Pàgina 325 del “Operational Arrangements”

Tinc la sensació de viure en un món immediat, on tenim el mòbil tatuat a la mà, les notícies es polvoritzen durant 3 setmanes i desapareixen del panorama, les seves conseqüències, preguen i destrossen vides humanes.

L'Estat ja ha començat la implantació del canvi en el model d'accés a l'ocupació pública del document presentat al maig de 2021: “Orientacions per al canvi en matèria de selecció a l' Administració General de l'Estat ”, disponible a internet i que té un Pla Executiu 2022-2024 . Publicat al gener pel Ministeri d'Hisenda un Calendari dels processos selectius amb dates estimatives de Convocatòria i primer examen, agilització dels processos selectius per la qual cosa els opositors començaran a examinar-se en un termini màxim 3 mesos comptats des de la publicació de la Convocatòria , el termini màxim a transcórrer d'un exercici o prova fins al començament del següent serà de quaranta-cinc dies naturals, es poden simultaniejar diverses proves…. etc. com estableix l'articulat de la mega Oferta d'Ocupació Pública 2022 publicada recentment. Tot això suposa que els aspirants hauran de començar a estudiar abans de la Convocatòria i moltíssim abans en algunes oposicions, en haver-hi preparacions que requereixen mínim 1 any de preparació per tenir cap possibilitat.

Mentre el Congrés tramitava a la tardor de 2021 la vigent Llei per a la reducció de la Temporalitat, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ultimava el document executiu denominat “ Operational Arrangements ”, disponible a Internet , amb el Programa d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol per a remetre'ls a la Comissió Europea en compliment de l'articulat del Reglament UE 2021/241. El document desglossa totes les actuacions i canvis de Normativa que Espanya es compromet a executar i acreditar en els propers anys per a la percepció de diners dels nostres socis europeus, relacionant les actuacions, fites i objectius a l' Annex I i el Calendari de les actuacions a l'Annex II.

Encara s'han de negociar els criteris generals dels processos selectius d' estabilització entre les administracions públiques i els sindicats de les publicades recentment Ofertes d'ocupació pública 2022 d'estabilització que tenen límit de convocatòria el 31 de desembre de 2022, acords que suposen terminis per a tots els intervinents ; està en modificació l' Estatut Marc de l'àmbit de Sanitat en compliment de la Llei per a la Reducció de la temporalitat, el sector majoritari de personal de les administracions públiques. Els processos electorals locals, autonòmics i estatals de 2023 suposen novacions i renovacions d'equips polítics que alentiran les operatives de les administracions públiques, les verificacions materials de les documentacions de la fase de mèrits, ja sigui en concurs o concurs oposició dels processos de Estabilització , requereixen operatives subjectes a terminis i procediments administratius que són particularment complicades per a les comunitats autònomes per l'alt volum de places, les demandes als jutjats contenciosos i socials poden suposar la paralització de processos selectius, qüestions prejudicials formulada pels Jutges espanyols al Tribunal de Justícia de la Unió Europea , tot això suposa un sumatori de factors que compliquen els processos d' Estabilització-Consolidació.

Al meu primer article en premsa, publicat per CatalunyaPress la matinada del 2 de desembre de 2021 en què el Congrés aprovaria la Llei per a la reducció de la temporalitat, titulat Quan entraran en vigor les modificacions de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic ? vaig sol·licitar un calendari raonable per als opositors per als processos d'Estabilització-Consolidació. Set mesos després de la publicació de l'article, considero que encara que la Disposició Addicional Quarta de la Llei per a la reducció de la temporalitat estableixi mesures per a l'agilitació d'aquests processos selectius, si el Govern espanyol vol reportar la Comissió Europea al darrer trimestre de 2023 quina és la progressió assolida de les almenys 300.000 places que han de tenir un titular fix en l'últim trimestre de 2024 dels processos d' Estabilització-Consolidació , com indica la línia 150.3 de la pàgina 325 del document “ Operational Arrangements ”, hauria de tenir en compte que tots els factors anteriorment esmentats limiten enormement les dades que es poden reportar a la Comissió Europea en el darrer trimestre del 2023.