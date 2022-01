Full i canvi a l'Administració pública espanyola

Oposicions - Imatge d'arxiu





Després de la publicació de la Convalidació del Reial decret llei, la Unió Europea va transferir la bestreta dels Fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en endavant PRTR; després de l'aprovació de la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, entre altres fites, la primera dels pagaments del PRTR.





Porta gravada més de 25 anys a foc al meu cap la frase de l'últim Director General del qual vaig ser Secretària de Direcció executiva al Sector Privat: “Quan un arriba a una edat, les empreses ja no t'estimen”. Si jo fos personal temporal de l'Administració pública, alinearia les meves neurones com a canons, col·locaria totes les baionetes i em converteixo en Blas de Lezo, que borni, coix i manc, va resistir als anglesos, per via concurs i/o concurs-oposició, aconseguir una plaça abans del 31 de desembre del 2024, que és la data límit establerta davant les Institucions europees per a la reducció de la temporalitat.





Després d'una profunda anàlisi, d'un conjunt de professionals de les necessitats de l'Administració pública del segle XXI, es va presentar la primavera passada el document “Orientacions per al Canvi en Matèria de Selecció a l'Administració General de l'Estat” que es va aplicar a les convocatòries de l'Estat de maig com ha publicat el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública a Nota de Premsa a la seva pàgina web, la següent Administració autonòmica en anunciar canvis en el model d'ocupació pública, acaba de ser la Comunitat Valenciana.





Les convocatòries actuals tenen fins a 4 proves i curs selectiu en grups alts de l'Administració, la tendència serà reduir a un màxim de dos, escurçar i agilitzar els processos selectius, reduir les proves memorístiques, el diàleg de l'aspirant amb el Tribunal, etc.; crec que és recomanable la lectura del document per a qualsevol opositor i/o formador.





Opositar suposa molts diners, temps i vida humana i les ràtios actuals d'aspirants poden superar els setanta per plaça en grups C1 i C2 i al voltant de deu per plaça en grups A1 i A2.





A fi de la planificació plurianual proposada al PRTRE, i que el nou model suposarà que els opositors hauran de començar la preparació dels processos selectius, abans o molt abans de la Convocatòria per tenir possibilitats, seria interessant que el Govern Estatal establisca l'obligatorietat de totes les administracions de publicar els criteris generals amb almenys una convocatòria d'antelació i que a les bases de totes les convocatòries de tot Espanya, s'estableixi el calendari de les proves selectives.