García Lorca i l'amor de la mare

Qui llegeix avui Federico García Lorca? Molts el coneixeu perquè, nascut el 1898, va ser assassinat amb acarnissament el 1936 (en aquests dies fa 82 anys) i això li va donar fama pòstuma. Recordem alguns dels seus escrits juvenils, quan volia fer versos que no fossin versos:





"Una angoixa tremenda que no puc expressar / m'ofega l'equilibri serè del rimar, / una angoixa tremenda de turmentat dol, / una amargor immensa tan gran com el mar./ Que no sé el que dic, que no sé el que sento / o si sé el que sento no ho puc expressar./ que jo només anhel de ser ànima, / ser crepuscle, aurora, ser flor, / ser molt bo, molt nen, molt pobre, / ser demà, ser mel, ser amor ". Fixeu-vos en això: 'O si sé el que sento no ho puc expressar'.





El jove Lorca es pregunta per aquells que en el nom del Déu que adoren es claven punyals al cor. Resen només per la possibilitat d'assegurar-se la vida eterna, "no per amor sinó per por ... I fugen dels seus propis pensaments per esclavitzar al aliens ...". En una oració al Senyor li dirà: "Tingues pietat de tu mateix en veure com et senten. Tingues pietat de tot el que mor sense saber per què mor. Apropa't amb la teva gràcia divina! Bananers de la teva claredat! Doneu-nos tan sols la consciència de la fortalesa espiritual ".





A una angoixa tremenda que no pot expressar, li segueix la petició de gràcia i claredat al Creador; l'escàndol dels creients perversos i amb escrúpols interessats. Vingui ara la nostra Espanya, el país del qual tant estimava el millor però al que es podia dirigir així: "Ai, desgraciada Espanya! País de negrors, de foc i horror. Apoteosi de la imbecil·litat dirigida per cures luxuriosos, toreros, xulos, prostitutes sense ànima, lladres de frac i ignorants de fe. (...) Ai, desert on moren les idees grans! ". Sempre a la recerca dels veritables pares:





"El que ens envia a matar homes contra la raó no pot ser mare. Cal ser fills de la veritable pàtria. La pàtria de l'amor i de la igualtat ... ". I acabem: "Per què van servir les llàgrimes santes / de les mares bones?". "Que la mare és l'única cosa certa / que a la vida podem gaudir./ Ai, l'angoixa no passa / del meu cor! / Lector que això llegeixis, / tingues-me compassió. / Que no m'entengui nadie./ Per a què ? / versos que no siguin versos / vull fer ".