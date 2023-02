Borràs, Nogueras, Más-Colell, Aragonès i Feijóo: un quintet sense corda

La veritat és que els canvis climatològics, la manca de pluja i la campanya electoral estan trastocant l‟existència de les persones. La vida política no és aliena a aquest fenomen, ho podem comprovar cada dia amb accions, declaracions, gestos i actituds que ens semblen com a mínim incomprensibles. És un trastoc mental que afecta més del compte les meninges? Sembla així. Només així s'entén el que està succeint davant dels nostres nassos.



El judici a la ciutadana Laura Borràs per les seves “decisions pocs ètiques i il·legals” a la seva etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha comptat, aquest dimecres al matí, amb les declaracions de dos tècnics de la institució , els qui han manifestat que la interventora de la Conselleria de Cultura va alertar el 2013 que la ILC havia dut a terme tota la seva contractació a base de contractes menors i que havia de canviar aquest sistema per ell de concurrència pública. Tot i aquest avís, Laura Borrás va seguir amb els contractes menors, com si el tema no anés amb ella. L'autora continua negant que fos així, però les evidències la desdiuen de moment.



Mentrestant, l'exconseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell , que havia defensat la independència de Catalunya quan formava part del Govern, ara, amb la distància del temps i el transcórrer de les coses, declara en una entrevista a la mateixa televisió espanyola a Catalunya que "aquesta paraula ja no té gaire significat”. Es declara pragmàtic i reconeix que la independència no és possible en el context europeu actual. Tot un canvi d'opinió que no ha estat provocat per l'evolució dels anys , ja que quan deia el contrari tenia una certa edat i experiència.



A Madrid, Mirian Nogueras , diputada i portaveu de Junts al Congrés, -cursa de Sant Jeroni a Madrid-, tornava a muntar el numeret - feia temps que no es feia notar- en la seva compareixença en roda de premsa, en un gest de provocació, apartava la bandera espanyola “perquè no em representa”. Un gest que denota una gilipolles supina i una actitud de nena malcriada a la qual ningú no li ha parat els peus. Si us molesta la bandera d'Espanya, per què va al Congrés i cobra el sou “miserable” 117.698,84 € euros bruts a l'any? Uns 8.407 euros al mes: sou base (3.050€), complements (3.396€) i dietes (1.959€). Això no és incompatible i no el molesta.



A Barcelona, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja -periodista ella-, a la tradicional roda de premsa dels dimarts, manifestava que els “tribunals espanyols segueixen perseguint els independentistes”. Ho ha dit llegint el text i s'ha quedat tan tranquil·la, com si fos el més normal del món. Creia que aquell discurs havia passat a millor vida, però no. És clar que, si es mata aquest missatge, es queden sense arguments per esgrimir.



Per arrodonir la setmana –encara que queda un dia que pot passar qualsevol cosa– el president Pere Aragonés té programat un viatge oficial a Irlanda, concretament a Dublín. L'acompanyarà, entre altres persones, la Consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret. L'objectiu és “estrènyer llaços” amb Irlanda. Té previstes diverses reunions, entre elles amb la presidenta del Sinn Fein, Mary Lou McDonald, i amb la líder del partit d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill. Compareixença en roda de premsa i entrevista a la ràdio. Portarà seguici? Segur que sí, però no se'n parla



I per si no n'hi hagués prou, a Madrid, Alberto Núñez Feijóo , després del lleig que li va fer a Pablo Casado fa uns quants dies, després de les crítiques rebudes, i amb l'excusa que s'havia complert un any de l'operació “assetjament i enderrocament a Casado”, el nou líder popular el convidava a dinar, en un gest de cara a la galeria i amb la finalitat de demostrar que al PP el que llueix és la unitat de cara a fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Tot un gest mediàtic. ¿Li deu haver assegut bé el menjar a Casado? Segur que, per “digerir” els aliments, Feijóo l'haurà convidat a una copeta de pinyolada que ajuda millor en aquest tràngol.