembla que va quedar aliena al fenomen–, de manera que s'han arribat a comptar fins a vuit mil compostes en el període de cent anys. La sonata va impulsar el protagonisme del violí com la nova estrella de la música barroca, si bé en el format a trio el despunt de l'instrument està més limitat, atès que els dos violins tendeixen més al diàleg en patrons rítmics complementaris que no pas a la realització d'enlluernadors exercicis destil, com en el format a sol .

El CD d' Ensemble Diderot inclou també una peça de Wilhelm Friedemann Bach, complementant les quatre de Goldberg. El primogènit de JS Bach, que va exercir com el primer professor de Johann Gottlieb Goldberg, és considerat el músic més avesat de tota la progenie del compositor. No obstant això, d'acord amb el seu biògraf David Schulenberg ( The Music of Wilhelm Friedemann Bach , 2010) la seva música mai no va ser àmpliament distribuïda, i ha estat poc interpretada i publicada en comparació amb les dels seus germans Emanuel i Christian, de manera que a la seva judici “Friedemann ha estat una mena de nota al peu en la història de la música”. Una possible explicació fa referència al fet que la seva música resulta molt menys diversa que la d'altres creadors de la seva època, o, també, que n'hagi sobreviscut una petita part poc representativa. Schulenberg també es planteja si era un caràcter tan perfeccionista que només deixava sortir del seu estudi les peces més aconseguides tècnicament. La trio sonata inclosa al disc va ser composta poc abans de la seva mort, que va tenir lloc de manera prematura el 1756, i, encara que en principi estava concebuda per a dos violins solistes, va ser arreglada posteriorment per a violí i flauta. Ensemble Diderot , no obstant, ha basat el seu enregistrament en la versió original per a violins.

Com és habitual als programes executats per aquest conjunt, aquesta obra ens permet gaudir de peces del Barroc tardà que no són gaire conegudes o que no han estat en excés interpretades, reflectint tota la seva grandesa i colorisme. Es tracta d´un gran regal d´aniversari per a tots els que seguim la carrera d´aquest brillant grup.