Los Montes de la Ermita també existeix

Abel, atiant l'estufa del saló de casa seva, que no està en ruïnes, a Los Montes de l'Ermita

Caín versus Abel - David contra Goliat

Aquests personatges bíblics representen molt bé dues persones de carn i ossos de l'Ajuntament d'Igüeña, enfrontats des de fa anys. En efecte, des del gener del 2023, els mitjans de comunicació s'han fet ressò reiteradament del llarg enfrontament jurídic, entre Antonio Alider Presa Iglesias, alcalde de l'Ajuntament d'Igüeña, i Abel Crespo , nascut i criat a Los Montes de la Ermita, pedania del Ajuntament d'Igüeña, de la qual va haver d'emigrar sent jove.

En aquest enfrontament desigual, com en el relat bíblic, s'enfronta un simple ciutadà (Abel Crespo, David bíblic) amb l'administració municipal (Alider Presa, el gegant bíblic Goliat o, com diríem avui, el cosí de Zumosol). Fins ara, l'Abel-David dels Montes de l'Ermita ha enduït, amb la fona de la justícia, dues pedrades encertades a l'Alider-Goliat d'Igüeña. Per què? Aquest Caín municipal, Alider Presa, pretén no només acabar amb la vida bucòlica d'Abel, mai més ben dit, que vol empadronar-se i instal·lar-se a casa dels seus pares del seu poble natal, sinó també esborrar de la faç de la terra la pedania de Los Montes de la Ermita. Ara bé, la “ burrocràcia ”, perdó la burocràcia, és abusadora, contradictòria, incoherent i irracional amb Abel.

En efecte, Abel paga religiosament l'impost de béns immobles (IBI) a la Diputació de Lleó, casa seva està registrada al cadastre del Ministeri d'Hisenda i, fins i tot, ha rebut una subvenció de la Junta de Castella i Lleó amb què ha instal·lat panells solars. D'altra banda, l'antiga escola ha estat rehabilitada i convertida a Casa del Poble. A més, a Los Montes de l'Ermita, encara que hi ha cases abandonades i que estan en ruïnes, com a tots els pobles de l' Espanya “buidada i buida ”, hi ha una vintena de cases en perfecte estat, que són la segona residència d'aquells que van haver d'emigrar fa dècades i que tornen els caps de setmana i durant les vacances. També se celebren romeries, festes patronals, actes religiosos, etc. I funciona una Associació Cultural (unes 50 persones), que lluiten i persegueixen els mateixos objectius que Abel: empadronar-se a Montes de l'Ermita i conservar els habitatges de gent gran.

Però, malgrat aquesta realitat tangible i verificable, la pedania dels Montes de l'Ermita, segons un informe de l'arquitecta municipal, està abandonada i allà no hi viu ningú des del 1981. I, per això, l'Alcalde d'Igüeña es nega, per una banda, a empadronar Abel al seu poble natal i de criança, malgrat que dues sentències judicials avalen les seves pretensions; i, de l'altra, a donar-li el permís preceptiu per realitzar les obres pertinents i necessàries de conservació i de manteniment. Actuant així, l'Alcalde d'Igüeña no només no acata les sentències judicials, sinó que ha anunciat, per a més inri, que continuarà pletejant, llençant per suposat amb pólvora del rei. Per això, ha apel·lat al Tribunal Suprem. Tot i això, això no ha acovardit Abel, àlies David, que espera donar novament, amb la fona de la justícia, la tercera i definitiva pedrada al Goliat d'Igüeña, Alider Presa Iglesias. Com diu la parèmia popular, a la tercera serà la vençuda.

Les contradiccions i les incoherències de l'alcalde d'Igüeña

Per desfer aquests maldecaps i contribuir a l'esclariment de l'obstinació i de la fixació del Caín-Goliat d'Igonya contra l'Abel-David i contra la pedania dels Montes de l'Ermita, crec que els fets narrats mereixen, almenys, tres gloses succintes.

1.- Fa més d'una dècada, Alider Presa es va presentar en un consell obert (agost) d'Almagarinos per parlar de la Llei Montoro, que amenaçava d'eliminar aquells ajuntaments que tinguessin menys d'un cert nombre d'habitants. Per salvar el d'Igüeña, ens va demanar als estiuejants, residents a altres municipis, que ens empadronéssim a l'Igüeña per tal de salvar-lo de la guillotina de Montoro. Alguns ho vam fer. Ara, en conèixer el que ha passat a Abel a Los Montes de l'Ermita, es podria deduir que el que vam salvar realment va anar a ell, que ocupa nombrosos llocs oficials i suposo que no ho fa “gratis et amore”.

2.- En una entrevista àudio-visual, concedida a “Cuatro.com”, Alider Presa fonamenta la seva negativa a empadronar Abel, en el fet que Los Montes de l'Ermita és un poble de “ especial protecció ” i una “ zona arqueològica ”. Si això és cert, raó de més per cuidar-lo, restaurar-lo, conservar-lo i empadronar els que ho desitgin per mantenir-lo en vida. O potser és millor veure com es degrada i es converteix en ruïnes? A l'alcalde Alider Presa se li han vist el plomall i les contradiccions. D'una banda, fa la vida impossible a un veí i contribueix a la desaparició de Los Montes de la Ermita. I, de l'altra, col·labora en el finançament dels Premis Palau de Canedo de la Fundació Prada a Tope, que tenen una filosofia, uns fins i uns objectius totalment oposats al tancament d'Alider Presa amb Los Montes de l'Ermita: la restauració , la rehabilitació i la recuperació del paisatge rural (cases particulars, edificis públics, béns comunals, etc. ) i ecològic (regeneració i conservació del medi ambient)

3.- Per què aquest empenyiment de l'Alcalde d'Igüeña per no complir les sentències judicials i fer passar Abel pel calvari d'una llarga lluita judicial, que ja dura més de dos anys? Segons la Llei 1/1998 del Règim Local de Castella i Lleó , quan una pedania es despobla i la Junta Veïnal s'extingeix, són els ajuntaments els que es queden amb el patrimoni de la pedania i passen a gestionar totes les seves riqueses i recursos. Això i l'estalvi pels serveis mínims (aigua, recollida d'escombraries, sanejament, neteja de carrers, etc.) que no s'han de donar a Los Montes de l'Ermita poden representar una quantitat crematística temptadora i desitjable per a l'Ajuntament d'Igüeña. Als mitjans se citen, entre altres, les taxes pel vedat de caça, que proporcionaven 4.000 €; les taxes de 5 ramaders pel lloguer les pastures comunals; els ingressos per hipotètics i futurs molins eòlics; etc.

Moraleja

El cas concret dels Montes de l'Ermita és un cas més que deixa clar que la casta política, d'alt bressol o de baix llit, no està per la tasca de la recuperació demogràfica, econòmica, cultural, ecològica,… de l' Espanya buidada i buida ”. Pels seus actes o per no fer res, està més aviat, ocupada i preocupada per posar pals a les rodes d'aquesta Espanya que llangueix cada dia que passa i per pensar només en el seu pessebre i cubil, malbaratant els recursos públics . Aquest cas, per altra banda, il·lustra el que s'afirma en aquesta novel·la curta titulada “ L'oncle Perruca ”, la intriga del qual es desenvolupa precisament a Igüeña: “aquests pobles petits són inferns grans” (p.71), que podrien desembocar en històries luctuoses com la de la pel·lícula “ As bestas ”. Tota aquesta història indica que els polítics d'alt bressol i de baix llit no es dediquen a facilitar la vida dels administrats sinó a complicar-los la vida ia sagnar-los a impostos, oblidant que són o haurien de ser els nostres empleats i no els nostres amos o caps. Per això, als cecs i sords de l'ajuntament d'Igüeña els podríem cridar: “Els Montes de l'Ermita també existeix!!!”.