Rafael Cadenas, Premi Reina Sofia de Poesia

L'Ambaixada d'Espanya ha convidat els caraqueños a celebrar el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana que ha estat atorgat al poeta Rafael Cadenas aquest dijous 12 a la Plaça de Los Palos Grandes' a Caracas per retre-li un homenatge a cel obert com a primer veneçolà que ha estat distingit amb aquest reconeixement.





El guardó promogut pel Ministeri d'Educació i Cultura d'Espanya i concedit per la Universitat de Salamanca i Patrimoni Cultural, que el passat 11 de maig, en la seva XXVII edició, va reconèixer les aportacions de l'obra literària de l'autor al patrimoni cultural comú d'Iberoamèrica i Espanya.





Rafael Cadenas és un home senzill, tímid i de parlar pausat, de 88 anys. Nascut a Barquisimeto, capital de l'estat Lara en 1930. Va ser membre fundador del grup "Taula Rodona".





Ha publicat '' Quaderns de l'Desterrament '' (1960), "Falses Maniobres" (1966); així com edicions mimeografiadas dels seus treballs universitaris: "Literatura i Vida", "Realitat i Literatura", "En Torn al Llenguatge". Premi Nacional de Literatura 1985.





L'homenatge inclou un variat programa que s'iniciarà amb les paraules de representants de l'Ambaixada d'Espanya i de l'Ajuntament de Chacao. Seguidament, es durà a terme un col·loqui amb la participació de Luis Miguel Isava, María Fernanda Palaus i Alejandro Sebastiani, moderat pel també escriptor Rafael Castell Zapata.





En finalitzar el conversatori, els joves Daniela Pinto i Héctor Torres, tots dos guanyadors de la menció publicació en el "II Concurs Nacional de Poesia Jove Rafael Cadenas" (2017) oferiran una lectura de poemes de l'autor homenatjat, per culminar l'acte amb un globus del qual sortiran fragments d'alguns dels seus textos literaris.





Rafael Cadenas és considerat un dels autors fonamentals de la lírica llatinoamericana dels últims anys, paper ja reconegut per altres guardons, com el Premi FIL de Literatura en Llengües Romanços que atorga la Fira del Llibre de Guadalajara (Mèxic) i el García Lorca que es concedeix a Granada.





Serà el proper 23 d'octubre quan el Mestre rebi al Paranimf de la Universitat de Salamanca la condecoració del "Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana", el més prestigiós en el seu gènere en els països de llengua espanyola i portuguesa i que en el 2018 va comptar amb un jurat copresidit per Alfredo Pérez de Armiñán i de la Serna, president del patrimoni nacional, i Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universitat de Salamanca.





La seva composició la van completar Darío Villanueva Prieto, director de la Reial Acadèmia Espanyola; Juan Manuel Bonet Planes, director de l'Institut Cervantes; Ana Santos Aramburo, directora de la Biblioteca Nacional d'Espanya; i José Manuel Mendes, president de l'Associació Portuguesa d'Escriptors, entre d'altres poetes i persones vinculades amb el món de la poesia com Berna González Harbour, Luis Alberto de Cuenca, Pilar Martín-Laborda i Bergassa o Blanca Berasategui.





Des de molt primerenca edat Rafael Cadenas comença a escriure poemes. Les seves obres han estat ben rebudes per la crítica i valorades com a indispensables si es vol una anàlisi profunda de la realitat a través de la lírica; sol vincular el seu estil amb el pensament filosòfic i l'hi compara amb autors com Hölderlin, Rilke i Gorostiza.





El seu poema "Derrota" va ser pres com a referència en la poesia veneçolana dels anys 60, per manifestar una sensació de solitud i desemparament davant d'una realitat cruel i incomprensiva.





derrota "Jo que no he tingut mai un ofici que abans de res competidor m'he sentit feble que vaig perdre els millors títols per a la vida que amb prou feines arribo a un lloc ja vull anar-me'n (creient que mudar-me és una solució) ".





Més recentment el 2015 Rafael Cadenas va escriure aquest poema que retrata la Veneçuela actual:





"El que queda aquí, / envoltat per Colòmbia, el Brasil i Guyana / enfront d'aquest bell i imponent mar Caribe./ Això, / aquest corral al nord d'Amèrica del Sur./ Aquesta republiqueta de vius, sicaris i malhechores./ Això / que ja no és un país sinó una paròdia de la República Bananera./ Això no és Venezuela./ aquest pou de plom i sang, aquest dol en gerundi, aquest plor que no cessa, no és el país del qual ens canta el 'Glòria al brau Poble './ Això, aquest solar de manses cues de fam / no és la terra que va parir a herois independentistas./ Això no és més que la república bolivariana de Veneçuela. Així amb minúscules. Disminuïda i empobrida, / enfosquida, envilida i trist ".