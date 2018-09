La "ocurrència" de la fusió d'ajuntaments per al president de la FEMP

El president de la FEMP, Abel Caballero.





El president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Abel Caballero, ha fet unes declaracions qualificant la proposta de fusió d'Ajuntaments com una "ocurrència" de l'expresident Rajoy i l'exministre Montoro, obviant a tots els que portem anys en aquest camí i menyspreant els treballs realitzats al respecte, elaborats amb absoluta independència i imparcialitat de qualsevol Govern.





Diu el president de la FEMP que "els petits ajuntaments i els seus alcaldes fan una funció inestimable i compleixen un paper essencial per evitar la despoblació de petits nuclis". No obstant això la veritat és que des de l'any 2000 fins avui els ajuntaments de menys de 1.000 habitants han perdut gairebé 140.000 habitants, el 9% de la seva població, mentre que els que són una mica més grans, d'entre 5.000 i 7.000 habitants, que és cap a on jo proposo encaminar-nos, van augmentar la seva població en 340.000 veïns, és a dir, un 19,5% d'increment.





Pel que la realitat és tossuda i per molt que aquests alcaldes de petits municipis s'esforcin al final els seus veïns se'n van a altres, moltes vegades propers, generalment seves capçaleres de comarca, però amb una major oferta de serveis i, per tant, millor qualitat de vida.





També diu el Sr. Caballero que els alcaldes d'aquests petits municipis no cobren res. I és cert en molts casos, sobretot en els que és molt difícil justificar l'existència d'un Ajuntament, ja que no podem oblidar que a Espanya el 61% de ells tenen menys de 1.000 habitants i 1.271 no arriben ni als 100 veïns. Però aquesta afirmació sobre la manca d'emoluments és cada vegada més una "llegenda urbana" ja que segons les dades oficials de l'última liquidació pressupostària publicada pel Ministeri d'Hisenda, la despesa en concepte de retribucions polítiques, sense comptar les assignacions per assistència a sessions , dietes, etc., en els Ajuntaments de menys de 5.000 habitants va ser de 117 milions d'euros el 2016, cosa que no és exactament igual a res.





Amb aquestes declaracions el president de la FEMP diu donar per "absolutament tancat" el debat sobre la fusió d'ajuntaments, tot i que afortunadament no és ell qui obre i tanca aquests debats, sinó que és una cosa que està en la societat i sobre el que alguns seguirem estudiant, escrivint i proposant. Perquè no és possible tancar un debat en el qual s'hagi de posar a sobre de la taula si per afrontar els reptes que tenen els ajuntaments en aquest Segle XXI poden seguir mantenint la seva estructura del segle XIX. No es pot tancar un debat en el qual hagi de discutir sobre la destinació dels recursos que aporten els veïns als seus respectius ajuntaments, quan en els de menys de 5.000 habitants el principal capítol de despesa és el de les actuacions de caràcter general, o el que és el mateix, despeses d'organització i funcionament, i per tant improductius, mentre que si superem aquesta barrera dels 5.000 habitants el principal capítol de despeses és el dels serveis públics bàsics.





És a dir, no es pot donar per absolutament tancat el debat sobre si els diners de la gent han d'anar prioritàriament a sufragar les despeses pròpies de l'existència d'una Casa Consistorial, amb tot el que això comporta, o haurien d'anar a la millora dels serveis i per tant de la qualitat de vida dels seus habitants, sobretot quan aquests ja han decidit, d'aquí la contínua despoblació dels petits nuclis i la seva trista marxa a altres pobles propers amb més possibilitats.





Per tot això crec que el president d'una institució tan important com la FEMP hauria de reflexionar més abans de fer determinades declaracions, no banalitzant debats i molt menys sense donar cap argument més enllà d'alguns "acudits" i declaracions buides, ja que això no només qualifica a qui les fa sinó, i sobretot, afecta l'organització que representa, que no oblidem que en les seves sigles té la paraula "municipis" i no "alcaldes", i és precisament per aquells pels quals hauria de treballar per sobre dels interessos d'aquests.