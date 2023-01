Els euros dels espanyols

Diversos opositors arriben per realitzar proves per a docents, a l'IES Butarque, a 18 de juny de 2022, a Leganés, Madrid, (Espanya) - Recurs EP

La realització de proves psicològiques és pràctica habitual per a la selecció de personal a les empreses privades .

En el darrer trimestre de 2024, el govern espanyol, ha de reportar a la Comissió Europea que tenen un titular fix les 370.000 places convocades de processos d' Estabilització-Consolidació , realitzant-se amb proves selectives qualificades com a “ memorístiques ” els processos selectius que siguin concurs- oposició .

A l' Oferta d'Ocupació pública de 2025 haurà d'estar plenament implantat el model d'ocupació pública qualificat “ Per Competències ”, que avalua les aptituds i actituds dels candidats.

A finals de gener comencen a examinar-se els aspirants a places A1 , les més altes de l'Administració pública , de la Generalitat Valenciana, amb el programa pilot del Model “Per Competències”, tenint una prova de “ dinàmica de grups ” en el seu procés selectiu , sent previsible que hi hagi psicòlegs durant la realització de les mateixes. Als aspirants de l'administració andalusa, se'ls podrà avaluar de les habilitats cognitives, l' exposició curricular, les proves psicomètriques i les entrevistes conductuals estructurades .

Ja el 2007 estava prevista l'” Avaluació de l'acompliment ” a la nostra normativa bàsica com a empleats públics.

Tenint en compte que ens dirigeixen polítics , que tenen idees completament diferents de la societat, de l'economia i de, com i qui, ha de donar servei públic als ciutadans, l'avaluació “Per Competències” per ingressar i ascendir a l'Administració i la “ Avaluació de l'exercici” per romandre a la plaça, pot adquirir criteris molt subjectius i que, a més, es modifiquin amb els canvis de govern respectius.

El quart ingredient d'aquest convuls moment a l'Administració pública espanyola, que gestionem el volum més gran del PIB del país , és la incorporació del personal directiu professional , sense accedir per oposició. No es tracta de licitar un contracte d'assessorament per a l'Administració, tampoc és personal eventual al servei dels polítics, es tracta de seleccionar executius del sector privat que tindran legalment poder de direcció a l'Administració pública , als quals s'avaluaran els resultats de els objectius assignats i que, lògicament, s'aplicaran per assolir-los i guanyar-se el pa.

Fins ara , el poder de decisió a l'Administració pública residia en els grups A1 , anomenats els “pota negra”, envejats per la seva posició i admirats pel titànic esforç que van realitzar per aconseguir les seves places, moltes de les quals estan subjectes a la Lliure designació , és a dir, que el seu nomenament i cessament és discrecional .

Tenint en compte el reguitzell de condemnes fermes per corrupció política que jalonen el nostre país i que els euros guanyats durament pels espanyols no es torna a l'erari públic , afegeixo una altra proposta en aquest article, als nostres polítics .

Sempre em va grinyolar la redacció de l' article 80 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic , la nostra norma fonamental, i comuna, per a les places de Lliure Designació , la redacció de les quals és “……..establiran els criteris per determinar els llocs que per la seva especial responsabilitat i confiança puguin cobrir-se pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública”.

En un moment que s'afebleix la posició de l'empleat públic, tenint en compte que els nivells de funcionaris públics tenen de topall el nivell 30, proposo que es modifiqui l'article 80 de l'EBEP limitant a Lliure Designació les places de nivells 28 i 30 , tenint de provisionar-se per Concurs de Mèrits les places de nivells 26, 27 i 29 , és a dir per carrera professional , un sistema taxat, per equilibrar places en posició de poder que puguin ser seleccionats per la decisió d' algú , respecte d'aquelles l'accés de les quals procediment administratiu .

Clarament, si es produís aquesta modificació de l'article 80 de l'EBEP, se'n podrien modificar alguns, no tots, els mèrits d'aquestes places per Concurs de Mèrits, no convocar-se les places , o directament amortitzar-se o eliminar- se de la Relació de Llocs de Treball, per a només cobrir per Lliure Designació algunes de les places que tenen poder, actualment, a l'Administració pública espanyola.

Particularment seria recomanable fer aquesta modificació de la Llei ara amb la progressiva jubilació actual d'empleats públics i perquè a l'Administració pública no hi ha comunicació entre l'empleat sortint i l'entrant: Els històrics són importants en molts llocs de treball per protegir la nostra funció com a empleats públics respecte del ciutadà .

Estic segura que aquesta proposta comptaria amb el beneplàcit de totes les Institucions europees , ja que els Fons Next Generation suposaran un potent motor d' inversió per a l'economia espanyola els propers anys i se celebren Eleccions autonòmiques, locals i estatals el 2023, que novaran els equips polítics que dirigiran el país els propers anys.

Et desitjo un feliç 2023