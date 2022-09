Poder, tenir i deure a l'Administració pública espanyola

Oposicions de mestre 2022 @ep

Més d'un opositor es posarà a plorar quan s'assabenti el dia de l'examen, que s'ha d'avaluar de totes les proves de la seva oposició aquell dia, i ho desconeixia, o que estigui esperant la nota d'una prova, i ja s'hi hagi celebrat la següent prova selectiva, o següents.

Hem passat, d'Ofertes d'Ocupació Pública que es publicaven, i els processos selectius es convocaven a l'últim moment, just abans que caduquessin, o que caduquessin , com si mai no s'haguessin publicat, de processos selectius que arribaven a durar fins a 4 anys , una “oposició interminable”, amb la ruïna econòmica, emocional i moltes vegades mental de l' opositor ; de tot això, hem passat a un canvi de model d'ocupació pública vigent des de 1918 qualificat com a “memorístic” al “ Model per Competències ” que s'anirà implantant a tot Espanya.

L' agilitació dels processos selectius és una de les mesures que ja està en execució, per mostra, un botó: La Convocatòria per a l'ingrés al cos de Diplomàtics de l'Estat establia una durada màxima de 8 mesos de la fase d'oposició i s'ha realitzat les 4 proves selectives, incloent-hi proves orals, en menys de 7 mesos des de la Convocatòria.

Llevat que el Govern hagi establert unes pautes comunes per a tot Espanya, que els opositors haurien de conèixer, cada Administració, ja sigui Estatal, Autonòmica o Local, pot aplicar unes pautes d'”agilització” diferents de la seva veïna o veí, la qual cosa, va a ser un embolic fenomenal.

En el canvi, es plantegen proves basada en qüestionaris de respostes alternatives i en la resolució de casos pràctics i d'anàlisi , a cadascuna d'aquestes proves es dedica un Dossier al Manual Tècnic, incloent una relació de trapes habituals per als aspirants, per exemple, saber discernir quin d'aquests verbs: “ Poder” , “ tindre” i “ deure” dóna resposta a la pregunta formulada.

En interès general, suggereixo més propostes per a la primera Conferència Sectorial de Funció Pública de 2022 per a tot el territori nacional, la presidència del qual ostenta Dª. Ángeles Montero , Ministra d'Hisenda i Funció Pública .

Les propostes no costen un eurit, es tracta d‟analitzar, decidir i implantar mesures organitzatives al‟Administració pública, aprofitant els recursos propis.

Es podria establir que els “ criteris generals ” dels processos selectius que es convocaran l'any següent, hagin de ser negociats al llarg de l'últim trimestre de l'any anterior, havent d'estar publicats als respectius Butlletins Oficials límit el darrer dia hàbil de l'any, tret que tinguessin vigència per a diversos anys; criteris generals que negocien els Alts Càrrecs amb els Sindicats corresponents.

A la Llei de Pressupostos de l'Estat de cada any es fixa el límit màxim de reposició d'ocupació pública, per la qual cosa al començament de cada any, amb lleis aprovades o prorrogades, hi ha uns límits màxims i pautes nacionals per a l'ocupació pública .

Per tal de mantenir la temporalitat inferior al 8 per cent a les administracions públiques com estableix la “Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública” , les Ofertes d'Ocupació Pública podrien ser negociades durant el primer trimestre de cada any i haver de ser publicades límit el darrer dia hàbil del mes de març; la qual cosa permetria poder convocar-les en data propera a la qual s'ha produït la seva cobertura temporal, haver -les de convocar en un termini màxim, i, en anys d'Eleccions, tenir emplenades totes dues fites per als futurs equips polítics i Alts Càrrecs.

Tant la proposta de publicació dels “criteris generals” com el de les “ Ofertes d'Ocupació Pública” fixarien un marc temporal per a tràmits que han de realitzar les administracions públiques i coadjuvar a mantenir sempre un percentatge baix de temporalitat.

L' Estat realitza presentacions per Centres de formació públics i privats de tot el país, a la campanya anomenada Captació del Talent, per generar el relleu d'una Administració pública d'altíssima edat, que s'accelera progressivament amb la jubilació massiva d'empleats públics del règim de Classes Passives des de la Pandèmia COVID.

La tercera proposta consistent en què es podria habilitar una carpeta a l'apartat d'ocupació pública de la pàgina web de cada administració pública, anomenada “Benvingut a l'ocupació pública de …..” que inclogui la informació següent per a l'accés, la promoció interna, etc.:

L'actual Oferta d'Ocupació Pública juntament amb les tres anteriors, la relació de “Criteris Generals” a aplicar als processos selectius d'aquell any més els de tres anys anteriors, el Calendari estimat de dates de Convocatòries de l'any actual, juntament amb allò que efectivament s'hagi realitzat en els 3 anys anteriors, la normativa actualitzada i completa per a l'agilitació dels processos selectius que s'hagi establert en aquesta Administració, si n'hi hagués, per exemple, les pautes d'agilitació dels processos selectius publicades per la Comunitat de Madrid al del Butlletí Oficial del 15 de Juliol de 2022.

Els ciutadans, desconeixen que poden haver d'enllaçar diverses normatives per saber quins són els límits màxims i mínims de celebració de les proves selectives, per la qual cosa es podria afegir a la carpeta de Benvinguda, un escrit del Secretari de l'Ajuntament o de l'equip de Funció Pública de la respectiva Administració pública, explicant-ne els terminis, afegint esquemes, etc.

Aquesta carpeta amb informació agrupada facilitaria a l'opositor poder elaborar amb antelació a la Convocatòria, el Cronograma de preparació adequat amb les dates estimatives del Calendari publicat per l'Administració competent, ajustant el seu Cronograma al que estableixi l'Administració pública en el moment de la Convocatòria i que pugui executar, amb l'antelació necessària, totes les propostes preconvocatòries del Manual Tècnic que li resultin convenients per a la seva elecció.

Opositar va de chungo a chungísimo, per la qual cosa el Kit de Benvinguda podria ser un punt de partida per a la nova pauta de l'ocupació pública espanyola: “Convocar i examinar immediatament”.

Es podria estudiar a la Conferència Sectorial de Funció Pública, que aquesta Carpeta de “Benvingut…..” estigui disponible a totes les pàgines web de tot Espanya a començament de 2023, mantenint-se sempre actualitzada i amb informació integral d'accés a l'ocupació pública de cada Administració, és a dir, que comprengui les agències, consorcis, serveis de salut, etc.

Afegeixo aquestes propostes a les anteriors dels articles que CatalunyaPress porta gentilment nou mesos donant-me veu, juntament amb les peticions, pregant que després de la Conferència Sectorial de Funció Pública se celebri una Roda de Premsa i una detallada Nota de Premsa:

En els propers quatre mesos han de quedar convocades totes les places de processos d'Estabilització-Consolidació i amb les dades que subministren les Acadèmies, ja hi deu haver un milió de persones preparant oposicions a Espanya .