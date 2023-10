Els llibres lliures i viatgers, i el virus de la lectura

1

Remenant la paremia tradicional, adaptada per a l'ocasió, podríem afirmar: “ digues-me si llegeixes, el que llegeixes i com llegeixes, i et diré qui ets ”. En un altre ordre de coses, si “ som el que mengem ”, el nutricionista Fco. Gran Covián “dixit”, també podríem afirmar que som el que llegim. Aquests neoadagis il·lustren molt bé el poder d'aquesta activitat, tan oblidada i injuriada avui, que és la lectura. En efecte, l'èxit o el fracàs escolar, social i professional dels infants, els adolescents, els joves i els adults es fonamenta en l'adquisició o no d'aquesta capacitat instrumental. Aquesta és, alhora, el punt de suport i la palanca per formar-se, armar-se i, així, poder estar alerta per aquest món i amb els ulls ben oberts. Sant Agustí , a propòsit de l'amor, va escriure: “ Tu, estima i, després, fes el que vulguis ”. Imitant aquesta cita, també podríem escriure a ulls clucs: “ Tu, llegeix i, després, fes el que vulguis ”, perquè seràs capaç de tot ja que, com deia la sintonia de dos programes de TV de Sánchez Dragó , “ tot és a els llibres ”.

D'altra banda, hi ha terapeutes que consideren que la lectura també té un poder taumatúrgic i, per això, utilitzen la “ biblioteràpia ”. Ara bé, com ha escrit Maruja Torres a la seva autobiografia “ Deu vegades set ” (Planeta), aquest tipus de teràpia no s'ha de confondre amb el consum de “ llibres d'autoajuda ”. És una altra cosa ben diferent, que aquesta periodista autodidacta explica amb aquesta frase lapidària: “ alguns llegeixen llibres d'autoajuda; altres llegim llibres per autoajudar-nos ”.

En un altre lloc i en un altre moment, ja hem analitzat “ el que es llegeix ” i “ com es llegeix ”. Per això, avui ens centrarem en el bescanvi d' aquests grans amics que són els llibres . Només així, com va escriure molt encertadament A. Pérez-Reverte , els ciutadans actuarem amb menys ideologia (ie menys irracionalment) i amb molta, molta, molta… més biblioteca (ie apel·lant a la raó).

Fracàs de l'escola a l'ensenyament de la competència lectora

És una veritat de Perogrullo afirmar que l'ensenyament reglat espanyol (primari, ESO, batxillerat i universitat) aconsegueix infectar cada vegada menys alumnes amb el virus de la lectura. Per això hi ha, entre ells, una gran desafecció per aquesta activitat. Segons els informes PISA i altres avaluacions nacionals i europees, al sistema educatiu espanyol, es donen nivells de lectura inquietants, tant des del punt de vista quantitatiu (cada vegada es llegeix menys) com qualitatiu (cada vegada es llegeix pitjor). Com explicar aquesta lamentable i decebedora realitat fàctica?

Per una banda, cal constatar que el llibre no forma part de l'ecosistema vital ni vivencial dels espanyols (infants, adolescents, joves i adults). El llibre —aquesta manera de viatjar d'aquells que no tenien ni tenen accés al cotxe, a l'avió, al tren o al vaixell— ni s'espera ni està. I, segons Pedro Salinas , només “la lletra amb la lletra entra”. D'altra banda, caldria posar en dubte el que s'ensenya i el que s'aprèn a les escoles , on no s'ensenya ni s'aprèn a llegir ia escriure . A més, caldria preguntar-se quina formació tenen els mestres i els professors perquè no aconsegueixin assegurar l'aprenentatge real i funcional de les competències de la lectoescriptura, fonament de l'èxit escolar, social i professional. En darrer lloc i sense ànim de ser exhaustiu, cal precisar que la lectura és una activitat complexa i difícil, l'objectiu de la qual és produir un sentit, un contingut semàntic. Ara bé, si algú es posa a llegir un text i no produeix sentit (no comprèn res), la conclusió lògica és que consideri que l'activitat lectora és un “sensentit”, mai més ben dit, que abandoni el text que està llegint i que s'oblidi per sempre de la lectura, aquesta activitat tan enriquidora i alliberadora.

Antídots contra la desafecció de la lectura

Davant els resultats decebedors obtinguts fins ara en lectoescriptura, caldria actuar urgentment per acabar amb aquesta situació i amb la desafecció per la lectura. Els successius "plans de foment de la lectura" del Ministeri d'Educació no han estat, sens dubte, eficaços. Per això, caldria introduir canvis en la praxi tradicional i escolar, i explorar noves i creatives solucions.

Per començar, caldria reciclar els professors perquè ensenyin realment les competències de la lectoescriptura, competències instrumentals bàsiques, sense les quals no es pot sortir de casa. I, un cop infectats els nens, els adolescents, els joves i els adults amb el virus de la lectura, caldria idear i buscar altres mitjans i contextos, a més de les tradicionals biblioteques públiques, per posar el llibre, en tot temps i lloc , a l'abast de qualsevol que tingui set de saber o d'ocupar el seu temps en una cosa allunyada de les castradores, esterilitzadores i pantalles omnipresents que, com hagués dit Quevedo , estan avui enganxades a tot bípede irracional, mentre no demostri el contrari.

En conseqüència, per trobar els amics-llibres fins i tot a la sopa, per incitar a llegir-los i per provocar una pandèmia d'addicció a la lectura, es podria donar una nova vida, per donar només alguns exemples, a les abandonades cabines telefòniques, a els quioscos, els templets o qualsevol mobiliari públic en desús. Aquests espais públics recuperats podrien acollir minibiblioteques, sempre obertes i d'accés lliure, nodrides de “llibres lliures i viatgers”, gestionades pels mateixos usuaris —que agafen llibres, els llegeixen i els tornen— i alimentades amb les aportacions dels propis usuaris.

Aquesta iniciativa no és una cosa original. A Camprodon (Girona), una cabina telefònica (cf. foto, ci-dessus) ha estat transformada en una petita biblioteca oberta. Aquest estiu, al cap Busto (Astúries) i en plena natura, vaig trobar un petit “reliquiari” de fusta de vidre (cf. foto, “ci-dessus”), amb una trentena de relíquies, és a dir de “ llibres viatgers ”. A més, el Bar Gonçalves d'Almagarinos (Bierzo Alto, León) és un bar-biblioteca, que permet saciar la set del cos i de l'ànima dels parroquians. D'altra banda, a la província de Lleó, paradigma de l'Espanya buidada i buida , està en funcionament una xarxa de sis “bibliobusos”, que recorren els pobles de la província, carregats també de “llibres viatgers”.

Totes aquestes iniciatives poden ajudar a “deslletar” els ciutadans de les xarxes socials i de les pantalles, que representen una competència ferotge a la lectura; i, de l'altra, a alfabetitzar-los, a civilitzar-los, a humanitzar-los mitjançant el contagi del virus de la lectura. Per tot això, crec que aquestes iniciatives no haurien de ser fetes en sac trencat i, més aviat, caldria generalitzar-les a tots els pobles i ciutats d'Espanya. Amb propostes així, contribuiríem a injectar als ciutadans el virus de la lectura que, en comptes de ser maligne, és l'antídot més eficaç i letal contra la ignorància, la ceguesa, el bonisme i la manipulació.