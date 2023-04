El Papa Francesc concedeix el dret a vot a les dones al Sínode dels Bisbes

El Papa Francesc

Fa només uns dies, el Papa Francesc anunciava, com si res, que concedia el dret de vot a les dones al Sínode dels Bisbes . Una altra de la gran novetat anunciada és que no hi haurà auditors, com passava fins ara, sinó que s'hi incorpora 70 membres més, que no són bisbes: sacerdots, persones consagrades i laics.

Els nous representants seran elegits pel Papa d'una llista de 140 persones. Dels 70 membres, el 50% seran dones i es vol també que els joves tinguin una participació important . Tot i això, el Sínode de la sinodalitat, l'assemblea, continuarà sent una reunió de bisbes, amb una participació de no bisbes, ja que gairebé el 75% dels integrants continuaran sent bisbes. Controlar l'assemblea? Així és, perquè els canvis, segons sembla, tal com està muntada l'església i com està d'anquilosada, han de ser paulatins per no despertar més recels dels que ja hi ha.

Les religioses i les associacions de dones catòliques feia anys que demanaven que a part de participar a l'assemblea, on es debatin i decideixen temes importants de l'església, volien votar el document final que serveix el Papa per prendre decisions.

La mesura ha estat qualificada com un pas més cap a una església més oberta i progressista, cosa que està costant molt. Tindran les dones més presència a l'Església? Els temps indiquen que l'obertura és imparable si no es vol continuar perdent més fidels. Una altra cosa és el ritme amb què els canvis es vagin produint.

L'arribada del Papa Francesc al Vaticà ha significat l'entrada d'un bufa d'aire fresc a la institució . És la primera vegada que el pontífex de Roma procedeix de Llatinoamèrica ia més jesuïta, amb una visió diferent del que ha de ser el paper de jerarquia, i la seva manera de servir el proïsme. Des de la seva arribada, el Papa Francesc ha estat una figura incòmoda tant eclesiàstica com política, pel seu posicionament davant de determinats temes que mai l'església fins aleshores no s'havia atrevit a planter: l'avortament, el respecte pel medi ambient, el capitalisme, la immigració o el matrimoni gai. El pontífex s'havia plantejat fer una església més moderna, més social i amb nous reptes geopolítics. Més d'una vegada ha dit que "no es pot viure d'una manera i parlar d'una altra".

En aquests 10 anys que porta al capdavant de l'Església, el successor de Pere ha treballat intensament a predicar una Església més social amb la pobresa com a eix , pressionar els governs contra les guerres i les crisis de refugiats, estendre el missatge pel món i conscienciar sobre el medi ambient. S'ha implicat en conflictes fent de mediador i no ha dubte de posicionar-se en determinades qüestions que han molestat més d'un governant.

Sense pressa, però sense pausa -amb permisos de la part més recalcitrant de l'església-, el Papa Jesuïta ha anat prenent decisions que propicien que molts dels catòlics no practicants pensin que alguna cosa s'està movent als pilars i el comportament de l'Església . La decisió d'anar donant pas a les dones en determinats estaments és un fet històric de compensació perquè les dones puguin tenir el seu paper, com una manera més d'avançar cap a la “modernitat” l'obertura i la transparència que fa tanta falta. Una de les moltes frases que ha dit el Pontífex: “Pateixo si les veig com a servitud (sobre el paper de les dones a l'Església.” Doncs ara sembla que ha començat a solucionar l'error històric que s'havia perpetuat amb les dones a la Església Església.