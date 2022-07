'Follón' i canvi a l'administració espanyola

Catalunyapress opitfd

No només és un moment excepcional a l'Administració pública pels processos d' Estabilització-Consolidació, que s'han de realitzar en els propers 30 mesos com estableix el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb les Institucions europees i el seu Calendari executiu: "Operational Arrangements".

La Llei per a la Reducció de la Temporalitat va arribar per quedar-se, i hauria de suposar, que totes les administracions públiques espanyoles adoptin de manera immediata mesures perquè la temporalitat sigui sempre inferior al 8% com estableix el seu articulat.

Després de la publicació de la Nota de Premsa pel Ministeri d'Hisenda a la seva pàgina web de l'OPE 2022 del 25 de maig, l'Administració de l'Estat continuarà convocant fins a finalitzar el 2022 totes les places pendents de les Ofertes d'Ocupació de 2020, 2021 i 2022 ; aquesta darrera setmana, ha convocat les places de tres cossos d'institucions penitenciàries d'aquestes OPES. Crec que també és convenient que la resta de les administracions públiques, comunitats autònomes i corporacions locals convoquin abans de finalitzar l'any les places que tinguin pendent d'ofertes d'ocupació pública per unificar a tot el territori nacional la posició de sortida quant a l'ocupació pública. . Particularment perquè com indico al començament del meu Manual Tècnic, les lleis de pressupostos durant la crisi financera van anar limitant l'accés a l'ocupació pública espanyola, cosa que va paralitzar molts processos selectius durant anys, tal com vaig publicar a Tweeter al mes d'abril, forçaria l' externalització d'ocupació pública.

S'estima que es jubilaran en els propers 10 anys a Espanya al voltant d'1.000.000 d'empleats públics, per la qual cosa s'hauria d'aconseguir un Pacte polític que garanteixi que ni per llei o decret llei es limitin les OPES o se suspenguin els processos selectius en el futur. A més de poder convocar places dels denominats “Serveis públics Essencials” també es pugui dels qualificats “No Essencials”, com el transport per al qual jo treballo, ja que som essencials per portar i portar els nostres companys mèdics, bombers , jutges, professors, inspectors d'Hisenda, etc. als seus llocs de treball ia la resta de ciutadans.

Resulta molt convenient la premissa de l'Estat de publicar cada mes de gener un Calendari dels processos Selectius a realitzar , indicant nombre de places, data estimada de Convocatòria i data estimada de primer examen, juntament amb la publicació al moment de la Convocatòria de la durada màxima del procés selectiu com està indicant l'Administració de l'Estat a les seves Convocatòries, la qual cosa hauria de ser un estàndard per a totes i cadascuna de les Administracions de compliment obligat per a les places excepcionals places d'Estabilització-Consolidació i sempre per a les de Torn Lliure, Promoció Interna i la Funcionarització.

Entre les noves pautes de les actuals Convocatòries de l'Estat per agilitzar els processos selectius , hi ha la de realitzar la primera prova dels processos selectius en el termini màxim de 3 mesos de la Convocatòria i si té diverses proves selectives, un termini màxim de 45 dies naturals entre aquestes, la possibilitat de simultaniejar diverses proves selectives en un mateix dia , etc. fet que suposa un canvi de ritme que obliga l'opositor a començar a estudiar molt abans de la Convocatòria per tenir cap possibilitat. És important ressenyar que les dates del Calendari són estimatives i que del primer publicat pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública el 31 de gener a la seva pàgina web, hi ha Convocatòries que van en data, d'altres que està avançant i d'altres, van amb retard… . Com dic als LIVE a Xarxes Socials del meu llibre, ara per opositar per a l'Estat, cal estar dins de l'Estadi, amb la roba d'esport adequada llista per a cada prova, escalfant a la banda, amb les diferents preparacions fetes i llest per saltar al “verd” i fer gols, perdó, per examinar-se. Tot, en breu temps, per la qual cosa l'opositor haurà d'ajustar en el moment de la Convocatòria el seu Cronograma de preparació a què publicarà l'òrgan convocant de l'Estat.

El model de la recent estrenada Llei de la Funció Pública de la Comunitat Valenciana també és àgil: va publicar al març l'OPE 2022, els processos selectius han de convocar-se en els 3 mesos següents i la primera prova no excedirà de 3 mesos des de la Convocatòria.

Totes les propostes preconvocatòria del Manual són convenients tant per als opositors d'Estabilització-Consolidació, que han de ser àgils com els de Funcionarització, com per als processos selectius de l'Estat i de la Comunitat Valenciana.

Tot això fa convenient a les comunitats autònomes que no disposin de comissions de selecció , replicar l'INAP, l'Institut Nacional d'Administracions Públiques de l'Estat, exigent en l'avaluació d'opositors i un rellotge suís organitzatiu que anuncia i compleix els terminis que publica; és convenient clonar-lo per la consolidada i rodada operativa, imprescindible per garantir la seguretat jurídica i la confidencialitat en els processos selectius d'ocupació pública, de manera que totes les administracions públiques puguin agafar ritme en l' avaluació d'opositors i la formació permanent dels empleats públics ; S'haurien d'analitzar i executar mesures i formes de col·laboració que permetin agilitat a totes les administracions públiques, particularment a les petites corporacions locals.

El nou model d'ocupació pública presentat per l'Estat Orientacions per al canvi en matèria de Selecció a l'Administració General de l'Estat ja té un Pla Executiu 2022-2024 , canvis que s'aniran implantant a tota l'Administració pública espanyola. Tenint en compte que hi ha d'haver més d'un milió d'opositors a Espanya, caldria saber ja quines són les premisses del nou model i quin és el Calendari d'implantació.

Crec que tots els aspectes ressenyats en aquest, i en articles anteriors que Catalunya Press m'ha permès publicar, haurien de debatre's en una Conferència Sectorial d'Administracions públiques de forma urgent , donant la màxima publicitat del resultat de les decisions executives dels màxims responsables de personal de l'Administració pública espanyola a través de tota la premsa, xarxes socials, etc.

PS Felicito els Reis i el Govern per l'estupendíssima imatge del nostre país en organització de la Cimera de l'OTAN, dificilíssima d'organitzar, ia tots els que hi han participat, des del personal de neteja, les forces de Seguretat, el personal del Prado , del Palau Reial, etc. Quina brillant imatge hem donat al Planeta! Estupendíssim treball: Ole, ole i ole a tots. (No és piloteig, vinc del Sector del Turisme i he organitzat moltíssims esdeveniments).