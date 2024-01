Tensió entre els jutges i els polítics: Separació de poders? No

Arxiu - La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera @ep

Des de fa massa temps, o potser des de sempre, els polítics i els jutges estan sempre a la grenya. És una lluita de poder, o potser de controlar el poder? La veritat és que això que s'anomena separació de poders que marca la Constitució, com en molts altres exemples, no es compleix, és paper mullat, per tot arreu. Els tres poders que emana del poble: legislatiu, executiu i judicial, cadascú compleix un paper perfectament definit el seu àmbit d'actuació, però es compleix? No. Deia Montesquieu que “perquè no es pugui abusar del poder, cal que el poder aturi el poder”.



El poder executiu i bona part del poder judicial es llencen els tractes, posant en dubte la separació de poders i la independència dels jutges. Es diu que hi ha més jutges de dretes que d'esquerres i que la interpretació de les lleis seguint la seva ideologia és diferent. Casos n'hi ha, a banda i banda. Les discrepàncies segueixen avui més encara: la renovació del Consell General del Poder Judicial, que després de cinc anys segueixen sense posar-se d'acord PSOE i PP. Però això no queda aquí, els judicis a polítics també han estat objecte de crítica, en què s'han vist implicats partits de tots colors, especialment PP i PSOE. Més tard els casos de corrupció de CDC, i un llarg etc de polítics. Els jutges que han portat aquests judicis han estat objecte de crítiques aplicant el vessant ideològic a les condemnes dels protagonistes. Per això, la situació s'ha anat degradant progressivament. Actualment, els casos dels indults i especialment la possible amnistia als implicats en el cas del procés s'està tornant més “efervescent”.



L'exemple el tenim ara amb el Jutge García Castelló, que segueix amb els plets amb els implicats. Això de l'amnistia no va amb ell i segueix endavant amb els casos que té a les mans. Ara el jutge vol sumar un nou nom a aquesta llista en el marc del 'Tsunami Democràtic'. Manuel García Castelló insisteix en el presumpte delicte de terrorisme que afectaria Carles Puigdemont a la causa sobre Tsunami Democràtic. La ministra de Transició Ecològica Teresa Ribera, ha afirmat que el magistrat demostra una "certa volència" a pronunciar-se en "moments polítics sensibles", seguia amb la seva declaració: "Jo seria molt cauta respecte a la manera com s'estava pronunciant aquest jutge , que com dic ens té acostumats que sempre s'inclini en aquesta mateixa direcció, que evidentment té una implicació política important i sol sortir a col·lació en moments polítics sensibles", Aquestes afirmacions han causat enrenou i el PP demana explicacions al Govern ia més vol que Pedro Sánchez el cessament del seu càrrec Ribera. Mentrestant, Moncloa intentava matisar les declaracions de la ministra. Les manifestacions s'han multiplicat a banda i banda dels partits, mentre que el CGPJ dóna suport al jutge. El que és evident és que la situació entre els poders s'ha tensat encara més, i els bàndols en la política i en la judicatura s'agreuja.



Això és evident que, si el Govern creu que la justícia no funciona, ja que en lloc de fer tantes declaracions hauria de portar al Congrés canvis, legislar o també denunciar-ho en les instàncies que consideri oportunes. El que està passant es pot entendre com que Espanya s'ha convertit en un estat fallit, això és cert? El que és evident és que estem donant una imatge dins i fora més que penosa. Cal parlar-ne menys i treballar més. “La llibertat consisteix a poder fer el que cal fer” afirmava Montesquieu.