Ni Unamuno ni Llegeix

Fa uns dies, conversant amb un alumne del qual estima les seves qualitats de respecte i d'educació, em vaig assabentar de manera casual que no sabia qui era Unamuno i que mai no n'havia sentit a parlar. Nascut a Espanya, aquest noi ha fet tota la seva formació primària i secundària aquí. Anys enrere ja m'havia adonat que la majoria dels meus estudiants ignoraven qui era Dostoievski. Són mostres del trist anunci de la pèrdua d'unmón comú . Què fer? Rabiar, malparlar, amargar-se o bé sembrar? Amb entusiasme escèptic vaig dir al meu estimat alumne que Unamuno era un pensador i escriptor que valia la pena i, com diem en català, li vaig fer cinc cèntims. Finalment, li vaig proposar que quan pogués llegir una de les seves nivoles .

En canvi, els joves es manegen com peix a l'aigua a les xarxes socials que la tecnologia possibilita. Aquestes permeten una comunicació immediata, però també propagar amb potència mentides i teories falses; el problema fonamental que suposen els enganys i els disbarats és donar-los per bons i quedar instal·lats no ja en la ignorància, sinó en un estat d'error . En efecte, llegeixo que el 62% dels mil missatges més retuitejats en aquests últims anys van ser productes de robots que van difondre més de cent varietats diferents de falsedats sobre el virus de la covid-19. Són habituals també els troleus, és a dir, les ofenses, insults i boicotejos, les burles, escarnis i bromes que es justifiquen de forma automàtica; fins i tot se li dirà a l'ofès 'per què et molestes tant?'. Aquesta manera de relacionar-se és insà i tòxic. El millor és bloquejar-lo automàticament i evitar-ho.

Llegint Abans de la tempesta (Crítica), un llibre de Gal Beckerman, trobo una cita de Marshall McLuhan (el sociòleg canadenc que va encunyar el terme 'llogaret global', mostra de la interconnexió humana per mitjans electrònics). “Tenim sempre a enganxar-nos als objectes, al gust del passat més recent. Mirem el present mitjançant un mirall retrovisor. Ens movem cap al futur marxa enrere”; davant de la novetat, 'pensament de mirall retrovisor'. No sé si serà aquest el meu cas, però em fixaré a continuació en una de les etapes del moviment obrer, entre 1838 i 1848: el cartisme (isme de la veu anglesa charter , carta de constitució). Les sis principals reclamacions del moviment que va ser liderat per l'irlandès Feargus O'Connor van suposar un avenç cap a la ciutadania lliure i igual: sufragi universal masculí ( grinyola l'oblit de les dones); vot secret; que els diputats tinguessin un sou perquè els treballadors poguessin accedir a aquesta representació; que s'abolís el requisit de propietat per ser diputats; eleccions anuals al Parlament per tal de desactivar els suborns; circumscripcions paritàries, perquè els vots fossin iguals. Jutgi el lector la validesa o profit de cadascuna d'aquestes sis peticions, i podrà plantejar millor allò que ara es necessita o convé per al millor funcionament de la democràcia.

Qui coneix el brillant general confederat Robert Lee? Derrotat el 1865, va morir el 1870. A l'abril farà sis anys que a Charlottesville (Virgínia) es van produir uns enfrontaments brutals amb morts i ferits. Per mantenir l'escultura que s'hi va erigir el 1890, supremacistes blancs i la dreta 'alternativa' (és a dir, extremista) van convocar manifestacions irades, amb pals per arrelar i cotxes amb què atropellar, en la idea que “el que ens uneix és que som blancs, que som un poble, i que no ens deixarem reemplaçar”. Això era el que caracteritzava Lee? En absolut va ser un supremacista. Poc abans de la guerra, va escriure que, si el conflicte i la guerra civil substituirien la fraternitat i la bondat, ell estaria de dol pel seu país i pel benestar i progrés de la humanitat. Gairebé ningú ho sap, però algú es vol donar per assabentat?

Gal Beckerman va aconseguir introduir-se a les xarxes telemàtiques dels supremacistes i recollir objectius com el d'“aconseguir que la majoria dels blancs se sumin a la identitat blanca”. Eren grups de biaix diferent, alguns antifeministes i antiglobalistes, altres -per estratègia- volien estar fora de la influència nazi: “no podrem assegurar un futur per als nens blancs si no estem disposats a passar pel mal de destruir l'estigma nazi ”. Discurrien així sobre aquest 'sacrifici': “Dir-li a un oncle nascut després de la segona guerra mundial amb un quocient intel·lectual de 85 que no hauria de voler viure en un país ple de musulmans i bandes mexicans violents és defensable i fins i tot desitjable, mentre que lluir-ne una esvàstica i exalçar un polític alemany mort no ho és”.

Per part meva, entenc que l'única identitat que val reivindicar és la de persona: l'única que és comú als éssers humans, dignifica cadascun d'ells i els agermana a tots. És radical i no admet concessions de llibertat i igualtat.