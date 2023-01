L'Exèrcit, un producte revolucionari

Ha quedat convingut que la història contemporània es va inaugurar amb l'arrencada de la Revolució francesa, el 1789. Un dels efectes d'aquesta va ser l'establiment del Servei militar obligatori. Així, poc més de dos anys abans de començar el segle XIX, la Llei Jourdan proclamava en el seu primer article que “Tout français est soldat et doit a la défense de la Patrie”. Va significar el recrutement universal i obligatori dels joves francesos. Poc després es va produir el cop d'Estat del 18 de Brumari (9 de novembre de 1799) que va suposar l'ascens al poder del general Napoleó Bonaparte, que, cinc anys després, es va coronar emperador amb 35 anys.

Es va disparar la devoció per la lluita i l'heroisme personal i els soldats es van convertir en objecte d'atenció i admiració. Es van fer àvids de glòria davant d'enemics dels qui es deia que pretenien aniquilar la societat. Van aparèixer figures mítiques com François Séverin Marceau, que va arribar a ser general amb només 21 anys (Napoleó, amb la mateixa edat que ell, ho va ser als 24), però va morir en combat amb 27. L'ascens de Bonaparte va consolidar l'organització burocràtica del Exèrcit i el seu esperit de cos com a grup separat i emergent davant del poder civil. I el seu exemple va ser adoptat per tot Europa.

L'historiador Alberto Cañas de Pablos ha escrit l'estudi Els generals polítics a Europa i Amèrica , on desenvolupa la immensa atracció que Napoleó va produir a tot el món. El culte a la pàtria va créixer amb rapidesa a l'ambient revolucionari d'aquella època, la seva idolatria va arribar a justificar qualsevol acció o sacrifici. Robespierre, promotor del terror com a justícia ràpida, severa i inflexible, va sentenciar sobre el rei de França Lluís XVI (a qui es va guillotinar el 21 de gener de 1793, quan tenia 38 anys): “Luis ha de morir perquè la patrie ha de viure”. Paraules que any i mig després s'aplicarien contra ell, quan va ser guillotinat amb 36 anys. Més enllà dels tremends drames personals que s'originen en els temps demencials , sempre passen una alta factura social. L'heroïcitat més valorada, la principal possible , era l'èxit i la gosadia amb les armes, la qual cosa legitimava la presa del poder per la força.

En qualsevol cas, la mort de Napoleó (va expirar el 1821, bandejat a l'illa de Santa Elena, als sis anys de la seva derrota a Waterloo) no el va fer caure en l'oblit. Canyes de Pau revisa algunes figures militars d'entre 1810 i 1870, vistes des del magnetisme napoleònic. Nascut a Pau i casat amb una antiga xicota de Napoleó que, al seu torn, era cunyada de Josep Bonaparte, el mariscal Jean-Baptiste Bernadotte va acabar tenint serioses diferències amb el seu emperador. De manera sorprenent, el 1810 figures sueques el van designar hereu del rei suec Carles XIII (van buscar a França un 'Napoleó suec' que assegurés ordre i progrés; va pesar en aquella decisió l'immillorable tracte que quatre anys abans havia dispensat els presoners suecs en prendre la ciutat de Lübeck). Vuit anys després, Bernadotte va ser coronat com a Carles XIV Joan de Suècia (i Carles III de Noruega) i va iniciar la dinastia que avui regna a Suècia. Va voler i va saber guanyar-se la voluntat dels seus nous compatriotes, es va esforçar a consciència a aprendre tot el que va poder sobre Escandinàvia i va entaular sòlides relacions entre la ciutadania.

Designat el 'Napoleó portuguès', Saldanha ha estat encomiat per la seva perspicàcia i valor, i perquè tenia música a la veu . De l'italià nascut a Niça Giuseppe Garibaldi, es destaca que nació i condició militar s'hi fusionaven. S'ha ressaltat l'atractiu de la mirada i de la veu. Per la seva banda, Simón Bolívar va conèixer Napoleó a París, el 1804; un model de general ben diferent del de José de San Martín.

L'himne de la República espanyola, o himne de Reg, és el que cantaven les tropes del tinent coronel asturià Rafael del Riego en el seu reeixit pronunciament liberal a la localitat sevillana dels Caps de Sant Joan, l'1 de gener de 1820. Després del retorn de Ferran VII, que va posar fi al trienni liberal, va ser penjat al novembre de 1823, amb 39 anys. Altres figures extraordinàriament populars a Espanya van ser Bartolomé Espartero i Juan Prim. Eren militars que no sabien quedar-se a les seves casernes. Tota aquesta forma de ser i d'estar va arrencar amb la Revolució francesa i va ser esperonada per la força enlluernadora i brutal de Napoleó Bonaparte, que tant va alterar el vell continent i l'ombra del qual va arribar també al Nou món i el va sacsejar.

Una repercussió que no distingeix entre el que des de la Revolució francesa s'ha anomenat dretes i esquerres, sempre incertes i que mai mereixen que els seus titulars quedin blindats, facin el que facin, de forma automàtica i irracional, com avui segueix sent habitual i fins i tot 'obligat' en les dues direccions.