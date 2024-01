Carles Puigdemont se la torna a jugar a Pedro Sánchez

Arxiu - L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont en arribar al Parlament Europeu.

Junts ha complert la seva promesa de no votar la tramitació de la Llei d'Amnistia, i ha deixat el president del Govern, Pedro Sánchez, en una situació molt complicada. Amb la seva actitud ha donat munició a la dreta i la ultradreta perquè aquests segueixin dient que el Govern està a mercè dels postconvergents, és a dir, de Puigdemont, que des de Brussel·les maneja els fils al seu gust, més ben dit, a la seva conveniència personal .



Si durant aquests últims dies la situació entre els negociadors de Junts i el PSOE era tensa, aquest dimarts a la tarda la tensió era més que evident. La portaveu de Junts, Mirian Nogueras, amenaçava de no votar la llei si el PSOE no recollia les esmenes que havia presentat. Els socialistes li havien dit que no: la llei s'ajustava a dret i que no podien modificar-la quan el text ja havia estat consensuat tant amb ells com amb els republicans. La tensió va arribar fins al moment de les votacions. Minuts abans, arribava a l'hemicicle el president Sánchez, amb cara de preocupació. Igual que el ministre Bolaños. La tempesta es veia a l'horitzó.



Com sol fer Junts, estira la corda al màxim, però no arriba a trencar-la, i en els últims minuts en va donar una de freda i una de calenta: va votar a favor del dictamen i en contra de la llei. Per què la diferència de les votacions? Perquè si votava no a tot, la llei no es podia tornar a votar. Mentre que, amb aquesta fórmula, la llei torna a la comissió de justícia -punt zero- i poden els postconvergents intentar convèncer els socialistes que si no cedeixen, doncs com va dir Puigdemont, “això s'ha acabat”. Guanyen un temps per aconseguir més concessions a les noves esmenes que pensen presentar. Amb el consens dels socialistes? Hi ha línies que els socialistes no poden passar, - suprimir de la llista de delictes no amnistiables el terrorisme i la traïció,- perquè la justícia i Brussel·les se les tombaran. Ells ho saben, ERC també, el mateix que la resta de partits que han donat suport a la llei i saben el cost que està tenint per als dos partits que governen, especialment el PSOE.



Junqueras, que no ha volgut criticar la postura de Junts, considera que és una bona llei que mereixia el suport de la majoria de la Cambra” perquè “és prou robusta per superar els filtres europeus i del Tribunal Constitucional” i beneficiava “centenars de persones”. El líder dels republicans, si ha considerat que era important per seguir avançat que s'hagués aprovat la llei.



Mentrestant, el PP, en veu del seu portaveu, Miguel Tellado, considera que el que ha passat aquesta tarda ha estat “una humiliació”. "Volem fer una crida al PSOE: si encara queda una mica de dignitat, és el moment de posar-la a sobre de la taula i paralitzar la tramitació d´aquesta llei d´amnistia", declarava davant els mitjans de comunicació.



I és que a les files socialistes afirmen, molt enfadats, que s'havia arribat a un acord amb Junts, igual que amb ERC i dies abans, augmenten les peticions. ERC ha complert el que s'ha pactat, Junts, amb la divisió a les seves files, ha de marcar perfil propi i donar la sensació, amb les eleccions europees a tocar i les autonòmiques, possiblement al setembre, de demostrar que ells treuen més concessions que els republicans. És una actitud que demostra la seva manca d'experiència política i que allò pactat es queda en paper mullat. El que cal esperar ara, amb les eleccions gallegues plantejades pels populars com a plebiscitàries, és saber l'estratègia que seguiran els socialistes després de l'actitud dels independentistes de Junts, que han deixat en mal lloc Pedro Sánchez. Això sí, els diputats de Junts no diuen que han votat 'no' la llei amb PP i Vox



La situació ara es complica perquè el desafiament de Junts no ha agradat gens al president del Govern. Se la guardarà, no perdona, i les coses es poden complicar encara més. Alguns interpreten la situació com que han posat en safata a Feijóo la presidència del Govern. Pedro Sánchez no està disposat a continuar sent menyspreat per Puigdemont i Nogueras. Alguns afirmen que avui Puigdemont li ha aplicat el refrany popular de “si no vols brou, pren tres tasses”.