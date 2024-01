La justícia no és igual per a tots, sinó que li preguntin a Puigdemont

Arxiu - L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont

Aquests dies - des de fa força més-, el tema de l'amnistia continua sent notícia un dia sí i un altre també. Deixarà de ser-ho? Crec sincerament que no, Tenim amnistia i llei d'amnistia per a estona, per desgràcia. Una situació molt complicada en què les promeses electorals han donat pas a canviar el discurs, fins i tot portar-lo a l'extrem contrari del que havia promès. És el llenguatge dels polítics que la ciutadania no entén, ni comparteix, és comprensible que això sigui així.



La llei d'amnistia serà aprovada al Congrés -encara que queda el senat- i les opinions es van multiplicant: partits polítics a favor, els que hi estan en contra, els jutges i fins i tot el parlament Europeu vol mirar amb lupa les conseqüències de la seva aplicació, que resumint molt es tracta que els implicats dels fets del procés, per no poder-li un altre nom, es quedaran nets de pols i palla: a Catalunya no ha passat res, els imputats, deixen de ser-ho i aquí pau i demà glòria que dirien alguns. Això es pot deduir que la justícia no és igual per a tots. Deia l'il·lustre advocat defensor dels pobres, Reginal Heber Smith, que “qui digui que la justícia és igual per a tothom no sap de què parla”.



La pregunta que se'n fan molts és si a Espanya es fa justícia. Depèn, hi ha una doble vara de mesurar: els rics, poderosos i els polítics - també són poderosos en el seu àmbit - tenen a les mans una sèrie de ressorts que els pobres no disposen. Els diners en limiten totalment l'accés a uns bons advocats. Les seves senyories - no tots - són influenciables, com s'ha vist reiteradament, i continuarà sent així, cosa que es tradueix que, si no hi ha igualtat d'accés a la llei, les diferències tan abismals fan que els poderosos campin a plaer.



En el cas del procés i tot el que ha passat, els partits independentistes sempre han manifestat que el tema és polític i no judicial. El discurs és reiterat, matxoc, perquè es cregui que és així. No ho és per molt que ho repeteixin milions de vegades. És un tema judicial que ha de ser jutjat pels òrgans competents, com qualsevol ciutadà corrent. El que es tradueix que els actes tenen conseqüències i cal assumir-les, no emmascarar-les en altres històries.



S'ha produït corrupció també en tot el tinglado. Com s'ha d'aturar? Des de la justícia, però també des de l'educació ètica i en valors que estan fallant a la societat, començant pels que han de donar exemple: els polítics.



Pedro Sánchez, president del Govern espanyol en una entrevista a la carta confirmava que es reunirà més d'una vegada amb Puigdemont i Junqueras després d'aprovar la llei d'amnistia. Ho ha dit i s'ha quedat tranquil. Ja fa temps que ha blanquejat un Puigdemont que estava políticament mort. És el ressuscitat del PSOE. Almenys, Junqueras ha estat conseqüent amb la seva actuació i ha estat a la presó, ha estat jutjat i després indultat. Puigdemont i el seu lloctinent, el pianista Comín, han gaudit de llibertat i bon sou ia sobre seran amnistiats. El president del govern d'Espanya ha continuat defensant la seva postura: “Valdrà la pena per a la societat catalana i espanyola”, ha dit, i ha afegit que “hi ha una àmplia majoria de la societat catalana, sigui independentista o no, que vol que les forces independentistes donin suport a la governabilitat d'Espanya". Quan parla de societat catalana, a qui es refereix? perquè una àmplia majoria s'ha sentit abandonada, desemparada pel Govern d'Espanya, i no diguem del govern de Catalunya. Aquesta societat catalana de segona ha patit els actes vandàlics, han vist vulnerada la llibertat d'expressió i mobilitat. Han estat objecte d'insults: colons, fatxes, etc. Qui rescabala aquesta part de la societat “catalana”? Segons el president Sánchez, aquesta part de la societat s'ha d'empassar o marxar de Catalunya, com demana més d'un energumen.



Les cessions del Govern d'Espanya als partits independentistes no serviran per apaivagar-los, sinó que li estan donant més oxigen, i cada cop les seves peticions aniran augmentant. Això no canvia res per a ells, però sí que està servint perquè els constitucionalistes segueixin emprenyats amb un partit que no els defensa.

Però segons diuen alguns, les coses s?obliden, Pedro Sánchez es reunirà amb Puigdemont, es faran la foto i quedarà demostrat que l?ètica i les promeses són paper mullat. La justícia no és igual per a tots, això ho tenen molt clar fins i tot les persones que no tenen recursos per contractar grans advocats, és a dir, els pobres. ”L'obra mestra de la injustícia és semblar just sense ser-ho”, deia Plató.