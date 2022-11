“Jo me'n vaig anar de VOX”

El president de Vox, Santiago Abascal / @EP

Aquest va ser el títol del segon programa de “Salvados” d'aquesta nova temporada, (16 d'octubre de 2022) a la “ Secta ”, perdó, a la Sexta. Gonzo, el seu presentador, va posar VOX al punt de mira, entrevistant quatre fugitius o autoexclosos d'aquest partit. Tots van posar al descobert les vergonyes o el costat fosc del partit d'Abascal, en verbalitzar els motius de l'abandonament de les seves militàncies.

Els entrevistats van subratllar la falta de democràcia interna al partit d'Abascal. Aquest dèficit es materialitzava a la manca de llibertat d'expressió i d'esperit crític al si del partit; en la manca de transparència pel que fa al finançament, ja que mai no es rendien comptes, ia la designació de càrrecs; a la imposició de les llistes electorals per la cúpula de VOX; a les pressions sobre els militants; i en el xantatge amb promeses de recompenses futures, si passaven pel cèrcol i combregaven amb rodes de molí. A més, no es redactaven actes i res no quedava per escrit. Per això, han titllat VOX de “partit sense papers”. Van acusar també VOX de connexions amb els neonazis de la Plataforma per Catalunya de Josep Anglada i de l'entrada d'aquests a VOX, decidida personalment per Abascal. Finalment, per protegir-se dels díscols i “protestants”, el Comitè de Garanties era la Stasi o policia política d'Abascal, que controlava i depurava els militants ovelles negres.

D'altra banda, sempre segons els entrevistats per Gonzo, Abascal , Ortega Smith i Espinosa dels Monteros , el triumvirat de VOX, són mentiders, trilers, tafurs i dissimuladors. I Abascal, com a cap màxim de VOX, és descrit com un home molt pragmàtic, amb poques conviccions i valors, preocupat només per guanyar vots i arribar al poder. És el líder que cal admirar i que no es pot qüestionar, malgrat que mai ha estat elegit pels militants.

No tinc elements per contrastar i verificar la veracitat de les confessions dels quatre pròfugs de VOX. Tot i això, crec que no s'han de fer fora en sac trencat. A mi, els fets narrats em semblen greus i m'han inspirat dues reflexions complementàries, que verbalitzaré “ ci-dessous ”: una, sobre l'actitud de la “ Secta ” —perdó, de la Sexta— cap a VOX, en contrast amb l'actitud envers altres partits polítics; i l'altra, sobre les raons dels entrevistats per abandonar la nau d'Abascal.

COMPORTAMENT VICARI DE LA "SECTA", PERDÓ, DE LA SISENA

Em sembla molt pertinent que la “ Secta ” —perdó, la Sexta— hagi denunciat, desvetllat i difós els presumptes comportaments no democràtics que sembla que imperen el dia a dia del partit d'Abascal. Això ho exigeix la deontologia professional i el bon fer de qualsevol periodista. Per això, si és veritat que —en el funcionament intern de Vox— la democràcia, la transparència, la crítica constructiva, el respecte… no són moneda de curs legal, això és molt important que ho sàpiguen els ciutadans. En efecte, perquè el seu vot sigui un vot informat, han de tenir clar si poden creure els líders de VOX quan diuen que pretenen dirigir democràticament les nostres destinacions. Moltes vegades, en efecte, es compleix el refrany que diu així: a casa del ferrer ganivet de pal.

Ara bé, explicitat això, m'agradaria que aquesta denúncia i desemmascarament, fets per la Secta –perdó, La Sexta– no fos flor d'un dia o alguna cosa excepcional. Per això, per demostrar-ho i obrir els ulls als votants, la “ Secta ” —perdó, La Sexta— hauria de preparar una sèrie de programes titulats: 'Jo me'n vaig anar de C's', 'Jo me'n vaig anar del PP', 'Jo me vaig ser del PSOE', 'Jo me'n vaig anar de…' . I veuríem que a tots els partits couen faves a tones. Ho farà la “ Secta ”, perdó, la Sexta? No ho veuran els nostres ulls ni ho escoltaran les nostres orelles. En efecte, com va pontificar Rafael Correa , “ des que es va inventar la impremta, la llibertat de premsa és la voluntat de l'amo de la impremta ”. I, com hagués postil·lat el Dr. Cum Frau, Pedro Sánchez , “ doncs això ”. Per això el manipulador comportament vicari de la Secta —perdó, de la Sexta— que denota una moral i una deontologia professional a geometria variable (“ à la tête du client ”, com diuen els francesos) i distreta, com les hagués qualificat el vell professor Tierno Galván .

LES RAONS DELS ENTREVISTATS PER ABANDONAR LA NAU D'ABASCAL

Precisat això, en el contingut del programa “Salvados”, si fos cert, no vaig veure res extraordinari. Les raons dels entrevistats per abandonar VOX és el pa nostre de cada dia a tots els partits polítics. En efecte, si s'entrevistés pròfugs d'altres partits (C's, UPyD, PP, Podem, PSOE, etc.), els entrevistats dirien més o menys el mateix que els que van abandonar VOX.

Qui subscriu pot testimoniar de la seva sortida-expulsió de C's i d'UPyD, els dos únics partits on va ser militant de base. En ambdós casos, el van expulsar testicularment i arbitràriament, sense seguir el protocol previst als estatuts, per practicar l'“ honestedat radical ”, per exigir transparència, democràcia interna, respecte a la Llei de Partits Polítics i als estatuts del partit,… “ Que sais-je encore? ”. I per denunciar-ho intramurs i extramurs. El temps, que dóna o treu raons sense demanar-se-les, ha portat l'aigua al seu molí: UPyD, el mas de Rosa Díez , i C's, el quiosquet de Rivera, Arrimadas i els seus lacais , han desaparegut, deixant centenars de milers o milions de ciutadans enganyats, defraudats, frustrats i reticents a implicar-se, en el futur, en l'activitat política partidista i en aquestes subhastes enganyoses i de mercadet de les eleccions.

MORALLEJA

A partir dels fets narrats, relatius a VOX oa qualsevol altre partit, tots tallats pel mateix patró, podem concloure que els líders dels mateixos van a la seva. I es comporten com a genuïns dictadors, pasturant els seus hosts llanars, ja que —com va dir Alfonso Guerra— “ el que es mou no surt a la foto ” i “ il·lic ” és excretat del partit. Sent això molt greu, el que és realment preocupant és que els ciutadans, entre els quals m'incloc, que s'han acostat a la política per acostar l'espatlla de manera altruista, han perdut la fe tant en aquesta menyspreable casta política, que ens desgoverna, com en aquesta degradada i prostituïda democràcia formal que patim.

Per això, com he escrit en un altre lloc, els ciutadans hauríem de reaccionar i, per començar, preguntar-nos per què els paguem el solt ; els hauríem d'obligar que compleixin el que van jurar o prometre en prendre possessió dels seus càrrecs ; però, com que la cabra sempre llença a la muntanya, hauríem de propalar fins a la sacietat, urbi et orbi , i materialitzar el mantra de Cató el Vell : “ delenda est ”, no referit a Cartago sinó a aquesta casta política “desgovernant”. Ara bé, com escriu David Trueba a la seva última novel·la (“ Estimats nens ”), “ la democràcia només té un punt feble. Depèn de la gent ”. I, com que la gent no sol dipositar, a l'urna, un “vot informat”, tria individus, que s'han acostat a la política, no menjats sinó només poder per “ menjar, medrar i robar ”. I després passa el que passa i el que tots sabem.