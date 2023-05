Irene Montero i Ione Belarra, dues ministres impresentables

Els temps han canviat, cal adaptar-s'hi de la millor manera possible: ments obertes, voluntat de seguir les novetats, ajustar els pensaments i les accions. En política les coses també han canviat, als governs tres quarts, però hi ha coses, actituds i comportaments que no s'han d'oblidar, més aviat continuar cultivant-se malgrat les evolucions: les persones que es dediquen a la política no haurien d'oblidar mai una paraula que es diu ètica, vocable gairebé oblidat en la tasca diària dels que tenen responsabilitats públiques.

Ione Belarra i Irene Montero al Congrés

L'art de governar no és cosa que s'improvise pel sol fet d'haver estat elegit a les urnes , i ho pugui fer qualsevol, sinó que caldria exigir formació, experiència i determinades capacitats. Cal que els governants siguin competents i cal no oblidar que és un dret dels ciutadans comptar amb els millors possibles i el deure de les formacions polítiques facilitar-los. Circumstància que poques vegades es dóna. Què se'ls exigeixen als polítics per ser-ho? Ser votats, només A un metge se'ls exigeixen uns estudis específics del que exerciran, però a un polític no es coneix, perquè ser votats no és suficient, per això es compta amb força incompetents.

Sorprèn que precisament quan més difícil resulta governar, menys atenció es presta a preparar els seus governants perquè ho facin de la millor manera possible. Una part molt important de les persones que es dediquen a la política no tenen formació.

En aquest govern tripartit s'estan donant situacions realment esperpèntiques, desagradables i incomprensibles amb una de les parts, la d'Unidas Podemos -els altres ministres de Podemos és una altra cosa-. No han deixat ni un moment de criticar els companys de Govern, els socialistes, com si fossin l?oposició. Una legislatura en què els han picat sense adonar-se del mal que s?estava fent a la credibilitat d?un Govern.

Han estat abundants els enfrontaments, les desqualificacions i l'oposició als seus socis de Govern, inclòs el president, amb unes declaracions incomprensibles, sense tenir sentit que formaven part del govern d'Espanya. Potser els atacs constants pretenien tapar la seva falta de gestió als dos ministeris que en tot moment ha estat qüestionada: política mediàtica. Tot això és degut a la manca d'experiència, formació i sentit de responsabilitat. No hi ha dia en què no muntin un pollastre el duet format per Irene Montero i Ione Belarra. La resta de ministres, per la formació, passen més desapercebuts.

Aquests últims dies, Irene Montero la va tornar a embolicar quan una senyora gran li va preguntar pel seu casalot. Aquesta va perdre els nervis, i això que la senyora va ser correcta a la seva pregunta, encara que no li agradés a la ministra. Li va respondre que es comprava el que volia, i ho va fer amb un to que no era l'apropiat com es pot veure pel vídeo que reprodueixen tots els mitjans. “En política, el vencedor és qui té raó”, va dir el periodista i escriptor francès Alphonse Karr allà pel segle XIX. Això hauria de pensar la intocable ministra.

Un parell de dies després, la seva col·lega i ministra de Drets Socials i secretària d'Unidas Podemos, Ione Bellara , la tornava a embolicar en una actitud gens democràtica quan dues dones joves es van aixecar per criticar la Llei Trans. En lloc de respondre les preguntes, encara que no li agradessin, no se li va acudir millor idea que demanar l'expulsió de les dues dones. Un gest de tolerància que demostra el tarannà democràtic de la feminista convertida en ministra gràcies a Pablo Iglesias.

Amb aquestes ministres, l'única cosa que queda de manifest és que ministre pot ser qualsevol sense que se'ls exigeixi absolutament res, millor dit, ser la dona una i l'amiga l'altra de Pablo Iglesias. Algú ha de plantejar que les coses no poden continuar així. Es degraden les institucions i fa créixer la desconfiança envers els polítics que cada dia és més gran. Hi ha un refrany que diu: ”L'àloe vera és com els polítics, com més ho investiguen, més propietats tenen”. Per això estan en política? No! És per la seva vocació de servei al poble …