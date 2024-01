Pedro Sánchez salva dos decrets de tres al Gran Basar d'Istanbul @ep

Moltes mirades estaven posades aquest dimecres a la sessió del Congrés- celebrada al Senat per obres a l'hemicicle del Congrés-, no n'hi havia per menys. El govern de Pedro Sánchez es jugava aprovar o no els seus tres decrets que tant han fet parlar aquests dies, amb diferents protagonistes a causa de la posició inicial d'algunes de les formacions de no recolzar-los. Però com fins a l'últim minut, fins i tot en període de pròrroga, sempre poden canviar les coses, com ha passat. Al final, Junts, no ha participat en cap de les tres votacions, després de llargues i intenses negociacions amb representants del Govern i del PSOE, cosa que significa que dos decrets han estat aprovats: l'òmnibus i el decret anticrisi, la votació del qual ha hagut de ser repetida per l'error del diputat de Sumar Gerardo Pisarello.



La pregunta és per què ha canviat d'opinió Junts? Per dues raons: una que pot estirar la corda tant com vulgui amb el Govern, però no trencar-la. Hi ha en joc la tornada de Puigdemont a Catalunya i això només pot ser possible amb un govern socialista, no amb els populars. Dos, que segons han explicat ràpidament els emissaris de Puigdemont, han decidit abstenir-se “després d'arribar a un acord per millorar l'autogovern i les condicions de vida dels catalans”. Segons els de Junts, això es tradueix que el Govern de Pedro Sánchez delegarà a la Generalitat les competències sobre immigració a través de l'article 150.2 de la Constitució, mitjançant una llei orgànica específica per a Catalunya. A més, li han promès la supressió de l'article 43 bis de la llei d'Enjudiciament Civil, que no és cap ximpleria, perquè segons Junts posava en perill l'amnistia i conseqüentment la tornada de Puigdemont. A més, la promesa de la rebaixa de l'IVA de l'oli al 0%. L'Estat assumirà la totalitat del cost sobre els descomptes i les bonificacions del preu del transport públic. Alguna cosa més deuen haver aconseguit? Segur, però no ho diuen.



Ara bé, quina cara se li haurà quedat al president Aragonès ia ERC després d'assabentar-se de les concessions del Govern als postconvergents? Qui governa a Catalunya, Junts o ERC? Bonic paperot els toca fer als republicans i al mateix Govern, què deuen haver aconseguit els republicans i no ho han dit? Molts es fan la següent pregunta: Es quedaran quietes la resta de comunitats autònomes?, no, començaran a demanar, no voldran ser ofeses, ni catalogades com de segones.



Podem, com havia promès, ja ha començat la seva venjança contra la líder de Sumar, vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en propiciar que el decret de mesures sobre conciliació de la vida laboral i familiar i la reforma dels subsidis de desocupació no tirés endavant perquè les podemetes s'han unit al PP, Vox i UPN per votar-hi en contra. És la venjança de les que només pensen en elles mateixes i no pas en la ciutadania que tant diuen defensar. Confuci deia que “abans d'embarcar-se en un viatge de venjança, cave dues tombes”.



La jornada d'aquest dimecres ha estat una vegada més l'evidència que el Congrés dels diputats -Senat avui-, la representació del poble, ha estat com el Gran Basar d'Istanbul on s'ha comprat i venut, amb regatejos, els vots que eren possibles comprar, per tirar endavant dos decrets que portaran molta cua, no precisament de cavall.