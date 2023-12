He fet el japonès

El febrer d'aquest 2023 vaig fer un viatge a Argentina durant gairebé un mes. Va ser un periple amb nombrosos i llargs recorreguts, però planificat al detall. A més del vol transatlàntic, vaig realitzar 6 llargs viatges interiors amb avió, diversos amb vaixell, alguns amb autobús o amb tot terreny i un, amb tren, pernoctant en 5 hotels diferents. Així vaig visitar el que a les guies de turisme anomenen “allò que no et pots perdre” (allò més turístic). Al principi i al final del llarg viatge, vaig conèixer la ciutat de Buenos Aires i la seva catifa. Després, Bariloche i els seus llacs, a la província de Rio Grande. Després, el Calafate i les seves glaceres, a la Patagònia. A continuació, Ushuaia i la seva flora i fauna (pingüins, lleons marins, etc.), a la Terra de Foc, l'anomenada Fi del Món. I, finalment, al nord-oest, a la confluència del Brasil i l'Argentina, a la província de Missions, les impressionants cataractes d'Iguazú.



En rememorar i passar revista a les meves vivències argentines, m'he vist, com el típic turista japonès, màquina de foto (avui seria el mòbil) a la mà, desplaçant-se de forma gregària, com els moutons de Panurge de Rabelais, observant, a un ritme frenètic, la realitat pel visor de la màquina de fotos o per la pantalla del mòbil. Vaig haver d'esforçar-me perquè les meves vivències no quedessin només a la memòria del meu mòbil, sinó també i sobretot a la memòria interna dels meus meninges. Només no em vaig veure com el típic turista japonès el primer i l'últim dia de la meva estada a Buenos Aires, quan em vaig reunir amb uns entranyables amics argentins (Eli, María i Gabriel), amb qui vaig compartir verb, companyia, passeig diletant per certs barris de Buenos Aires i, per descomptat, el tradicional rostit a la mansió de Maria. Tot, “slowly”, sense presses, sense angoixes, sense ser esclaus del rellotge.



VIATJAR-VIATGER VS. TURISTEJAR-TURISTA



Per als lingüistes, els “sinònims totals” (paraules que significarien el mateix), en principi, no existeixen.

El que existeix són els “sinònims parcials” i, per això, per designar-los, solem utilitzar el terme de “parasinònims” (paraules que tenen un significat molt proper). Un exemple que il·lustra això són els noms “viatger” i “turista” i els verbs “viatjar” i “fer turisme” (“turistear”) que, malgrat tenir alguns trets semàntics comuns o de ser utilitzats indistintament en la comunicació quotidiana , tenen significats diferents.



Arreu del món desenvolupat i principalment a l'època estival, es produeixen desplaçaments massius de gent. Fins ben entrat el segle XX, per referir-se a aquestes migracions, es parlava de viatjar i de viatger. Ara bé, a mesura que avançava el segle XX i amb la democratització i massificació dels desplaçaments, es va anar imposant l'ús generalitzat de “fer turisme” (“turistear”, a Amèrica Llatina) i de “turista”. En tots dos casos, es tracta de traslladar-se d'un lloc a l'altre, generalment distant, per qualsevol mitjà. Ara bé, aquests termes no són intercanviables ni sinònims. Sense ànim de ser exhaustiu, només vull donar algunes pinzellades per il·lustrar aquesta dicotomia.



VIATJAR I VIATGER



El “viatger” que cal no actuarà com el “turista japonès”, sinó tot el contrari. Ser viatger avui és conservar certes actituds, preocupacions i objectius del “viatger il·lustrat” del segle XVIII o del “viatger romàntic” del segle XIX. Per al viatger il·lustrat, el viatge era un exercici per a l'intel·lecte, que reportava beneficis cognitius i materials, tant personals com socials, (cf. Charles Darwin, A. von Humboldt, etc.). Per al viatger romàntic, el viatge era sortir dels motlles establerts, era anar a la recerca dels orígens, de les tradicions, de l'exòtic, de la natura, de les vivències que ofereix el camí i l'atzar. A “L'Emilio”, Rousseau ja defensava la necessitat de viatjar, com a part integrant de l'educació dels joves. Per això, a França, s'afirma tradicionalment que “li voyage formi la jeunesse”.



El viatger d'avui es desplaça buscant també un món nou, diferent, enriquidor, on pugui entrar en contacte i en comunicació amb allò altre i amb l'altre, en un món, com diria Fra Luis de León, “allunyat del soroll mundanal ”. El seu objectiu no és seguir un rígid itinerari preestablert, ni conèixer el major nombre de llocs possibles, sinó gaudir al màxim de cada lloc on sigui i amb qui estigui. Aquesta forma de viatjar està prenent cada cop més força, en detriment del turistejar i del turisme de sol i platja.



TURISTEJAR I TURISTA



El “turista”, sense embragatge, “viatja per plaer, sense més ni més, visitant diversos llocs en poc temps”, RAE “dixit”. Ser turista no implica necessàriament “ser viatger” en sentit clàssic i tradicional (cf. ci-dessus). A més, el turista busca un plaer previst i planificat per endavant al full de ruta a seguir al fullet de l'agència de viatges o de la operadora turística. Així, el turista no posa la imaginació a treballar i el desig d'aventura queda molt limitat o simplement anul·lat. Exemples paradigmàtics són, per exemple, el creuerista que navega sense veure ni conèixer res a tot el viatge; el turista irlandès a Fuengirola, que no abandona el camp de golf durant tota la seva estada; o els aficionats de futbol que acompanyen simplement els seus equips i només tenen ulls per a aquests.



Sense ànim de caricaturitzar, per a massa turistes, “turistear” (terme pejoratiu, com “l'espanyolejar” dels 60) és poder dir “jo vaig estar allà”, és fer-se selfis amb gestos simiescos o “mandrilescos” i, després, penjar-los a les xarxes socials, com paó, per enveja de coneguts o desconeguts.



Per això, per a cada vegada més gent, el “fer turisme” (“turistear”) és viscut com una degradació del “viatjar”, a causa de la massificació que destrueix no només l'ecosistema dels llocs visitats sinó també el plaer de viatjar i la possibilitat de confraternitzar. En efecte, el turisme de sol i platja de les costes espanyoles, els viatges a certes ciutats turístiques (Roma, Venècia, etc.), el Camí Frances del Camí de Santiago, etc. són exemples que dissuadeixen els veritables viatgers, que busquen, cada cop més, altres alternatives.



EL QUE MOLT ABARCA POC APRIETA



Segons aquesta parèmia tradicional, allò important, quan es viatja, no és la quantitat (allò propi del turista) sinó la qualitat i la intensitat de les vivències, que caracteritzen el viatger; ni tampoc allò “quick” (ràpid) sinó allò “slow” (a poc a poc). Per això, sembla raonable afirmar que caldria “viatjar” i “ser viatger”, deixant per a Vicente, que va com i on va la gent, el “turistear” i el “ser turista”. En efecte, el cos humà està fet per moure's a 8km/h. Ara bé, si utilitzem mitjans de comunicació moderns i cada cop més ràpids (cotxes, trens, avions, etc.), la nostra participació sensorial del viatge decreix progressivament fins a desaparèixer, provocant unes vivències irreals. Per això, per vacunar-nos contra això i abans de planificar els nostres futurs viatges, no estaria de més rumiar aquestes cites anònimes, per ser “viatger” i “viatjar”; i no per ser “turista” i “turistear”: “Els viatgers trien rutes, no destins”. “Un turista mira, un viatger viu”. “Els viatgers veuen què volen veure. Els turistes veuen què han vingut a veure”.