Nou malbaratament de recursos públics a la província de Lleó?

Atemptat ecològic a Almagarinos (pedania del Bierzo Alto), producte de la “llei de l'embut”

Davant la proximitat de la cascada d'eleccions (municipals, autonòmiques i nacionals), no és ociós preguntar-se no només pel que han fet els partits que han gestionat la “res pública” sinó també “ el perquè ”. Anem al gra.

En els números 137 i 138 del mensual El Cercador van ser publicats dos articles, que van cridar la meva atenció: un, a l'octubre de 2022, sobre “ les obres de depuració d'aigües residuals a 72 municipis de Babia, Luna i Hoces de Vegacervera ”; i l'altre, el novembre de 2022, sobre l'eliminació de les “escombreras a la província de León ”.

Segons el primer, la Junta de Castella i Lleó ha licitat les obres esmentades per un valor de 6.774.102,62 €, amb un termini d'execució de 24 mesos. Amb aquestes inversions es persegueix, d'una banda, minimitzar l'impacte ecològic de les aigües residuals domèstiques als espais protegits de les comarques de Babia, Luna i Vegacervera; i, de l'altra, tornar a l'estat originari rius i rierols, contribuint així a la lluita contra l'Espanya buidada i buida .

Segons el segon article, la Diputació de Lleó i la Junta de Castella i Lleó van subscriure, el 2018, un conveni de cooperació per fer front al deteriorament ecològic. En compliment del precitat conveni, la Diputació de Lleó ha prestat servei de recollida de runes, estris i podes a 233 localitats de la província de Lleó que ho han sol·licitat, amb una inversió-cost de 2.191.009,11 €. Per això, ha instal·lat contenidors específics per al seu trasllat i processament en plantes de tractament. Per la seva banda, La Junta de Castella i Lleó ja ha restaurat 427 enderrocs, en 70 municipis de la província de Lleó; restauració finançada amb Fons FEDER, amb un cost-inversió de 2.158.724,01 €. Amb aquest conveni també es pretén evitar l'aparició de nous dipòsits il·legals de residus de construcció o de demolició.

LA MAGDALENA DE PROUST

Aquestes notícies ecològiques remen en la mateixa direcció: la regeneració ecològica de les zones degradades de la província de Lleó. En aquesta tasca ha donat exemple, al Bierzo i des de fa dues dècades, la Fundació Prada a Tope , fundació recolzada amb simbòliques engrunes crematístiques pel Consell Comarcal del Bierzo, per mitja dotzena d'ajuntaments (entre ells, el d'Igüeña) i per la pedania d'Almagarinos. El suport daquests organismes públics és una decisió lloable, encara que mesquina i simbòlica. Ara bé, la implicació de l'Ajuntament d'Igüeña i de la pedania d'Almagarinos és incoherent, enganyosa i hipòcrita: no prediquen amb l'exemple als termes municipals.

En efecte, les precitades i ecològiques notícies han estat, per mi, com la magdalena de Proust i m'han fet recordar un altre text , redactat pel que subscriu el setembre de 2021. Aquest text era un “ cahier de doléances ”, en què s'aixecava acta d'una sèrie de despropòsits ecològics i de malbarataments econòmics, esdevinguts a les pedanies de l'Ajuntament d'Igüeña (10 pobles, entre els quals hi ha la pedania d'Almagarinos), situat al Bierzo Alto.

Des de la publicació d'aquest text, han passat gairebé dos anys i la casa continua sense escombrar. En efecte, les depuradores d'aigües domèstiques de tots els municipis de l'Ajuntament segueixen envaïdes i esborrades del mapa per un mantell d'esbarzers; els punts nets estan realment nets, des del dia de la inauguració, fa força anys, ja que no s'hi ha dipositat res; el garbuix de cables que penja d'un fil al mig d'un carrer d'Almagarinos segueix al seu lloc; el lliscament d'enormes pedres, als paratges de Grillones i de Penyes d'Oli continuen amenaçant els vianants i els automobilistes; les instal·lacions esportives segueixen desertes per dèficit demogràfic, fins i tot des del moment de la inauguració; i les escombraries a les cunetes de la LE-460 segueix acumulant-se, en no ser recollida altruistament per l'estiuejant Luis Mari, en estar passant una ITV sanitària, com diria el Rei Emèrit, des de fa dos anys. Per això, es podria dir que els responsables municipals pateixen de ceguesa i de sordesa, tan habitual entre els de la casta política d'alt bressol o de baix llit.

Ara bé, el precitat “ cahier de doléances ” s'ha anat prenyant amb altres despropòsits i crims ecològics. Per mostrar, només dos botons. Fa gairebé dos anys, es van fer obres de restauració al dispensari d'Almagarinos. I, contravenint les polítiques ecològiques de la Diputació de Lleó i de la Junta de Castella i Lleó així com la filosofia de la Fundació Prada a Tope, es van llançar les runes de la restauració al costat de la tàpia del cementiri (cf. missatge icònic “ ci-dessus ”). I allà hi han estat gairebé dos anys, tot i haver estat informat del fet, en temps i forma, l'alcalde pedani. Avui, sembla que segueixen “ in situ ”, però han estat escampats, tacant encara més la natura, i coberts per un lleuger mantell de terra. I, d'altra banda, hi ha el cas del “ cementiri cimentat ”.

PRENEM NOTA PER A LES PROPERES ELECCIONS

Els fets apuntats, relatius a les pedanies de l'Ajuntament d'Igüeña i, en particular, a la pedania d'Almagarinos, denoten explícitament la deficient o la mala gestió per part dels irresponsables polítics municipals i dels pedanis de l'Ajuntament d'Igüeña. Ara bé, el més greu no és que les autoritats d'un petit ajuntament facin desistiment de les seves funcions, encara que també. El més greu és que s'ha instal·lat, a Espanya, la filosofia decimonònica del “torneu Ud. mañana” de Mariano José de Larra ; i, d'altra banda, el costum de conjugar —per activa, per passiva i en totes les seves maneres i temps— el verb “ procrastinar ”, que condueix a no fer el que cal i deixar-ho per demà o per a l'any que ve o per mai . I això ha esdevingut moneda de curs legal entre la casta política d'alt bressol i de baix llit.

A les pedanies de l'Ajuntament d'Igüeña, fa la impressió que s'han fet coses a la bona de Déu, perquè cal gastar uns diners que arriben d'Europa o de la Junta o de la Diputació. Però sense pensar en la utilitat, en la rendibilitat i en què cal ocupar-se i preocupar-se per mantenir les infraestructures. I, per això, estan en desús i abandonades. Esperem i desitgem que les depuradores de Babia, Luna i Vegacervera i la gestió dels enderrocs miners i de tota mena de residus dels pobles de Lleó no siguin un nou malbaratament de recursos i no acabin com les de l'Ajuntament d'Igüeña, els gestors del qual semblen ésser —voluntària i interessadament— cecs, sords i muts. D'aquí unes setmanes, tenim el vot per llegir-los la cartilla.