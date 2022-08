Tinc el costum d'anar al cinema cada setmana i acabo de veure una pel·lícula preciosa i emotiva, crec que no trigaré a tornar-la a veure; no és gens freqüent en mi aquest desig. Al principi em vaig fer a la idea que anava a veure una cinta del tipus Benvinguts al Nord (Bienvenue chez les Ch'tis), de Dany Boon; la sàtira divertida que dóna compte d'un mal funcionari que es bandeja a una zona llunyana del centre i que s'acaba enamorant del que a molts els sembla detestable o ridícul. A la pel·lícula que dic no és exactament així, no és per riure a mandíbula batent, sinó per sentir una bellesa personal, també la paisatgística.

Em refereixo a Lunana, subtitulada 'un iac a l'escola'. Primera obra dirigida pel fotògraf i cineasta Pawo Choyning Dorji. Diré que iak és una paraula anglesa recollida al diccionari de la llengua espanyola (DEL) que procedeix del tibetà gyak , i que significa un "bòvid que habita a les altes muntanyes del Tibet, notable per les llargues llanes que li cobreixen les potes i la part inferior del cos. En estat salvatge és de color fosc, però entre els domèstics abunden els blancs”.

Pawo Choyning Dorji va néixer a Bengala occidental, un estat de l'Índia, i llegeixo que té nacionalitat butanesa. El Regne de Bhutan té uns 41.000 quilòmetres quadrats i els seus habitants no arriben a 800.000 ànimes; Timbú n'és la capital. Està ubicat a la serralada de l'Himàlaia, igual que el Nepal, el Pakistan, la Xina i l'Índia. Aquests dos darrers, grans països, limiten amb Bhutan, el qual no té sortida al mar.

Fins al segle XVIII, els occidentals no distingien entre les dues regions que avui anomenem el Tibet i Bhutan; aquest darrer nom és d'origen francès i els primers occidentals que van deixar constància de la seva visita van ser uns jesuïtes portuguesos. Al començament del segle XX, Bhutan va quedar lligat a l'Índia (país que avui dia li porta la política internacional) i no es va independitzar del Regne Unit fins acabada la Segona Guerra Mundial. I ja fa mig segle que és membre de l'ONU. Consideren oficialment el factor 'felicitat nacional bruta' i fa només vint anys que van aixecar la prohibició sobre l'ocupació d'Internet i televisió. Es regeix per una monarquia constitucional amb la divisió dels tres poders executiu, legislatiu i judicial.

Doncs bé, un jove acaba les seves pràctiques de mestre (un contracte de cinc anys amb l'Estat), sense cap interès per la seva tasca. Viu amb la seva àvia i només està pendent del mòbil i d'uns cascos amb què escolta música, la seva gran passió. Somia anar a treballar a Austràlia com a guitarrista. De natural rialler i amable, té núvia i amics, es desentén de tota la resta.

Després d'una entrevista amb una representant del Ministeri d'Educació, que li reconvé la seva actitud de desídia, se li ordena viatjar immediatament a Lunana, un allunyat llogaret amb només mig centenar d'habitants, per fer classe a uns nens que no tenen mestre. Pesarós, a Ugyen no li queda més remei que obeir i traslladar-s'hi en un viatge de diverses jornades, primer en una furgoneta i després a peu, acompanyat de dos vilatans. Com ja estava previst, no triga a perdre's la connexió wifi, feble i insegura, i no li queda més remei que guardar el mòbil i els cascos. Conté la seva contrarietat, manté les formes i segueix caminant i parlant el que és just amb els seus companys vilatans. Com a espectadors, gaudim d'uns paisatges frondosos i verds, que, en canvi, no deixen de resultar inhòspits per al caminant urbanita, en estar cada cop a més altitud. Unes dues hores abans d'arribar a Lunana, es troba que mig poble s'ha congregat per donar-li la benvinguda, a ell, el mestre que toca el futur, i tots junts l'acompanyen fins al llogaret. Gents humils, agraïdes, plenes de dignitat i afecte, la senzillesa i la bondat del qual començarà a fer efecte en el jove mestre que se sabia radicalment diferent a ells i se sentia oprimit allà.

L'escola, al costat de la seva caseta, no té fins i tot pissarra i només té unes taules i cadires, per a ell i els seus nou alumnes. De mica en mica anirà fent-se càrrec d'un paper protector i responsable, que va més enllà del compromís professional que el va obligar a desplaçar-se. Comparteix cançons, anècdotes, somriures, mirades i fred… combatut amb els fems de iac. I, gairebé sense adonar-se'n, s'aficiona a ensenyar aquelles criatures, s'encarinya amb elles.

Malgrat tot el que rep dels uns i dels altres, quan li comuniquen que li ha estat concedit el visat per anar a Austràlia, sap que vol complir aquell anhel tan antic. Per un moment, el memorable i tendre comiat que rep el fa dubtar. S'adona que necessitareu tornar a Lunana i que ho farà un dia. Li han arribat al cor. Ell no aixeca expectatives i no promet res, calla.