Visitar el Vaticà bé val un escó a Galícia, ha de pensar Yolanda Díaz

Yolanda Díaz i el Papa Francisco al Vaticà @ep

Yolanda Díaz, de base comunista, no creient - o no practicant? Que no és el mateix. El seu casament va ser civil, coherent amb la seva ideologia, encara que ara la seva situació és la de “separada” del fins fa poc del seu marit durant gairebé 20 anys, diuen. La líder de Sumar, que per cert no va ser profeta a la seva terra, ara està immersa en la campanya electoral a Galícia on el seu partit ha presentat candidatura. És un repte polític i personal per a ella. Necessita tenir representació al Parlament: ho necessita per saber que el seu projecte s'entén a la seva terra i perquè si no aconsegueix que la seva candidata aconsegueixi un escó, sumarà una altra derrota a la seva vida política gallega.



Per això aposta a la desesperada per tenir presència, necessita totes les ajudes, fins i tot les divines: vol vots i mostrar que és capaç d'aconseguir un escó a la càmera gallega. Ho té difícil, encara que no és impossible. Farà tot el que calgui per assolir-ho, fins a anar-se'n al Vaticà i ser rebuda pel Papa Francesc. Ho fa casualment en plena campanya electoral, una visita providencial Què fa Diaz una altra vegada amb la Santedat? Doncs les eleccions gallegues en tenen la culpa, encara que aquesta segona visita, que pocs entenen, l'hagi emmascarat com una visita oficial ¿Oficial la ministra de Treball? El president del Govern Pedro Sánchez ha fet una sola visita fins ara. Ho feia amb una delegació. Yolanda Díaz, amb part del seu equip, encara que a la foto, apareix sola amb el Papa. Protagonisme en solitari. Deia al seu dia el Papa Francesc que “l'afany de poder i de tenir no coneix límits”. Segur que Diaz considera que no va amb ella.



La reunió de Yolanda Díaz amb el Papa Francesc ha servit perquè la vicepresidenta segona expliqui part de la conversa que han mantingut: parlar sobre Galícia, el salari mínim, política mundial i tots temes de profunditat en què Díaz és especialista, com tothom sap . I és que Yolanda Díaz és una intel·lectual d'alçada. I a més admiradora de sa Santedat. ¿Haurà aconseguit el pare de l'Església reconduir-la, i recollir-la al seu si com una ovella esgarriada? Cal recordar que la líder de Sumar declarava després de la seva primera visita -que per cert la va mantenir a l'avantsala de la votació del debat de la reforma laboral- que “va ser una de les converses més importants que ha tingut a la seva vida”. "M'ha canviat, m'ha fet pensar molt sobre el bé comú i sobre el que ens uneix”, va afegir. I és que Francisco és capaç de convèncer fins i tot els comunistes més retrògrads. Però Díaz és més moderna, s'ha posat al dia i un escó a Galícia bé val un viatge al Vaticà, com diu la seva Santedat” És deure del cristià involucrar-se en política, encara que sigui massa bruta”.



El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ja té candidata per a l'ambaixada del Vaticà, Yolanda Díaz. És una bona ambaixadora, encara que ella, de moment, li agrada molt més seure a la taula del Consell de Ministres.



També el president de les Canàries estarà contentíssim que la vicepresidenta li anunciï que el papa possiblement farà una parada a les Canàries de pas al seu possible viatge a la seva terra, Argentina. Els dos presidents i el ministre d'Exteriors han d'estar contents com a castanyoles. Esperaven una altra cosa de Díaz?